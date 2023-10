Такие разные свадьбы: Трогательные снимки от лучших фотографов со всего мира

1. Дэн О'Дэй (Dan O’Day), Австралия

Снимок, одержавший победу в категориях Overall Grand Winner and Couple Portrait Winner. Автор: Dan O’Day.







Никки и Джемс. Автор: Dan O’Day.

Эми и Джулиан. Автор: Dan O’Day.

2. Пол Ву (Paul Woo), Соединённые Штаты Америки

Снимок, одержавший победу в категории Solo Portrait Top Scoring Image. Автор: Paul Woo.

Трогательный момент. Автор: Paul Woo.

3. Адитья (Адито) Махатва Йодха (Aditya Mahatva Yodha), Индонезия

Снимок, одержавший победу в категории Solo Portrait Winner. Автор: Aditya Mahatva Yodha.

Эпический момент. Автор: Aditya Mahatva Yodha.

Трогательный момент. Автор: Aditya Mahatva Yodha.

4. Дивьям Рамжи Мехротра (Divyam Ramji Mehrotra), Индия

Снимок, одержавший победу в категории Dance Floor Winner. Автор: Divyam Ramji Mehrotra.

С любовью в сердце. Автор: Divyam Ramji Mehrotra.

Крепкие объятия. Автор: Divyam Ramji Mehrotra.

5. Стивене Стеммлере (Steve Stemmler), Канада

Снимок, одержавший победу в категории From Above Winner. Автор: Steve Stemmler.

Рядом с тобой. Автор: Steve Stemmler.

6. Другие победители и номинанты

Снимок, одержавший победу в категории Single Capture Top Scoring Image. Автор: Justine Boulin, Канада.

Снимок, одержавший победу в категории Black and White Winner. Автор: Chris Glenn, США.

Какая девушка не мечтает почувствовать себя настоящей принцессой, отправившейся под венец в роскошном свадебном платье и фате под сладкие звуки Марша Мендельсона, что так приятно ласкаю слух? И пока одни кричат о том, что настоящая любовь не нуждается в штампе в паспорте, другие говорят об обратном , желая связать жизнь с возлюбленными брачными узами. И как оказалось, среди желающих не только особы прекрасного пола, а и мужчины, решившиеся узаконить отношения со своими избранниками. Ну а фотографом со всего мира только и остаётся, что запечатлеть столь торжественный момент, оставив на память молодожёнам десятки красочных снимков, некоторые из которых стали победителями в престижном конкурсе(DanO’Day) – знаменитый австралийский фотограф, имеющий множество различных наград как в изобразительном, так и в фотографическом искусстве. Под влиянием его прежней жизни в качестве современного художника свадебные образы Дэна отражают приверженность его художественной практики, совершенствование техники и постоянное развитие нового стиля и направления. С тех пор, как в 2009 году он занялся своим свадебным бизнесом на полную «катушку», О'Дэй добился огромного успеха, став одним из самых востребованных фотографов, разъезжающих по всему миру, чтобы запечатлеть волнительные моменты из самого значимого события в жизни практически каждого человека.Fine Art фотография Дэна широко выставлялась по всей Австралии, а также находилась в коллекциях в Лондоне, Париже и Германии. В 2010 году журнал «Capture» признал Дэна одним из пяти лучших свадебных фотографов в Австралии. В том же году он стал обладателем популярного Ilford Trophy за лучший результат печати на Австралийской премии в области профессиональной фотографии (APPA). Дэн был удостоен звания «Свадебный фотограф года ACT AIPP», «Художник-иллюстратор года», «Портретный фотограф года» и «Профессиональный фотограф года». А в 2015 году имя Дэна было опубликовано и признано как имя «одного из десяти лучших современных свадебных фотографов в мире» Биллом Хертером (автор, бывший главный редактор журналов Rangefinder и After Capture).Ко всему прочему, свадебные работы Дэна были опубликованы в журналах VOGUE в Австралии, журнале Frankie, Harpers BAZAAR, журнале Hello May, Together, австралийском арт- коллекционере Rangefinder, CAPTURE MAG и Better Photography. На сегодняшний день он продолжает строить свою профессиональную карьеру, совершенствуя навыки и являя миру новые восхитительные снимки, достойные внимания.«Вирусное распространение» – это огромное преимущество для свадебных фотографов, но для большинства это не главная цель. Пол Ву (Paul Woo) – профессиональный фотограф, запечатлевший год назад «вирусный образ» шестилетнего мальчика, плачущего, когда его мама идёт под венец. Этот снимок, за считанные часы облетев весь Интернет, вызвал шквал эмоций со стороны публики, бурно обсуждающей увиденное.Ведь многие не могли поверить в то, что это не проделки фотошопа, а действительно реальность, ловко подмеченная зорким и талантливым Полом, который говорит о том, что красивые пары и царящая вокруг атмосфера это одно, а ловко подмеченные моменты – другое. Именно на них он и делают ставку в своих работах Адитья (Адито) Махатва Йодха (Aditya Mahatva Yodha) – фотограф из Баньюванги (регион в провинции Восточная Ява). Свою карьеру в фотографии он начал в качестве редактора снимков. Восхищённый прекрасными фотографиями, которые он редактировал, Адито решил взять камеру и попробовать сделать самостоятельно несколько кадров. Из слов автора становится известно, что он считает себя фотографом-самоучкой, ссылаясь на то, что опыт – лучший учитель, и именно так он развил свои навыки и технику:Затем он решил присоединиться к одной из самых известных фотографических компаний Бали в качестве фотографа, чтобы развивать и оттачивать своё мастерство. И через пять лет он решил основать Flipmax – свою собственную фотокомпанию. Ему нравится фотографировать декор, цветы, свадебные платья и всё, что делает свадьбу уникальной. Фотограф верит, что каждая пара тщательно готовит все эти вещи, и Адито считает, что он обязан увековечить их с помощью фотографий:, – говорит свадебный фотограф Дивьям Рамжи Мехротра (Divyam Ramji Mehrotra). По его словам, свадьба – это особенный день, знаменующий начало путешествия двух влюблённых «птиц» вместе. Фотографии свадьбы – некая необходимость и фотографирование в нужный момент – неотъемлемая часть проделанной работы.Ведь все эти красивые истории, представленные в целой серии, помогают создать поистине памятные моменты, связанные с яркими и волнительными воспоминаниями. Также Дивьям рассказывает о том, что фотография была его страстью с тех самых пор, как он приобрёл свою первую камеру EpicSony 6 Megapixel в девятом классе. Пробуя себя в абсолютно разных жанрах, он остановился на свадебной съёмке. Так детское хобби постепенно переросло в работу, а после и в любимое дело, сделав Дивьяма одним из самых востребованных фотографов не только на родине, а и за её пределами.О фотографе Стивене Стеммлере (Steve Stemmler) часто говорят то, что он очень терпеливый и трудолюбивый человек, которого когда-либо встречали. Он один из тех, кто всегда двумя руками за новый, даже самый безумный проект. Стивен может говорить с кем угодно абсолютно обо всём. О фотографе Стивене Стеммлере (Steve Stemmler) часто говорят то, что он очень терпеливый и трудолюбивый человек, которого когда-либо встречали. Он один из тех, кто всегда двумя руками за новый, даже самый безумный проект. Стивен может говорить с кем угодно абсолютно обо всём. Его спокойная личность сияет в любой социальной ситуации и является постоянным напоминанием о том, что не стоит относиться к жизни слишком серьезно. А ещё фотограф безумно любит экспериментировать. Для него не существует единого стиля, критерия и направления. И, несмотря на то, что он отдал своё предпочтение свадебной фотографии, созданные им снимки – настоящий поток энергии, драйва, приключений и, безусловно, искренних эмоций.