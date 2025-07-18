От кого «царь зверей» залез на дерево как испуганный котенок

Льва не просто так называют царем зверей. В естественной среде у этого хищника нет прямых противников. Целенаправленно на львов никто не охотится, во всяком случае здоровых и все еще достаточно крепких. Однако, иногда в африканской саванне можно увидеть достаточно анекдотичную картину: здоровенный 250-килограммовый кот с роскошной гривой прячется на дереве как испуганный котенок.
Охота на буйволов пошла не по плану. |Фото: fishki.net.
С одной стороны: лев – это крайне серьезный и сильный хищник. Самцы этих животных могут весить до 250 кг, а самки до 182 кг. Львы охотятся как по одиночке, так и прайдом. В последнем случае охоту ведет несколько самок, иногда вместе с самцом. Скорость бега, которую способен развивать охотник из прерий, может достигать 80.5 км/ч! Быстрые лапы, острые когти и крепкий удар – все это делает диких котов крайне опасными. Известны случаи, когда одинокие львы успешно отгоняли от добычи нескольких в целом малоуязвимых для них крокодилов…
Рассвирепевшая 400-килограмовая корова опасна. |Фото: pinterest.com.
Но кто же мог в таком случае загнать льва на дерево? На самом деле все достаточно просто. Прячутся хищники от превосходящих их числом стайных травоядных. Например, от буйволов. Последние только со стороны выглядят уязвимыми и неуклюжими. Буйвол, впавший в гнев, опасен даже для хищника. А стадо озверевших травоядных способно перебить даже небольшой охотничий отряд кошачьих. Взрослые особи буйволов весят по 400 кг! Впавшие в исступление бычки будут бодаться и пытаться поднять обидчика на рога. В конечном итоге копытные способны просто забодать, забить и затоптать царя зверей.
Львов на деревья могут загонять не только буйволы. |Фото: wautom.com.
Львы охотятся на буйволов. Однако, как и большинство других хищников при охоте на стайных животных, они стараются выбирать старых, молодых или одиноких отбившихся от коллектива особей. Чаще всего удача оказывается на стороне львов. Однако, иногда вместо того, чтобы бежать, буйволы начинают давать хищникам отпор. Чаще всего такое случается, когда львы начинают угрожать молодому потомству. Львам приходится прятаться от разозлившихся парнокопытных на ближайших деревьях. Сидят на них львы до тех пор, пока травоядные не потеряют бдительность, и у льва не откроется окно возможностей для стыдливого бегства.
Несмотря на свои размеры, львы хорошо лазают и как все коты любят спать повыше. ¦Фото: Twitter.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии