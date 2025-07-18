От кого «царь зверей» залез на дерево как испуганный котенок

Охота на буйволов пошла не по плану. |Фото: fishki.net.

Рассвирепевшая 400-килограмовая корова опасна. |Фото: pinterest.com.

Львов на деревья могут загонять не только буйволы. |Фото: wautom.com.

Несмотря на свои размеры, львы хорошо лазают и как все коты любят спать повыше. ¦Фото: Twitter .