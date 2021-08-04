17 идей для санузлов, которые нужно взять на заметку тем, кто планирует ремонт

Часто случается так, что санузлу в доме уделяется внимание в последнюю очередь. А если он еще и уж совсем крошечный, то каким-то особенным обустройством и вовсе не хочется заниматься.
И зря. На эти 17 актуальный идеи оформления санузлов разных типов и размеров, определенно стоит взглянуть тем, кто планирует ремонт.
1. Кремовые тона
Ванная комната в кремовых тонах.
Небольшой смежный санузел с крупной кремовой плиткой на стенах, большим зеркалом, душевой кабинкой, классической тумбой, накладной раковиной, современным навесным унитазом и небольшой нишей в стене, предназначенной для красивой вазы.
2. Цветовое решение
Необычный санузел в сером цвете.
Небольшой санузел с серо-коричневой отделкой, стилизованной под натуральный камень, с аккуратной современной сантехникой, напольной раковиной и оригинальной подсветкой, которая делает это помещение интересным и завораживающим.
3. Лофт
Стильный туалет в стиле лофт.
Небольшой, но очень стильный и интересный пример дизайна туалета в стиле лофт с комбинированной отделкой стен, классическим унитазом, небольшой навесной раковиной, зеркалом в оригинальной раме и креативными светильниками, которые стали своеобразной изюминкой этого пространства.
4. Современный стиль
Санузел в современном стиле.
Потрясающий санузел с крупными панелями благородного серого оттенка на стенах, современной сантехникой и чудесными деревянными деталями, которые прекрасно гармонируют с отделкой и помимо практических функций выполняют также декоративную.
5. Спокойное сочетание
Ванная комната в бело-серых тонах.
Спокойный интерьер смежного санузла, оформленного в бело-серых тонах, с классической ванной, накладной раковиной и современным навесным унитазом.
6. Жизнерадостный дизайн
Жизнерадостный интерьер санузла.
Яркий и жизнерадостный интерьер стандартного смежного санузла, с оригинальной бело-зеленой кафельной отделкой, с компактной современной сантехникой, открытыми полочками и многоуровневым освещением.
7. Скандинавский стиль
Светлый санузел в скандинавском стиле.
Потрясающий санузел, оформленный в актуальном на сегодня скандинавском стиле, с белой прямоугольной плиткой на стенах, функциональной тумбой из светлого дерева, большим зеркалом и накладной раковиной. Выдающимися особенностями этого пространства стал черный унитаз, расположенный у черно-белой полосатой стены и лаконичные светильники в индустриальном стиле.
8. Эклектика
Спокойный интерьер в смешанном стиле.
Светлая ванная комната с акцентной стеной серого цвета, полноценной ванной, навесным унитазом, чудесными полочками из светлого дерева, большим зеркалом без рамы и навесной тумбой с голубой стеклянной столешницей и маленькой встроенной раковиной.
9. Солнечный интерьер
Бело-желтая ванная комната.
Крошечная ванная комната с комбинированной бело-желтой отделкой, угловой ванной, маленькой навесной раковиной и чудесными ковриками зеленого цвета - прекрасный пример оформления небольшого санузла в хрущевке или панельке.
10. Акцентная стена
Эффектная стена в интерьер санузла.
Светлый смежный санузел с классическим унитазом, ванной, скрытой за стеклянными шторками, массивной деревянной тумбой и акцентной стеной, украшенной керамической плиткой с активным узором, которая стала акцентным центром этого пространства.
11. Небесный оттенок
Светлый санузел с акцентной стеной голубого цвета.
Лаконичный интерьер маленького смежного санузла, с навесной тумбочкой в самом углу, накладной раковиной, оригинальным зеркальным шкафчиком, просторной душевой кабинкой и акцентной стеной, выложенной керамической плиткой приятного небесно-голубого оттенка.
12. Минимализм
Ванная комната в стиле минимализм.
Элегантный интерьер узкого санузла в стиле минимализм с необычной светлой отделкой, современной сантехникой и обилием золотой фурнитуры, которая привносит в интерьер нотки благородства и роскоши.
13. Королевский шик
Ванная комната в классическом стиле.
Великолепная ванная комната в классическом стиле, главными особенностями которой стала оригинальная «стеганная» отделка стен, наличие золотистых деталей и роскошная ванная шторка с подхватом.
14. Классическое сочетание
Современный санузел в черно-белом цвете.
Небольшой современный санузел, отделанный крупной плиткой черного и белого цвета, компактной навесной тумбой и полноценной современной ванной.
15. Морской стиль
Смежный санузел в морском стиле.
Очаровательный интерьер смежного санузла, оформленного в морском стиле с контрастными бело-синими стенами, душевой кабинкой, классическим унитазом и тематической картиной на стене.
16. Монохромный черный
Санузел в монохромном черном цвете.
Завораживающий интерьер санузла, оформленного в монохромном черном цвете, с компактной душевой кабинкой, современным навесным унитазом, тумбой, накладной раковиной и зеркалом с необычной подсветкой по бокам.
Видео-бонус:
17. Модная плитка
Ванная комната с оригинальной душевой кабинкой.
Стильный современный дизайн ванной комнаты, главной особенностью которой стала просторная душевая кабинка, отделанная модной черной плиткой в виде сот и полкой-нишей, украшенной завораживающей подсветкой.
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