17 идей для санузлов, которые нужно взять на заметку тем, кто планирует ремонт

Часто случается так, что санузлу в доме уделяется внимание в последнюю очередь. А если он еще и уж совсем крошечный, то каким-то особенным обустройством и вовсе не хочется заниматься.

И зря. На эти 17 актуальный идеи оформления санузлов разных типов и размеров, определенно стоит взглянуть тем, кто планирует ремонт.

1. Кремовые тона

Ванная комната в кремовых тонах.

Небольшой смежный санузел с крупной кремовой плиткой на стенах, большим зеркалом, душевой кабинкой, классической тумбой, накладной раковиной, современным навесным унитазом и небольшой нишей в стене, предназначенной для красивой вазы.

2. Цветовое решение

Необычный санузел в сером цвете.

Небольшой санузел с серо-коричневой отделкой, стилизованной под натуральный камень, с аккуратной современной сантехникой, напольной раковиной и оригинальной подсветкой, которая делает это помещение интересным и завораживающим.

3. Лофт

Стильный туалет в стиле лофт.

Небольшой, но очень стильный и интересный пример дизайна туалета в стиле лофт с комбинированной отделкой стен, классическим унитазом, небольшой навесной раковиной, зеркалом в оригинальной раме и креативными светильниками, которые стали своеобразной изюминкой этого пространства.

4. Современный стиль

Санузел в современном стиле.

Потрясающий санузел с крупными панелями благородного серого оттенка на стенах, современной сантехникой и чудесными деревянными деталями, которые прекрасно гармонируют с отделкой и помимо практических функций выполняют также декоративную.

5. Спокойное сочетание

Ванная комната в бело-серых тонах.

Спокойный интерьер смежного санузла, оформленного в бело-серых тонах, с классической ванной, накладной раковиной и современным навесным унитазом.

6. Жизнерадостный дизайн

Жизнерадостный интерьер санузла.

Яркий и жизнерадостный интерьер стандартного смежного санузла, с оригинальной бело-зеленой кафельной отделкой, с компактной современной сантехникой, открытыми полочками и многоуровневым освещением.

7. Скандинавский стиль

Светлый санузел в скандинавском стиле.

Потрясающий санузел, оформленный в актуальном на сегодня скандинавском стиле, с белой прямоугольной плиткой на стенах, функциональной тумбой из светлого дерева, большим зеркалом и накладной раковиной. Выдающимися особенностями этого пространства стал черный унитаз, расположенный у черно-белой полосатой стены и лаконичные светильники в индустриальном стиле.

8. Эклектика

Спокойный интерьер в смешанном стиле.

Светлая ванная комната с акцентной стеной серого цвета, полноценной ванной, навесным унитазом, чудесными полочками из светлого дерева, большим зеркалом без рамы и навесной тумбой с голубой стеклянной столешницей и маленькой встроенной раковиной.

9. Солнечный интерьер

Бело-желтая ванная комната.

Крошечная ванная комната с комбинированной бело-желтой отделкой, угловой ванной, маленькой навесной раковиной и чудесными ковриками зеленого цвета - прекрасный пример оформления небольшого санузла в хрущевке или панельке.

10. Акцентная стена

Эффектная стена в интерьер санузла.

Светлый смежный санузел с классическим унитазом, ванной, скрытой за стеклянными шторками, массивной деревянной тумбой и акцентной стеной, украшенной керамической плиткой с активным узором, которая стала акцентным центром этого пространства.

11. Небесный оттенок

Светлый санузел с акцентной стеной голубого цвета.

Лаконичный интерьер маленького смежного санузла, с навесной тумбочкой в самом углу, накладной раковиной, оригинальным зеркальным шкафчиком, просторной душевой кабинкой и акцентной стеной, выложенной керамической плиткой приятного небесно-голубого оттенка.

12. Минимализм

Ванная комната в стиле минимализм.

Элегантный интерьер узкого санузла в стиле минимализм с необычной светлой отделкой, современной сантехникой и обилием золотой фурнитуры, которая привносит в интерьер нотки благородства и роскоши.

13. Королевский шик

Ванная комната в классическом стиле.

Великолепная ванная комната в классическом стиле, главными особенностями которой стала оригинальная «стеганная» отделка стен, наличие золотистых деталей и роскошная ванная шторка с подхватом.

14. Классическое сочетание

Современный санузел в черно-белом цвете.

Небольшой современный санузел, отделанный крупной плиткой черного и белого цвета, компактной навесной тумбой и полноценной современной ванной.

15. Морской стиль

Смежный санузел в морском стиле.

Очаровательный интерьер смежного санузла, оформленного в морском стиле с контрастными бело-синими стенами, душевой кабинкой, классическим унитазом и тематической картиной на стене.

16. Монохромный черный

Санузел в монохромном черном цвете.

Завораживающий интерьер санузла, оформленного в монохромном черном цвете, с компактной душевой кабинкой, современным навесным унитазом, тумбой, накладной раковиной и зеркалом с необычной подсветкой по бокам.

Видео-бонус:

17. Модная плитка

Ванная комната с оригинальной душевой кабинкой.

Стильный современный дизайн ванной комнаты, главной особенностью которой стала просторная душевая кабинка, отделанная модной черной плиткой в виде сот и полкой-нишей, украшенной завораживающей подсветкой.