С нами не соскучишься!

7 977 подписчиков

17 идей для санузлов, которые нужно взять на заметку тем, кто планирует ремонт

17 идей для санузлов, которые нужно взять на заметку тем, кто планирует ремонт

Часто случается так, что санузлу в доме уделяется внимание в последнюю очередь. А если он еще и уж совсем крошечный, то каким-то особенным обустройством и вовсе не хочется заниматься.

И зря. На эти 17 актуальный идеи оформления санузлов разных типов и размеров, определенно стоит взглянуть тем, кто планирует ремонт.

17 идей для санузлов, которые нужно взять на заметку тем, кто планирует ремонт

1. Кремовые тона

Ванная комната в кремовых тонах.

Ванная комната в кремовых тонах.

Небольшой смежный санузел с крупной кремовой плиткой на стенах, большим зеркалом, душевой кабинкой, классической тумбой, накладной раковиной, современным навесным унитазом и небольшой нишей в стене, предназначенной для красивой вазы.

2. Цветовое решение

Необычный санузел в сером цвете.

Необычный санузел в сером цвете.

Небольшой санузел с серо-коричневой отделкой, стилизованной под натуральный камень, с аккуратной современной сантехникой, напольной раковиной и оригинальной подсветкой, которая делает это помещение интересным и завораживающим.

3. Лофт

Стильный туалет в стиле лофт.

Стильный туалет в стиле лофт.

Небольшой, но очень стильный и интересный пример дизайна туалета в стиле лофт с комбинированной отделкой стен, классическим унитазом, небольшой навесной раковиной, зеркалом в оригинальной раме и креативными светильниками, которые стали своеобразной изюминкой этого пространства.

4. Современный стиль

Санузел в современном стиле.

Санузел в современном стиле.

Потрясающий санузел с крупными панелями благородного серого оттенка на стенах, современной сантехникой и чудесными деревянными деталями, которые прекрасно гармонируют с отделкой и помимо практических функций выполняют также декоративную.

5. Спокойное сочетание

Ванная комната в бело-серых тонах.

Ванная комната в бело-серых тонах.

Спокойный интерьер смежного санузла, оформленного в бело-серых тонах, с классической ванной, накладной раковиной и современным навесным унитазом.

6. Жизнерадостный дизайн

Жизнерадостный интерьер санузла.

Жизнерадостный интерьер санузла.

Яркий и жизнерадостный интерьер стандартного смежного санузла, с оригинальной бело-зеленой кафельной отделкой, с компактной современной сантехникой, открытыми полочками и многоуровневым освещением.

7. Скандинавский стиль

Светлый санузел в скандинавском стиле.

Светлый санузел в скандинавском стиле.

Потрясающий санузел, оформленный в актуальном на сегодня скандинавском стиле, с белой прямоугольной плиткой на стенах, функциональной тумбой из светлого дерева, большим зеркалом и накладной раковиной. Выдающимися особенностями этого пространства стал черный унитаз, расположенный у черно-белой полосатой стены и лаконичные светильники в индустриальном стиле.

8. Эклектика

Спокойный интерьер в смешанном стиле.

Спокойный интерьер в смешанном стиле.

Светлая ванная комната с акцентной стеной серого цвета, полноценной ванной, навесным унитазом, чудесными полочками из светлого дерева, большим зеркалом без рамы и навесной тумбой с голубой стеклянной столешницей и маленькой встроенной раковиной.

9. Солнечный интерьер

Бело-желтая ванная комната.

Бело-желтая ванная комната.

Крошечная ванная комната с комбинированной бело-желтой отделкой, угловой ванной, маленькой навесной раковиной и чудесными ковриками зеленого цвета - прекрасный пример оформления небольшого санузла в хрущевке или панельке.

10. Акцентная стена

Эффектная стена в интерьер санузла.

Эффектная стена в интерьер санузла.

Светлый смежный санузел с классическим унитазом, ванной, скрытой за стеклянными шторками, массивной деревянной тумбой и акцентной стеной, украшенной керамической плиткой с активным узором, которая стала акцентным центром этого пространства.

11. Небесный оттенок

Светлый санузел с акцентной стеной голубого цвета.

Светлый санузел с акцентной стеной голубого цвета.

Лаконичный интерьер маленького смежного санузла, с навесной тумбочкой в самом углу, накладной раковиной, оригинальным зеркальным шкафчиком, просторной душевой кабинкой и акцентной стеной, выложенной керамической плиткой приятного небесно-голубого оттенка.

12. Минимализм

Ванная комната в стиле минимализм.

Ванная комната в стиле минимализм.

Элегантный интерьер узкого санузла в стиле минимализм с необычной светлой отделкой, современной сантехникой и обилием золотой фурнитуры, которая привносит в интерьер нотки благородства и роскоши.

13. Королевский шик

Ванная комната в классическом стиле.

Ванная комната в классическом стиле.

Великолепная ванная комната в классическом стиле, главными особенностями которой стала оригинальная «стеганная» отделка стен, наличие золотистых деталей и роскошная ванная шторка с подхватом.

14. Классическое сочетание

Современный санузел в черно-белом цвете.

Современный санузел в черно-белом цвете.

Небольшой современный санузел, отделанный крупной плиткой черного и белого цвета, компактной навесной тумбой и полноценной современной ванной.

15. Морской стиль

Смежный санузел в морском стиле.

Смежный санузел в морском стиле.

Очаровательный интерьер смежного санузла, оформленного в морском стиле с контрастными бело-синими стенами, душевой кабинкой, классическим унитазом и тематической картиной на стене.

16. Монохромный черный

Санузел в монохромном черном цвете.

Санузел в монохромном черном цвете.

Завораживающий интерьер санузла, оформленного в монохромном черном цвете, с компактной душевой кабинкой, современным навесным унитазом, тумбой, накладной раковиной и зеркалом с необычной подсветкой по бокам.

Видео-бонус:

17. Модная плитка

Ванная комната с оригинальной душевой кабинкой.

Ванная комната с оригинальной душевой кабинкой.

Стильный современный дизайн ванной комнаты, главной особенностью которой стала просторная душевая кабинка, отделанная модной черной плиткой в виде сот и полкой-нишей, украшенной завораживающей подсветкой.

 

Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх