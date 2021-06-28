Почему поляки триста лет со шведами воевали и при чём тут Вестерос

Польша и Швеция кажутся странами из двух разных миров. Тем не менее, у них много общего. В основном — история множества войн. С шестнадцатого века по девятнадцатый (включительно!) эти две страны то и дело воевали друг с другом. Для этого им всего-то навсего приходилось переплывать Балтийское море.
За что воевали?
Все войны ведутся за одним и тем же — получить побольше актуальных в данной эпохе ресурсов, иногда ещё — с дальними политическими соображениями. В шестнадцатом веке Швеция изначально воевала с Данией и немецким городом Любеком, а Польша присоединилась к Дании ради контроля над частью торговых путей Балтийского моря. Особенно интересовала Польшу русско-немецкая торговля — она шла очень бойко.
Следующая война в том же веке велась за престол — польский король Сигизмунд после смерти своего отца, короля Швеции Юхана, претендовал на его место. Опирался он при этом на Вестеросский закон о престолонаследии. Нет, это не опечатка и речь не идёт о мирах Джорджа Мартина — Вестерос, где был подписан этот закон, реальный город в Швеции. Его название переводится как «Западная часть устья реки», и туда можно спокойно съездить в гости и в наше время.
Король Сигизмунд был шансом на создание огромного шведско-польского государства с двух берегов Балтики. На счастье России и Дании, этот шанс Швеция потеряла.
С восшествием короля-католика на шведский престол были несогласны протестанты страны, и они срочно, ещё перед прибытием Сигизмунда на коронацию, приняли на общем сборе положение, по которому лютеранство объявлялось государственной религией Швеции. Сигизмунд объявил о своём непризнании решения сбора — и его родной дядя, герцог Карл, поднял против законного, но слишком католического короля дворянство Швеции. Кончилось всё тем, что Карл стал королём и на радостях устроил кровавую баню, перебив всех дворян, которые хоть как-то до того поддержали Сигизмунда.
В семнадцатом веке и восемнадцатом веках шведы конкурировали с поляками в попытках установить контроль над Русью в период Смутного времени, сражались против объединённых войск поляков и русских, дрались за Ливонию (нынешние страны Балтии) и по какой-то причине постоянно пытались захватить всю Польшу, а не только её важный для торговли на Балтике берег. Наконец, последней польско-шведской войной было война с Наполеоном — поляки были его верными союзниками, а шведы входили в антинаполеоновскую коалицию. В результате, как мы помним, Наполеон проиграл, а Польша оказалась в составе России.
Стойкая Эбба
Один из самых странных эпизодов польско-шведской войн за восшествие Сигизмунда на престол прошёл полностью без участия поляков и вообще в Финляндии. Чета барона и баронессы Флеминг открыто приняла сторону Сигизмунда, и благодаря барону, который были губернатором Финляндии, край перешёл под власть польского короля. Однако Флеминг умер, и Карл тут же воспользовался этим, чтобы ввести войска. Главной задачей для удержания края было получить замок Або, в котором сейчас находилась вдова Флеминга, урождённая Эбба Стенбок и, кстати, двоюродная сестра Карла и тётя Сигизмунда.
По отношению к Карлу Эбба никаких родственных чувств не проявила и взяла на себя оборону замка, вместо того, чтобы встретить брата реверансами. Параллельно она отправила призыв о помощи королю-племяннику. Ей казалось, что всё, что нужно — дождаться прихода польских войск.
Замок Або стоит до сих пор.
Стойкой Стенбок удалось удерживать замок так долго, что она вошла в легенды и Швеции, и Финляндии (её даже изображали на картинах в девятнадцатом веке), но, когда кончились припасы, решила сдаться. Карл не мог поверить, что всё это время ему противостояла женщина, и первым делом потребовал предъявить труп барона Флеминга. Он потянул покойного за бороду со словами: «Если бы ты был жив, твоя голова была бы в опасности». Баронесса ответила очень резко: «Если бы мой покойный муж был жив, Ваша милость никогда бы не были здесь».
После победы Карл убил огромное количество дворян, выступивших до того на стороне Сигизмунда, но двоюродную сестру пощадил. Сначала её держали под домашним арестом в Стокгольме, но Эббе удалось перевербовать на свою сторону офицера, который должен был её охранять, и поднять восстание. Конечно же, оно было подавлено, но Эббу снова пощадили и отправили к сестре, вдовствующей королеве Катарине. Там легендарная мятежница и закончила свою жизнь.
Картина Альберта Эдельфельта.
Каково сражаться под Гневом
Очередная война, в 1626 году, начиналась для шведов, казалось, очень радостно: по непонятной причине польские войска сдавали крепости почти без боя — и отходили, отходили. Но каким-то образом постоянное отступление превратилось в сопротивление, и войска под руководством Станислава Конецпольского принялись терзать шведское войско со всех сторон.
В конечном итоге шведам пришлось срочно объявить мобилизацию, чтобы набрать 50 000 новых солдат (против вдвое меньшего войска польского), а также искать помощи у Трансильвании, России, украинских казаков, крымских татар, Османской империи и протестантских князей Германии. Все ему отказывали, и после очередной серии сражений шведы запросили мира.
Поляки наступают на шведов.
Надо сказать, что к этой же, вполне успешной для поляков войне, случилось одно из крупнейших поражений польского войска в истории — сражение под Гневом. Имеется в виду не под влиянием чувства, а город, прикрывавший путь к Данцигу, одном из важнейших для торговли на Балтийском море городов.
Сражение поляки потерпели из-за попытки лобовой атаки своими знаменитыми гусарами в латах и с крыльями. Если бы они схитрили, как в битве при Кригхольме, где 4000 поляков одолели 11000 шведов, и пустили гусаров с фланга, сделав сначала вид, что войска в центре отступают, то итог мог быть другим.
Пешая атака с моря
Венгров часто рассматривают как постоянных друзей поляков, но не всегда они показывали себя по-дружески. В середине семнадцатого века шведский король Карл X, заявив, что делает это ради того, чтобы польский король Ян Казимир не двинулся захватывать престол Швеции, ввёл свои войска в Польшу и довольно быстро захватил если не всю, то почти всю страну. Когда поляки стали восставать, на помощь шведам ввёл свои войска венгерский король — естественно, небескорыстно, а за польские же земли. По счастью, Польше удалось найти союзников, в том числе снова решила выступить на её стороне против шведов Дания.
Шведы, недолго думая, напали на Копенгаген с моря. Без единственного короля. Шведские солдаты подошли к столице Дании по льду, и это, кажется, один из самых удивительных эпизодов шведско-датских войн. Позже датчане пытались его повторить в обратную сторону, но шведы вовремя приняли меры.http://navote.ru/?p=23630
Копенгаген постоянно атаковали с моря, но обычно не пехотой.
Кстати, полякам было не впервые втравливать Данию в войну. Ещё в Средние века королева Сигрид, которая, по легендам, была полькой Святославой и заодно уж матерью шведского короля, вышла замуж за короля Дании нарочно, чтобы тот объявил войну Норвегии и убил норвежского короля, который некогда ударил Сигрид по лицу. Кстати, её план удался на все сто.
А в восемнадцатом веке повоевать со Швецией Польше и Дании предложила уже Россия. Идея принадлежала Петру I. В какой-то момент шведы по привычке сосредоточились на том, чтобы гонять войско польское по Польше, и это ему оказалось на руку — позволило беспощадно громить шведов с востока. В конце концов Польша просто вышла из войны и приняла прошведского короля, Станислава Лещинского. Только после победы под Полтавой Польша снова подписала союзный договор с Россией, и весь карнавал начался по новой и... закончился дотоле невиданным союзом шведов и поляков.
Текст: Лилит Мазикина.
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