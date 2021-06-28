Почему поляки триста лет со шведами воевали и при чём тут Вестерос

За что воевали?

На счастье России и Дании, этот шанс Швеция потеряла. Король Сигизмунд был шансом на создание огромного шведско-польского государства с двух берегов Балтики.На счастье России и Дании, этот шанс Швеция потеряла.

Стойкая Эбба

Замок Або стоит до сих пор.

Картина Альберта Эдельфельта.

Каково сражаться под Гневом

Поляки наступают на шведов.

Пешая атака с моря

Копенгаген постоянно атаковали с моря, но обычно не пехотой.