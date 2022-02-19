5 популярных способов обмана автомобилистов мошенниками, о которых следует знать каждому

Как мошенники разводят автомобилистов.
Автомобиль – это далеко не самая дешевая вещь в собственности любого человека, а потому она привлекает к себе всевозможных преступников. Речь идет не только об автомобильных ворах или вандалах, но и о куда более изощренных в своих методах правонарушителях, а именно – о мошенниках.
1. Амбарный замок
Замок на колесе, не самая большая проблема.
Выходим утром к своему автомобилю и видим красующийся на его колесе амбарный замок. В такой ситуации в абсолютном большинстве случаев на стекле будет записка с просьбой перечислить некоторую сумму на мобильный телефон. Мошенники уверяют, что если это сделать, они укажут на местонахождение ключа. Вестись на поводу у преступников не стоит. Где ключ они все равно не скажут. Куда лучше потратить деньги на покупку добротного инструмента, способного перекусить замок. Можно также вызвать слесаря.
2. Шантаж угоном
Никто ничего красть не будет.
Еще один популярный «записочный» метод развода автомобилистов. Преступники шантажируют хозяина, оставляя на лобовом стекле записки с угрозами угнать автомобиль, если собственник не переведет некоторую сумму денег на мобильный телефон бандитов. Чаще всего данный метод применяют к женщинам. Вестись на провокацию не стоит, потому, как ни один здоровый на голову (пускай и не самый порядочный с буквы закона!) гражданин-угонщик не станет предупреждать свою жертву о потенциальной краже авто.
3. Кража государственных номеров авто
Номера проще будет новые взять.
Достаточно часто номера по-настоящему воруют. Однако, если на лобовом стекле появилась записка с требованием выкупа, то номера, скорее всего, валяются где-нибудь в кустах в радиусе 500 метров от авто. Ни в коем случае не выполняем требования мошенников. Если осмотр окрестностей ничего не даст, просто обращаемся к ГАИ за дубликатами.
4. Уехал с места ДТП
Проблему решаем через полицию.
Относительно молодой и весьма неприятный метод развода автомобилистов. Утром можно найти свою машину поврежденной. При этом на лобовом стекле будет лежать записка, сообщающая о том, что вы, якобы, уехали с места ДТП. Преступники напишут, что на их машине остались следы краски вашего авто. Они также потребуют «возместить ущерб». В такой ситуации есть два решения. Первое – обратиться в полицию. Второе – позвонить сначала мошенникам и сказать, что с удовольствием возместите весь ущерб, но только после вызова стражей порядка. Чаще всего после упоминания полиции мошенники сразу же «сливаются» и бросают трубку.
5. Сбили пешехода
Опасная ситуация ситуация.
Самые отчаянные мошенники не чураются даже бросаться под колеса авто на парковках. К сожалению, ситуация эта весьма щепетильная, и здесь закон может (к несчастью) всецело оказаться на стороне обманщика. Универсального рецепта в такой ситуации нет. Поэтому, лучше всегда следить за тем, чтобы рядом с авто на парковке не находилось подозрительных личностей.
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