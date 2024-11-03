16 самых сексуальных разлучниц Голливуда

Все мы знаем, что браки знаменитостей часто распадаются. Напряженные графики работы, миллионы долларов, путешествия и сумасшедшие вечеринки, полные искушений, практически лишают звездных пар возможности отпраздновать золотую свадьбу. Этим сексуальным голливудским разлучницам удалось увести чужих мужей, поломать судьбы и построить собственное счастье.
Анджелина Джоли
Роковая красотка разрушила семью Дженнифер Энистон и Брэда Питта. Познакомились Джоли и Питт во время съемок фильма «Мистер и миссис Смит» и практически сразу же закрутили роман. Общественность сразу окрестила Анджелину разлучницей, но многодетная пара уже более 10 лет вместе, а ее материальное состояние оценивается в 440 млн. долларов.
ЛиЭнн Раймс
У ЛиЭнн и Эдди Сибриана закрутился роман, когда они еще состояли в браках. Но 33-летней разлучнице удалось достичь своей цели – ее свадьба с Сибрианом состоялась.
Клэр Дэйнс
Клэр кажется такой скромной и тихой, но это обманчивое впечатление. Актриса увела Билли Крадапа, коллегу по фильму «Красота по-английски», у беременной Мэри-Луиз Паркер, с которой он на тот момент уже был восемь лет. Спустя три года и эти отношения закончились.
Дениз Ричардс
Увести мужа у Хизер Локлир – сложная задача, но только не для Дениз Ричардс. Актрисе удалось увести Ричи Самбора, гитариста Bon Jovi, у своей же подруги. При этом отношения новой пары сложно было назвать ровными, они то расходились, то снова пытались быть вместе.
Эмбер Херд
Джонни Депп всегда любил красивых женщин и не отказывал себе в общении с ними. Но именно Эмбер Херд удалось увести актера у его гражданской жены и матери двоих детей Ванессы Паради. Встретились Депп и Херд на съемках фильма «Ромовый дневник». Пару не смутила разница в возрасте в 23 года, и спустя несколько дней после знакомства у них завязался бурный роман. А поженились влюбленные еще до выхода «Ромового дневника» на большие экраны.
Эбби Корниш
Брак Райана Филлиппа и Риз Уизерспун казался всем крепким и гармоничным. Пока не начались съемки фильма «Война по принуждению», там Райан и познакомился с актрисой Эбби Корниш. После многочисленных измен Райана, Уизерспун подала на развод, по этой же причине не задались и отношения с Корниш.
Марла Мэйплс
Модели Марле Мэйплс удалось увести Дональда Трампа у его первой жены, Иваны Зельничковой. Бизнесмен быстро развелся с матерью своих троих детей и женился на любовнице. В этом союзе родилась дочь Тиффани, но он все равно распался.
Бритни Спирс
Спирс увела Кевина Федерлайна у актрисы Шар Джексон, которая к тому времени уже была беременна вторым ребенком от Федерлайна. Влюбленные поженились, родили двоих детей, но их отношения на протяжении всех двух лет были полны скандалов и разбирательств.
Карла Бруни
Мик Джаггер никогда не пытался быть примерным семьянином. Ну а Карла Бруни еще с подросткового возраста мечтала о романе с рок-кумиром Джаггером. Когда девушка начинала свою модельную карьеру, она начала встречаться с супергитаристом Эриком Клэптоном, через него ей-то и удалось познакомиться и очаровать Мика, который на тот момент был женат на актрисе Джерри Холл. Потеряв голову, Джаггер даже хотел развестись, но Карла так и не стала его супругой. Спустя восемь лет страстный роман завершился.
Эрин Барри
Красота и потрясающая фигура не смогли помочь Еве Лонгории удержать мужа. Баскетболист Тони Паркер начал изменять актрисе с Эрин Барри, женой коллеги по команде. При этом раньше эти супружеские пары даже дружили.
Бриттани Керр
Бриттани Керр увела Джейсона Алдина у Джессики Ассери, с которой тот прожил 13 лет в браке. Алдин развелся с женой, оставив ее с двумя детьми, и быстро женился на любовнице.
Миранда Ламберт
Миранда соблазнила кантри-певца Блэйка Шелтона, когда тот еще был женат. Вскоре любовники поженились. Позже история повторилась, но уже не в пользу Миранды – Блэйк развелся с ней и теперь влюблен в Гвен Стефани.
Габриэль Юнион
Габриэль познакомилась с баскетболистом Дуэйном Уэйдом на Супер Боул в 2007 году, на тот момент спортсмен был женат и растил двоих детей. У них завязался роман, в 2009 году Дуэйн развелся с женой, и несмотря на отношения с Юнион, у него даже в 2013 году родился ребенок на стороне. Через год после этого скандала Габриэль и Дуэйн поженились.
Алиша Киз
Сначала Алиша Киз получила премию «Грэмми», а потом разбила брак рэпера Swizz Beatz и R&B исполнительницы Mashonda. Пара сыграла свадьбу, Алиша родила мужу двоих сыновей, но при этом его уже несколько раз уличали в изменах.
Трэйси Линн Джонсон
Звезда футбольного клуба New York Giants Тики Барбер женился на Трэйси Линн Джонсон всего спустя 8 дней после развода с женой, которая на тот момент была на 8 месяце беременности и ждала близнецов. Модели журнала Maxim удалось быстро разбить 11-летний брак и соблазнить Барбера прямо на чердаке дома их общего друга.
Хлои Кардашян
Хлои начала встречаться с рэпером French Montana, когда тот еще жил с исполнительницей Триной. При этом самой Кардашян нередко изменял ее бывший муж Ламар Одом. Как оказалось, и Трина не отличалась верностью French Montana.
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