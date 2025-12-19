С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 591 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ВАРЯГ РУС
    А шоб не был таким довольным.Для чего сыпать л...
  • Evgeni Velesik
    Деньги были на обед в столовых СССР у каждого! Электричество стоило 2 копейки килловат! Проезд в общественном транспо...Почему в хрущёвка...
  • андрей картаев
    Так и тянет написать все, болезни от нервов только сифилис от удовольствия ,это можно сказать вывод этой статьи.Вещи в доме, кото...

Как выгнать вирусы и бактерии из квартиры

Зимняя пора — отличный повод собраться в вашей квартире и устроить сабантуй. Но мы сейчас не о дружеских посиделках за кружкой чая, а о целой армии бактерий и вирусов. Они уже наверняка облюбовали и ваше жилище и ждут удобного момента, чтобы «внедриться» гораздо глубже — в ваш организм.

Как выгнать вирусы и бактерии из квартиры

Врач-педиатр Белла Билаонова назвала три обязательных манипуляции, которые позволят быстро и эффективно очистить воздух дома от этих незаметных вредителей.


Проветриваем чаще

«В теплом сухом воздухе высыхает слизистая. А на растресканную слизистую очень хорошо проникают вирусы и бактерии. Постоянный приток свежего воздуха позволит быстрее выпроваживать вредоносные микроорганизмы. Как бы ни было морозно за окном, открывайте форточку пошире, особенно перед сном. 10—15 минут проветривания позволят не дышать застойными воздушными массами и легче заснуть», — говорит эксперт.

Влажный фактор

Важно не только проветривать, но и обзавестись увлажнителем. Такой прибор должен быть в каждой комнате, если у вас низкая влажность. Хорошая влажность в квартире — это минимум 40, а лучше 60%. Проветривать и одновременно включать увлажнитель лучше не стоит. То есть сначала проветрили, закрыли окна и только потом включили увлажнитель. Температура воздуха для хорошего здоровья слизистой носа не должна превышать 18—21 градус.

Как выгнать вирусы и бактерии из квартиры

Моем руки и не только

Не нужно намывать все до блеска каждые три секунды. Если в доме кто-то уже болеет ОРВИ, то едва ли вы убережетесь от заражения, особенно при не слишком высоком иммунитете. Есть вариант изолировать больного в отдельную комнату, но для начала попробуйте уговорить его побыть в замкнутом пространстве неделю-другую.
Некоторые уверены, что дезинфекция дверной ручки и придверного коврика способствуют защите от бактерий, но это не так.
Максимум, что может оказаться на коврике — это яйца глистов, принесенные на подошвах ботинок или лапах домашнего животного. И то их попадание в ваш организм под большим вопросом.
«Важно менять полотенца, наволочки, кухонные тряпки и губки минимум раз в неделю», — рекомендует медик.
Ссылка на первоисточник
наверх