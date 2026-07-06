Зачем в комнате развешивать мокрые полотенца, а кроссовки протирать молоком

Летом особенно хочется отдыхать, а не заниматься домашними делами. Вот только никто их за нас не сделает. Но, к счастью, есть бытовые хитрости, которые существенно облегчат работу по дому. Такими пользовались еще наши бабушки. Они переписывали их в домовые тетради и передавали по наследству. Сейчас, в век интернета, все стало куда удобнее.

1. Идеально чистый пол

2. Быстрая чистка ковров

3. Отмываем застарелый жир

4. Больше никакого неприятного запаха в квартире

5. Главный секрет белоснежных кроссовок

Достаточно прочитать нашу статью, чтобы точно знать, как облегчить себе быт.Соль избавит пол от микробов.Мытье полов – обязательный минимум в уборке дома. Вот только чистой водой не всегда можно избавиться от микробов. Конечно, сейчас на рынке представлено множество средств бытовой химии для таких случаев. Но стоит ли тратить деньги, если можно обойтись подручными средствами? Конечно же, нет.Мы советуем вам прислушаться к нашему совету. Именно он поможет очистить ваш пол от микробов и сэкономить при этом. Ведь для идеально чистого пола достаточно лишь соли. Да-да. Самой обычной соли. Ее следует нанести на швабру и пройтись по особо загрязненным участкам. После чего вымойте пол чистой водой. Более того, после уборки мы советуем нанести на насадку швабры соль. Это позволит убрать все микробы с нее. И к следующей уборки она будет кристально чистой.Сода спасет ваш ковер.Ковры придают интерьеру особый уют. Но только те, у кого они есть, знают, сколько с ними проблем. И если регулярная чистка уже воспринимается как что-то неизбежное, то случайные пятна могут вывести из равновесия. Что делать, если вы случайно пролили напиток на ковер? Главное – не паниковать.А отправиться на кухню.Там необходимо взять самую обычную соду. Она отлично выручит вас в этом вопросе. С ее помощью вы избавитесь от пятна быстрее, чем начнете беспокоиться по этому поводу. Для начала засыпьте пятно содой. Оставляем на минут десять. Сода отлично впитает грязь. После чего останется только собрать ее щеткой. Или пройтись пылесосом. Для идеальной чистоты.Копеечное средство поможет отмыть плиту.Жирные пятна на плите всегда привлекают внимание. Но руки о них упорно не доходят. Вот и получается, что в какой-то момент вы обнаруживаете на своей плите застарелые пятна, которые уже так легко не отмыть. К счастью, мы точно знаем, что делать. Просто следуйте нашему совету, и у вас все получится.Для того чтобы отмыть плиту, нам не нужны будут дорогостоящие бытовые средства. Достаточно пакетика лимонной кислоты, которая стоит копейки. Налейте в кружку двести миллилитров кипятка и растворите в нем лимонную кислоту. Налейте полученный раствор на застарелые пятна. Подождите минут пятнадцать. После чего удалите грязь обычной салфеткой. От пятен не останется и следа.Мокрые полотенца спасут от неприятного запаха.Дома всегда витает какой-то запах. Но когда все запахи смешиваются, это может привести к неприятным результатам. Порой даже проветривание не помогают. В этом случае мы советуем воспользоваться нашей бытовой хитростью.Для решения проблемы нам понадобятся старые махровые полотенца. Их необходимо смочить теплой водой и развесить по квартире. Именно они быстро и легко впитают посторонние запахи. Только не забудьте их постирать после этого.Ваша обувь будет сиять белизной.Лето – пора белой обуви. Это известно каждому. Особенно ценятся белые кроссовки, которые подходят под многие летние образы. Но проблема в том, что светлая обувь очень быстро пачкается. Казалось бы, нет проблем почистить обувь. Но порой пятна настолько сильные, что необходима дополнительная помощь. Именно в таких случаях мы советуем обратиться к нашей следующей бытовой хитрости.Для того чтобы вернуть кроссовкам белизну, стоит сходить на кухню за молоком. Удивительно, но именно с его помощью можно быстро отмыть грязную обувь. Нужно просто взять молоко и картофельный крахмал в равных пропорциях и смешать. Получившуюся массу нужно нанести на загрязненные участки обуви. Можно использовать для этого ватную палочку. Отметим, что смывать смесь не нужно. Она высохнет прямо на кроссовках, убрав пятно полностью.