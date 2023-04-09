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Национальный парк «Окаменевший лес»

Парк называется «Окаменевший лес», и это вовсе не художественное преувеличение. На территории парка находится самое большое в мире количество окаменелых деревьев, возраст которых насчитывает аж 225 миллионов лет. Доисторические деревья превратились в тяжелые камни удивительных расцветок. Но парк интересен не только деревьями — здесь есть и красивейшие бесплодные земли (badlands), и цветная пустыня, и древние петроглифы.

Национальный парк «Окаменевший лес»

Схема передвижения по парку:

Национальный парк «Окаменевший лес»

Сперва я заехал в центр посетителей (Rainbow forest museum). Там можно посмотреть отполированное окаменевшее дерево в разрезе, подаренное парку в 1950 году. Некоторые факты про этот кусочек: вес 360 килограмм, отпилить его удалось за 10 часов (для сравнения, такой же кусок мрамора можно было бы отпилить за 2.5 часа).

Национальный парк «Окаменевший лес»

Окаменелые деревья валяются повсюду, сразу у выхода из центра. Тропа Giant logs короткая, всего 0.6 километра, но проходит мимо огромного количества интересностей.

Национальный парк «Окаменевший лес»

Деревья относятся к триасовому периоду (250-200 миллионов лет до н.э.). Упавшие за счет естественных причин деревья очень быстро и плотно покрывались вулканическим пеплом от извергавшегося неподалеку вулкана. За счет этого органика не просто разложилась, но начался процесс окаменения. Деревья сохранили свою форму, но потеряли клеточную структуру — древесина заместилась диоксидом кремния, а примесь оксидов железа придала новому образованию удивительную окраску.

Национальный парк «Окаменевший лес»

225 млн лет назад эта часть суши находилась около экватора и климат здесь был субтропический. Сохранившиеся деревья в основном относятся к виду древних хвойных Araucarioxylon arizonicum. Всего в парке различают девять видов окаменелых деревьев.

Национальный парк «Окаменевший лес»

Внешне пеньки совсем не отличаются от обычных, деревянных. Но на помощь приходит осязание — на ощупь абсолютный камень.

Национальный парк «Окаменевший лес»

Деревья очень твердые, но ломкие. Ствол очень часто сохраняет свою форму, лишь разваливаясь на несколько частей.

Национальный парк «Окаменевший лес»

Разноцветный ствол.

Национальный парк «Окаменевший лес»

Самое большое дерево в парке.

Национальный парк «Окаменевший лес»

Куски деревьев чудовищно тяжелые, поэтому их месторасположение практически не меняется. В парке есть фотографии одного и того же места, сделанные в современности, и сто лет назад. Куски деревьев расположены на них абсолютно идентично.

Национальный парк «Окаменевший лес»

В начале прошлого века по территории будущего парка проходила железная дорога. Проезжающие мимо туристы грузили «сувениры» прямо в вагоны. Следы дикого американского туризма прошлого можно найти во многих парках. Сейчас вывозить какие-либо части деревьев с территории парка строго запрещено, на выезде рейнджеры могут досматривать машины. Но все равно в год ушлые туристы тырят около 12 тонн окаменелостей.

Оставь свой след:

Национальный парк «Окаменевший лес»

Парк работает круглый год, что очень удобно. Я прошелся еще по одной тропе Crystal forest (1.2 километра). При жизни высота деревьев достигала 60 метров.

Национальный парк «Окаменевший лес»

На въезде в парк можно купить себе кусочек окаменелой деревяшки на сувениры. С большой долей вероятности эти окаменелости были добыты легально, т.к. на территории парка находится только малая часть всех окаменелостей Аризоны, остальные приходятся на частные владения.

Национальный парк «Окаменевший лес»

Национальный парк «Окаменевший лес»

Национальный парк «Окаменевший лес»

Национальный парк «Окаменевший лес»

Каменный цветок.

Национальный парк «Окаменевший лес»

Национальный парк «Окаменевший лес»

Blue Mesa, территория бесплодных земель (Badlands).

Национальный парк «Окаменевший лес»

По тропе можно спуститься вниз и посмотреть этот удивительный пейзаж поближе (1.5 километра).

Национальный парк «Окаменевший лес»

Национальный парк «Окаменевший лес»

Национальный парк «Окаменевший лес»

Национальный парк «Окаменевший лес»

Национальный парк «Окаменевший лес»

Национальный парк «Окаменевший лес»

Камни с петроглифами, древними наскальными изображениями.

Национальный парк «Окаменевший лес»

Люди на территории парка жили уже 8000 лет назад. Они строили свои жилища, занимались земледелием. В Аризоне находится множество древних поселений древних людей (pueblo people).

Этот камень называется Newspaper Rock, возраст рисунков оценивают от 650 до 2000 лет. Рисунки наносились в несколько слоев, поэтому прочитать что-либо невозможно.

Национальный парк «Окаменевший лес»

Вдоль дороги находятся несколько смотровых площадок:

Национальный парк «Окаменевший лес»

Из чего построена эта бывшая гостиница Painted Desert Inn, а ныне музей? Правильно, из окаменелого леса.

Национальный парк «Окаменевший лес»

Это было путешествие по Национальному парку «Окаменевший лес».

Национальный парк «Окаменевший лес»

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