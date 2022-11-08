Почему пирамиды Гизы несколько раз хотели разобрать

Пожалуй, нет такого человека, имеющего доступ к информационным системам, который бы никогда не слышал о знаменитых пирамидах в Гизе. О том, насколько они древние и удивительные в конструкции, тоже знают все. А вот что намного меньше известно об этих античных исполинских объектах, так это то, что они неоднократно оказывались под угрозой исчезновения. Причём в ряде случаев речь шла не о воздействии природных стихий или боевых действиях, а о чистом человеческом факторе - сами люди намеревались их попросту разобрать.
Наследие, которые человечество едва не потеряло. /Фото: experience.tripster.ru
Казалось бы, такие масштабные объекты как египетские пирамиды, могут уйти в историю либо под давлением времени и природных воздействий, либо из-за ведения где-то рядом боевых действий. Однако человечество могло лишиться уникального исторического наследия античного мира ещё в XII столетии, причём с лёгкой руки одного человека. Речь идёт об инициативе молодого султана Египта Аль-Азиза Усмана, для которого сохранения объектов древности не стояло в приоритетах государственной политики. Поэтому ему и пришло в голову решение разобрать некрополь.
Для султана пирамиды Гизы были ненужным древним остатком. /Фото: travelask.ru
Исследователи не выяснили доподлинных причин такого необычного решения, однако выдвинули несколько версий. Например, есть мнение, что султан пытался найти якобы зарытые под пирамидой Микерина сокровища — предполагалось, что они находятся только внутри самого сооружение камер, но и под его фундаментом. Другая версия говорит, что вероятной причиной решения разобрать пирамиды было дальнейшее использование камня для строительства новой городской стены. Данное объяснение считается наиболее правдоподобным, потому что такая практика действительно существовала: ряд других египетских правителей занимались сносом пирамид меньшего размера с аналогичной целью.
Не все древнеегипетские пирамиды дожили до наших дней из-за человека. /Фото: travellizy.com
Султан, возможно, решил поступить таким же образом, потому и отдал приказ своим поданным приступить к сносу пирамиды Микерина. Вот только у него ничего не вышло: оказалось, что, вопреки расхожему выражению, ломать столь громадные сооружения, возведённые на века, настолько же трудно, насколько и построить. Даже современное оборудование не так просто с этим справится, а восемь с лишним столетий назад его, само собой, не существовало. Поэтому рабочим оказалось под силу расшатать некоторые огромные блоки, которые в итоге упали в песок, и на этом всё закончилось. Единственное напоминание о той попытке султана Аль-Азиза - это проем в пирамиде, существует и сегодня.
След от попытки разобрать пирамиду остался до сих пор. /Фото: fishki.net
Однако была ещё, как минимум, одна попытка разобрать пирамиды, а произошло это значительно позднее, в XIX столетии, при правлении Мухаммеда Али-паши, которого считают основоположником современного Египта. Именно ему принадлежит уже не новая идея разобрать пирамиды, чтобы использовать камень оттуда для строительства дамбы через реку Нил. Кроме того. он увидел в таким решении определённый символизм в том, чтобы разрушить старое для созидания нового. Однако и эта попытка не удалась: инженеры сумели убедить политика, что гораздо выгоднее и проще добыть камень для дамбы более традиционным способом - в обычном карьере, поэтому пирамиды в Гизе сумели дожить до наших дней.
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