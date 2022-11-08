Почему пирамиды Гизы несколько раз хотели разобрать

Наследие, которые человечество едва не потеряло. /Фото: experience.tripster.ru

/Фото: travelask.ru Для султана пирамиды Гизы были ненужным древним остатком./Фото: travelask.ru







Не все древнеегипетские пирамиды дожили до наших дней из-за человека. /Фото: travellizy.com

След от попытки разобрать пирамиду остался до сих пор. /Фото: fishki.net