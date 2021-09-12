Легенды 1980-х: Куда пропала знаменитая «Королева диско» Си Си Кетч

Звезда 1980-х гг. Си Си Кетч | Фото: biographe.ru
В середине 1980-х гг. ни одна дискотека не обходилась без песен немецкой певицы Каролины Мюллер, которая была известна всему миру как Си Си Кетч. Она стала настоящей поп-иконой, а ее хит «Сause You Are Young» не теряет своей популярности до сих пор. В 1990-х гг. певица пропала со сцены. Какую роль в ее жизни сыграл солист «Modern Talking» Дитер Болен, как сложилась ее судьба после того, как она побывала на вершине славы, и чем занимается в наши дни, – далее в обзоре.
*Королева диско* Си Си Кетч | Фото: myslo.ru
Каролина Катарина Мюллер родилась в 1964 г. в Голландии, а спустя несколько лет они с матерью переехали к отцу в Германию. Там девушка училась на дизайнера и работала на швейной фабрике, а по вечерам, тайком от всех, пела у себя в комнате и мечтала о карьере певицы. Однажды знакомые из музыкальной группы спросили у нее, не хочет ли она заняться вокалом профессионально, и с тех пор Каролина, или Каро, как ее называли близкие, начала делать все для того, чтобы стать артисткой: брала уроки вокала и игры на гитаре, занималась танцами и участвовала в конкурсах талантов.
Популярная в 1980-х гг. немецкая певица Си Си Кетч | Фото: facecollection.ru
Осуществить мечту ей удалось во многом благодаря отцу, который поверил в нее и оставил свою профессию, чтобы основать новое дело и стать менеджером собственной дочери: он организовал агентство «Орбита», занимавшееся проведением конкурсов талантов. Благодаря этому ему удалось завязать знакомства с продюсерами и обратить их внимание на свою дочь. Правда, поначалу их сотрудничество нельзя было назвать удачным – ей обещали золотые горы, а на деле просто хотели на ней нажиться.
Звезда 1980-х гг. Си Си Кетч | Фото: facecollection.ru
Знаменитая немецкая певица Си Си Кетч | Фото: facecollection.ru
Крутой поворот в судьбе начинающей певицы произошел после знакомства с участником группы «Modern Talking» Дитером Боленом, который пригласил ее в свою студию на пробы, а затем предложил подписать контракт. В 1985 г. он стал ее продюсером и придумал для нее новый псевдоним – Си Си Кетч: первые две буквы «С. С». были ее инициалами – Каролина Катарина, к ним Дитер Болен решил присоединить «Catch» (по-английски – «ловить»). Именно под этим именем она и стала известной на весь мир.
Дитер Болен и его подопечная Си Си Кетч | Фото: biographe.ru
*Королева диско* Си Си Кетч | Фото: biographe.ru
Первый же сингл Си Си Кетч «I Can Lose My Heart Tonight» стал суперхитом и занял первые позиции в музыкальных чартах. А выпущенная через год композиция «Сause You Are Young» принесла ей всемирную популярность. Все песни для ее дебютного альбома написал Дитер Болен, благодаря которому Си Си Кетч стала королевой дискотек. Первый же ее альбом стал платиновым в Германии и золотым в Испании.
Звезда 1980-х гг. Си Си Кетч | Фото: biographe.ru
Знаменитая немецкая певица Си Си Кетч | Фото: biographe.ru и myslo.ru
В конце 1986 г. вышел второй альбом певицы «Welcome To The Heartbreak Hotel», побивший все рекорды лонг-плея, а сингл «Heaven And Hell» стал лучшим синглом, когда-либо выпущенным немецкой звукозаписывающей компанией. В конце 1980-х гг. хиты Си Си Кетч возглавляли все хит-парады Скандинавских стран, стран Восточной Европы и даже СССР, хотя в советской прессе о певице писали очень сдержанно: «Увлечения – аэробика, кройка и шитье. Любимый цвет – черный. Для повседневной носки предпочитает бледно-голубые джинсы и куртку, в сочетании с желтой навыпуск мужской сорочкой. К своим нарядам носит пышную прическу».
*Королева диско* Си Си Кетч | Фото: biographe.ru
Певица с мужем | Фото: biographe.ru
Из-за того, что все песни для Си Си Кетч писал Дитер Болен, она часто слышала в свой адрес критику из-за того, что ее музыка слишком похожа на музыку группы «Modern Talking». Поэтому однажды она попросила у Дитера Болена разрешения записать несколько песен собственного сочинения для нового альбома. Однако продюсер хотел все держать под своим контролем и отказал певице. Тогда Си Си Кетч решила разорвать с ним отношения и уйти в самостоятельное плавание. Всего с 1985 по 1989 гг. они выпустили 5 альбомов и 12 синглов.
Популярная в 1980-х гг. немецкая певица Си Си Кетч | Фото: ptzgovorit.ru
После того, как певица ушла от Дитера Болена, она кардинально изменила свой имидж – стала брюнеткой с длинными локонами и выбрала новый музыкальный стиль. Однако в 1990-х гг. ее песни уже не пользовались такой огромной популярностью, как раньше, к тому же Дитер Болен заявил о своих правах на ее псевдоним. После судебного разбирательства имя Си Си Кетч было оставлено за Каролиной, но ее обязали выплатить бывшему продюсеру несколько миллионов.
Певица в наши дни | Фото: kp.ru
В начале 1990-х гг. Си Си Кетч впервые побывала в СССР в качестве гостьи на фестивале начинающих артистов «Ступень к Парнасу». С тех пор она приезжала сюда не раз и обзавелась целой армией поклонников в странах бывшего Союза.
Популярная в 1980-х гг. немецкая певица Си Си Кетч | Фото: facecollection.ru
В 1990-х гг. певица на несколько лет пропала со сцены – она решила сделать паузу в музыкальной карьере. В этот период она начала рисовать, писать стихи и песни, увлеклась восточными духовными практиками. В 1998 г. Каролина Мюллер вышла замуж за своего учителя медитации и йоги, правда, их брак продержался всего 3 года.
Частая гостья фестивалей *Дискотека 80-х* | Фото: wday.ru и biographe.ru
В новом столетии певица решила вернуться на сцену. Она вновь перекрасилась в блондинку и пыталась возобновить сотрудничество с Дитером Боленом. Однако ее слава не шла ни в какое сравнение с былым успехом. На волне популярности музыки 1980-1990-х гг. Си Си Кетч часто принимала участие в сборных концертах, но ее приглашали уже как звезду той эпохи, которая для нее уже завершилась. Несколько раз она снова побывала в России на фестивалях «Дискотека 80-х» от «Авторадио».
Популярная в 1980-х гг. немецкая певица Си Си Кетч | Фото: biographe.ru
Частая гостья фестивалей *Дискотека 80-х* | Фото: biographe.ru
В 2010 г. Си Си Кетч объявила о том, что уходит со сцены, но вскоре снова порадовала своих поклонников, появившись на нескольких концертах. Сегодня 54-летняя певица продолжает выступать, но ее слава «королевы диско» осталась в прошлом, хотя ее хиты стали в своем роде классикой поп-музыки. А на вопросы о том, как ей удается до сих пор так великолепно выглядеть, она отвечает: «Секрет моей молодости – любовь! Чтобы хорошо выглядеть, надо чаще влюбляться! Любовь – это самое главное в жизни, чем бы это чувство ни стало для вас».
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