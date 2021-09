Легенды 1980-х: Куда пропала знаменитая «Королева диско» Си Си Кетч

Звезда 1980-х гг. Си Си Кетч | Фото: biographe.ru

В середине 1980-х гг. ни одна дискотека не обходилась без песен немецкой певицы Каролины Мюллер , которая была известна всему миру как Си Си Кетч. Она стала настоящей поп-иконой, а ее хит «Сause You Are Young» не теряет своей популярности до сих пор. В 1990-х гг. певица пропала со сцены. Какую роль в ее жизни сыграл солист «Modern Talking» Дитер Болен, как сложилась ее судьба после того, как она побывала на вершине славы, и чем занимается в наши дни, – далее в обзоре.Каролина Катарина Мюллер родилась в 1964 г. в Голландии, а спустя несколько лет они с матерью переехали к отцу в Германию. Там девушка училась на дизайнера и работала на швейной фабрике, а по вечерам, тайком от всех, пела у себя в комнате и мечтала о карьере певицы. Однажды знакомые из музыкальной группы спросили у нее, не хочет ли она заняться вокалом профессионально, и с тех пор Каролина, или Каро, как ее называли близкие, начала делать все для того, чтобы стать артисткой: брала уроки вокала и игры на гитаре, занималась танцами и участвовала в конкурсах талантов.Осуществить мечту ей удалось во многом благодаря отцу, который поверил в нее и оставил свою профессию, чтобы основать новое дело и стать менеджером собственной дочери : он организовал агентство «Орбита», занимавшееся проведением конкурсов талантов. Благодаря этому ему удалось завязать знакомства с продюсерами и обратить их внимание на свою дочь. Правда, поначалу их сотрудничество нельзя было назвать удачным – ей обещали золотые горы, а на деле просто хотели на ней нажиться.Крутой поворот в судьбе начинающей певицы произошел после знакомства с участником группы «Modern Talking» Дитером Боленом, который пригласил ее в свою студию на пробы, а затем предложил подписать контракт. В 1985 г. он стал ее продюсером и придумал для нее новый псевдоним – Си Си Кетч: первые две буквы «С. С». были ее инициалами – Каролина Катарина, к ним Дитер Болен решил присоединить «Catch» (по-английски – «ловить»). Именно под этим именем она и стала известной на весь мир.Первый же сингл Си Си Кетч «I Can Lose My Heart Tonight» стал суперхитом и занял первые позиции в музыкальных чартах. А выпущенная через год композиция «Сause You Are Young» принесла ей всемирную популярность. Все песни для ее дебютного альбома написал Дитер Болен, благодаря которому Си Си Кетч стала королевой дискотек . Первый же ее альбом стал платиновым в Германии и золотым в Испании.В конце 1986 г. вышел второй альбом певицы «Welcome To The Heartbreak Hotel», побивший все рекорды лонг-плея, а сингл «Heaven And Hell» стал лучшим синглом, когда-либо выпущенным немецкой звукозаписывающей компанией. В конце 1980-х гг. хиты Си Си Кетч возглавляли все хит-парады Скандинавских стран, стран Восточной Европы и даже СССР, хотя в советской прессе о певице писали очень сдержанно: «».Из-за того, что все песни для Си Си Кетч писал Дитер Болен, она часто слышала в свой адрес критику из-за того, что ее музыка слишком похожа на музыку группы «Modern Talking». Поэтому однажды она попросила у Дитера Болена разрешения записать несколько песен собственного сочинения для нового альбома. Однако продюсер хотел все держать под своим контролем и отказал певице. Тогда Си Си Кетч решила разорвать с ним отношения и уйти в самостоятельное плавание. Всего с 1985 по 1989 гг. они выпустили 5 альбомов и 12 синглов.После того, как певица ушла от Дитера Болена, она кардинально изменила свой имидж – стала брюнеткой с длинными локонами и выбрала новый музыкальный стиль. Однако в 1990-х гг. ее песни уже не пользовались такой огромной популярностью, как раньше, к тому же Дитер Болен заявил о своих правах на ее псевдоним. После судебного разбирательства имя Си Си Кетч было оставлено за Каролиной, но ее обязали выплатить бывшему продюсеру несколько миллионов.В начале 1990-х гг. Си Си Кетч впервые побывала в СССР в качестве гостьи на фестивале начинающих артистов «Ступень к Парнасу». С тех пор она приезжала сюда не раз и обзавелась целой армией поклонников в странах бывшего Союза.В 1990-х гг. певица на несколько лет пропала со сцены – она решила сделать паузу в музыкальной карьере. В этот период она начала рисовать, писать стихи и песни, увлеклась восточными духовными практиками. В 1998 г. Каролина Мюллер вышла замуж за своего учителя медитации и йоги, правда, их брак продержался всего 3 года.В новом столетии певица решила вернуться на сцену. Она вновь перекрасилась в блондинку и пыталась возобновить сотрудничество с Дитером Боленом. В 2010 г. Си Си Кетч объявила о том, что уходит со сцены, но вскоре снова порадовала своих поклонников, появившись на нескольких концертах. Сегодня 54-летняя певица продолжает выступать, но ее слава «королевы диско» осталась в прошлом, хотя ее хиты стали в своем роде классикой поп-музыки. А на вопросы о том, как ей удается до сих пор так великолепно выглядеть, она отвечает: «».