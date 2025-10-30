Где сделать гостиную в маленькой квартире

У вас маленькая квартира и места для полноценной гостиной просто нет? Это повод не расстраиваться, а, скорее, включить фантазию и подумать, как можно вписать зону отдыха в имеющееся пространство. Если в голову ничего не приходит, в нашей статье вы найдете классные идеи на эту тему.

Рассказываем, как разместить диван, кресло, телевизор и прочие элементы гостиной в разных частях квартиры.

Идея 1: ТВ-зона на кухне

Идея 2: Уголок для чтения в прихожей

Идея 3: Гостиная на балконе

Идея 4: Зона отдыха на подоконнике

Идея 5: Уединенный уголок под лестницей

Идея 6: Гостиная в детской

Идея 7: Диван в изножье кровати

Идея 8: Гостиная на подиуме

Поставьте на кухне диван и повесьте телевизорВ небольших квартирах нередко бывает просторная кухня. Если это ваш вариант, советуем выделить часть площади под маленькую гостиную. Нет нужды располагать здесь много мебели – будет достаточно компактного дивана, телевизора на стене и пары книжных полок, если вы любите читать в свободное время.Объединение кухни и гостиной не только поможет вам обустроить полноценную зону отдыха в квартире, но также позволит членам семьи проводить больше времени вместе. Кто-то будет пить кофе, кто-то смотреть телевизор, кто-то готовить ужин. Этот же прием удобен и для гостей – не нужно будет расходиться по разным комнатам и общаться отдельно. Вся компания вполне поместится на кухне, где можно будет одновременно готовить, сидеть за столом и болтать.Поставьте кресло или маленькую софуУ вас большая семья и время от времени вам хочется уединиться где-нибудь с чашкой чая или кофе? В идеале, конечно, иметь для этого отдельную комнату, но если такой возможности нет, задействуйте имеющуюся площадь. Предлагаем оформить небольшой, но уютный уголок для чтения в прихожей. Много места для его обустройства не нужно – для компактного кресла или мини-диванчика хватит несколько сотен метров.Отлично, если получится установить кресло прямо рядом со шкафом, у которого есть боковые полки – тогда вопрос, где хранить книги и куда поставить тарелку с бутербродами, пока вы будете читать, отпадет сам собой. И не забудьте о качественном освещении – чаще всего в прихожей нет окон (только если она не объединена с другой комнатой), поэтому весь упор нужно будет сделать на искусственный свет. Повесьте над креслом бра или установите рядом торшер на тонкой ножке, и проблема будет решена.Варианты зоны отдыха на балконеЕсли у вас есть застекленный балкон или лоджия – вы настоящий счастливчик. Обычно они таят в себе много скрытых возможностей, которыми редко, кто пользуется. Например, на балконе вполне можно оформить маленькую, но уютную гостиную, где вы сможете проводить время в одиночестве или со втором половинкой. Конечно, сюда не получится пригласить гостей, однако в качестве камерного пространства, где можно посидеть в тишине и покое, наслаждаясь видом из окна или любимой книгой – вполне.Площади лоджии должно хватить на компактный диван, систему хранения (навесные полки или стеллаж), телевизор, кофейный столик. Если же вам нужно место для работы или занятий хобби, тогда разместите здесь рабочий стол, удобный стул, органайзеры для документов или инструментов для творчества. Постарайтесь с умом задействовать все пространство, которое есть в вашем распоряжении. Под телевизором поставьте тумбу, над дверью повесьте антресольную полку, прямо под потолком, а рабочий стол сделайте из подоконника (если он достаточно широкий).Не забудьте про полки для книгКстати, о широком подоконнике. Он, как и балкон, таит в себе много возможностей. В квартире нет места для дивана и даже кресло получилось разместить с трудом? Задействуйте подоконник. Положите на него матрас, подходящий по размеру, бросьте плед и несколько мягких подушек. Вокруг окна или внутри откосов можно обустроить стеллаж для книг. Если глубина окна позволяет, повесьте шторы, с помощью которых вы сможете отгородиться от остальной части квартиры и посидеть в тишине наедине со своими мыслями.Есть и другой вариант. Можно поставить рядом с окном кресло, а подоконник использовать в качестве полки или столешницы. Сюда можно поставить книги, поднос с кофе и печеньем, положить планшет и пр. Не забудьте про локальное освещение. Торшер будет идеальным вариантом, но если места для него нет, тогда поставьте на подоконник лампу или повесьте на стену бра.Место под лестницей не должно пустоватьЕсли у вас двухуровневая квартира или вы решили сделать спальню под потолком (отличный вариант для жилья с высокими потолками), не оставляйте место под лестницей пустовать. Сюда отлично впишется уютная библиотека с креслом или мини-диванчиком. Также не забудьте про компактный журнальный столик и несколько декоративных мелочей для законченного интерьера. Вуаля – теперь в вашей квартире на одно укромное место больше! Кстати, это решение также можно использовать в двухэтажных загородных домах, где площадь под ступеньками часто остается незадействованной.Отгородите две зоны шторойДа-да, вы все правильно поняли. Обычно, из-за небольшого метража квартиры детскую переносят в гостиную, а мы предлагаем вам сделать наоборот. Если после обустройства детской у вас осталось несколько квадратов свободной площади, установите там диван, а на стену повесьте телевизор. И не забудьте про зонирование – обязательно отделите взрослую зону от детской, чтобы у ребенка было личное пространство. В качестве перегородки можно использовать штору, деревянные рейки, стеллаж и даже раздвижные двери. Исходите из метража, который есть в вашем распоряжении.Спальня плавно переходит в гостинуюЕсли у вас маленькая квартира и в одной комнате нужно разместить сразу и гостиную, и спальню, попробуйте следующий вариант зонирования. Разверните диван спинкой к кровати и поставьте его максимально близко к изножью. Да, это смотрится необычно, и не сразу получается привыкнуть к такому нестандартному расположению мебели, однако в этом случае диван станет своеобразным продолжением кровати, создавая мягкий переход из спальни в гостиную.На заметку: Еще один вариант разделить эти две зоны – установить стеклянную перегородку. Она выглядит легко и воздушно, не препятствует попаданию солнечного света в ту часть комнаты, которая находится дальше от окна. Для большей уединенности можно дополнительно повесить штору и закрывать ее на ночь, либо когда хочется побыть в одиночестве.Важно продумать наполняемость подиумаМногие недооценивают подиумы, считая, что это громоздкая конструкция, которая лишь занимает место. На самом деле он очень функциональный, выполняет сразу несколько задач, в том числе и эстетическую. Внутри пьедестала можно разместить ящики для хранения вещей, а наверху – диван, журнальный столик и даже кресло.Вот так одновременно вы получаете и отличную систему хранения, и место для отдыха, что является настоящей роскошью в малогабаритках. Да, возведение подиума – это непросто и дорого, нужно делать его на заказ, вызывать мастеров для установки. Но позже он окупит себя на все 100% – сэкономит место и подарит массу комфорта.