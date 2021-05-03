Не Венецией единой: 10 городов, которые знамениты своими каналами

1. Амстердам (Нидерланды)

Каналы Амстердама - символы его золотого века. /Фото: wp.com

2. Гамбург (Германия)

Красивейший немецкий город, возведенный на трех реках. /Фото: camprest.com

3. Амьен (Франция)

Амьен - Венеция недалеко от Парижа. /Фото: orangesmile.com

4. Брюгге, Бельгия

Некоторые считают, что Брюгге даже красивее Венеции. /Фото: adelaida.pro

5. Тигре, Аргентина

Аргентинский город на воде. /Фото: pinterest.de

6. Алаппужа, Индия

Индийская Венеция в тропическом исполнении. /Фото: blogspot.com

7. Бирмингем, Великобритания

Английский промышленный центр также может похвастаться каналами. /Фото: theguardian.com

8. Сучжоу, Китай

Город на самом длинном в мире канале. /Фото: theplanetsworld.com

9. Золотой берег, Квинсленд, Австралия

Тот случай, когда и океана оказалось мало. /Фото: royalmile.com.ua

10. Форт-Лодердейл, Флорида, США

Американский город на воде. /Фото: crazyllama.com