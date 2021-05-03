Не Венецией единой: 10 городов, которые знамениты своими каналами

Каждый, кто задумывается о пейзаже города на воде, гарантировано в первую очередь вспомнит легендарную Венецию. Однако она - далеко не единственная в том, что может похвастаться великолепным количеством каналов. Просто погуглите «Венеция севера / юга / востока / запада» и Вам выдаст множество городов. Что-то особенное, необычное, что-то достойное поездки, будь то само количество каналов, истории, которая за ними стоит, об окружающей обстановке или о том, что с ними сделали. Итак, вот несколько претендентов из лучших городов мира на каналы, соперничающие с Венецией.
1. Амстердам (Нидерланды)
Каналы Амстердама - символы его золотого века. /Фото: wp.com
Пожалуй, самый известный своими каналами город после Венеции — Амстердам. Мало кто знает, но его водные коридоры в общей сложности имеют протяжённость в сотню километров. Первые каналы на территории современного Амстердама появились еще в Средние века, но основная их часть - в том числе, три главных канала, Херенграхт, Принсенграхт и Кейзерсграхт - были возведены в золотой век Амстердама в 17 веке. По своей конструкции они представляют собой концентрические круги, что еще больше добавляет уникальности каналам этого и без того атмосферного города.
2. Гамбург (Германия)
Красивейший немецкий город, возведенный на трех реках. /Фото: camprest.com
Знаменитый город в северной части немецкого государства насчитывает даже большее количество мостов, чем могут похвастаться те же Венеция, Стокгольм и Амстердам, причем вместе взятые. По информации Novate.ru, в Гамбурге официально больше всего мостов в мире, которые возведены в общей сложности над тремя реками. Главная из них — Эльба, Билле — приток первой; а Альстер, впадает в два озера прямо посреди города.
Кроме того, на территории Гамбурга есть ещё четыре реки поменьше, что дало возможность построить более трех десятков названных каналов, и даже крупнейший морской порт Германии. И хотя еще полвека назад их использовали по прямому назначению: как транспортные магистрали для перевозки товаров, то сегодня они стали в настоящие жемчужинами туристического Гамбурга и отличным местом для отдыха: летом люди катаются на байдарках, а зимой встают на коньки.
3. Амьен (Франция)
Амьен - Венеция недалеко от Парижа. /Фото: orangesmile.com
Недалеко от французской столицы расположена столица Пикардии на реке Сомма, которая знаменита своим кварталом, способным посоперничать все с той же Венецией. В период средневековья земли, окружающие центр города, использовались для добычи торфа. Именно в результате этой деятельности оставалось множество неглубоких рытвин, которые позже превратились в 40 километров каналов, простирающихся на 300 гектаров болотистой местности французского Амьена.
4. Брюгге, Бельгия
Некоторые считают, что Брюгге даже красивее Венеции. /Фото: adelaida.pro
Справедливости ради, стоит отметить, что даже в пределах Бельгии можно найти города, каналов больше, чем в Брюгге. Вот только в живописности они вряд ли способны с ним потягаться. В городе располагается один большой канал, соединяющий Брюгге с Зебрюгге на Северном море, что делает город еще и морским портом.
Однако именно небольшие каналы в центре города были внесены в список ЮНЕСКО и является его главными достопримечательностями. По сути, бельгийский Брюгге - это Венеция в миниатюре, вот только, в отличие от оригинала, его пейзажи еще более атмосферные и живописные, возможно, как раз по причине своей компактности. Да и винтажный ореол над этим городом сохранился лучше.
5. Тигре, Аргентина
Аргентинский город на воде. /Фото: pinterest.de
Есть своя собственная Венеция и на просторах Южной Америки. Речь идёт о Тигре, что раскинулась на берегах реки Парана. Расположена эта красивейшая местность всего в 17 милях от Буэнос-Айреса и представляет собой территорию, разделенную каналами на сотни маленьких островов. От Венеции Тугре отличается разве что цветом воды - там она ближе к кофейному оттенку, да еще и тем, что здесь лодки используются не только как туристическая фишка, но и как один из вариантов общественного транспорта: к примеру, именно по воде большинство школьников отправляются на учёбу.
Интересный факт: название города - Тигре - было дано ему в честь ягуаров, которые в прошлые времена бродили по лесам, просто местные жители именовали их тиграми.
6. Алаппужа, Индия
Индийская Венеция в тропическом исполнении. /Фото: blogspot.com
Индийская Алаппужа расположена в регионе с 12 островами, 44 реками и еще шестью крупными реками - идеальное месторасположение для возведения города с каналами. Оттого и их количество поражает: по данным Novate.ru, Алаппуже и ее окрестности могут похвастаться более 1400 километрами каналов. Ландшафт этой местности настолько уникален, что многие селятся сразу в плавучий домах, а для туристов это популярный и едва ли не единственный доступный способ разглядеть все красоты этих мест.
7. Бирмингем, Великобритания
Английский промышленный центр также может похвастаться каналами. /Фото: theguardian.com
Бирмингем является вторым по величине городом в Великобритании, да и к тому же уже не одно столетие носит статус промышленного центра. Однако это не мешает ему иметь ещё и собственную систему каналов. Первые из них появились в конце 1700-х — начале 1800-х годов, после открытия первого канала для судоходства.
На сегодняшний день открыто почти 160 километров каналов. И если раньше они использовались только как часть транспортной системы для тяжёлой промышленности, то сегодня они, как и старые кирпичные склады, построенные рядом, стали туристической визитной карточкой этого английского города.
8. Сучжоу, Китай
Город на самом длинном в мире канале. /Фото: theplanetsworld.com
Сучжоу располагается рядом с Гранд-каналом Цзин-Ханг, который входит в перечень объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО и носит звание самого длинного канала на планете - 1700 километров. Наиболее древние его участки были возведены еще в V веке до нашей эры.
Непосредственно в Сучжоу находятся десятки каналов и водных путей меньшей площади, которые соседствуют с 69 частными садами - возраст каждого из них составляет более тысячи лет. Все они также внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
9. Золотой берег, Квинсленд, Австралия
Тот случай, когда и океана оказалось мало. /Фото: royalmile.com.ua
Когда-то давно водно-болотные угодья между Тихоокеанским побережьем и внутренними районами Австралии были осушены рекой Наранг, и в середине прошлого столетия болота стали дорогими участками с многочисленными каналами и набережными.
Интересно, что точную цифру длины всех этих каналов посчитать попросту невозможно: в зависимости от метода измерения, число будет варьироваться в пределах от 160 до 530 миль. Однако и эти цифры наглядно демонстрируют, что в этом городе как минимум в десяток раз больше каналов, чем в легендарной Венеции.
10. Форт-Лодердейл, Флорида, США
Американский город на воде. /Фото: crazyllama.com
Форт-Лодердейл нередко называют американским аналогом австралийского Золотого Берега: в общей сложности, близлежащая территория пересекается более 300 миль каналов, а в собственно Форт-Лодердейле их 165 миль. Именно живлписаня система каналов и красивейших прибрежных зон, которая позволяет считать это место тайским уголком, подарило ему и симпатичное прозвище - «Венеция Америки».
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