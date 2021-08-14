Что такое эмоциональное выгорание и почему оно может погубить ваше здоровье, карьеру и семью

Кароси — внезапная смерть на рабочем месте. Термин этот появился в Японии, и именно там ведется официальная статистика смертей на рабочем месте. Кароси подвержены как молодые работники, так и более опытные и зрелые. Переработки, стрессы, депрессии, напряженные отношения с коллегами и начальством — это все может привести как минимум к проблемам со здоровьем, как максимум — к внезапной смерти. Еще одной причиной кароси может стать эмоциональное выгорание.

Мы выяснили, что такое эмоциональное выгорание и как его избежать.

Что такое эмоциональное выгорание

Вечная конкуренция, высокая интенсивность труда, постоянные социальные контакты, напряженные отношения с коллегами и завышенные требования со стороны работодателя — все это рано или поздно приводит к эмоциональному выгоранию.

Синдром эмоционального выгорания официально признан медициной и входит в Международную классификацию болезней. Заболевание это молодое. Ввел его в современную психологию в 1974 году американец Герберт Фрейденбергер. Эмоциональное выгорание влияет не только на работоспособность человека, но и на всю его жизнь. Ему подвержены люди любых возрастов и профессий.

Причины выгорания

Основная причина эмоционального выгорания — результат стресса на рабочем месте.

однообразный и монотонный труд;

напряженный ритм работы;

недостаток материальной и моральной поддержки, отсутствие похвалы со стороны начальства;

частая незаслуженная критика;

неясная постановка задач;

чувство недооцененности и ненужности на работе;

работа в условиях open space.

Источников стресса может быть несколько:

В зону риска выгорания легко попадают люди, склонные к идеализму, максималисты, мечтатели, люди с повышенной ответственностью, злоупотребляющие алкоголем. Эмоциональным выгоранием могут страдать не только офисные работники или айтишники, но и домохозяйки. Особенно остро оно проявляется, когда их труд перестают ценить.

На самом деле домохозяйка выполняет много рутинной и однообразной работы. Если окружающие воспринимают домашний труд как само собой разумеющееся и не оказывают поддержки, то в таких условиях у женщины может появиться эмоциональное выгорание.

Уход от проблем

Если работа не приносит удовольствия, то человек сознательно или бессознательно старается искать эти удовольствия вовне и компенсировать положительные эмоции. Способов компенсации существует несколько:

шопоголизм;

алкоголь и наркотики;

заедание проблем;

промискуитет;

экстремальный спорт;

игромания.

Компенсация у каждого выражается по-разному. Так что если вы замечаете связь между проблемами на работе и 3-м куском торта в желудке, то стоит немного задуматься.

Стадии выгорания

Эмоциональное выгорание не происходит резко. Это длительный процесс, который проявляется в состоянии истощения, физического утомления, снижения удовлетворенности работой и жизнью в целом. Психолог Джеррольд Гринберг выделяет 5 стадий эмоционального выгорания.

1-я стадия — медовый месяц. Работник доволен поставленными задачами и относится ко всему с энтузиазмом. Но по мере нарастания недовольства профессия начинает приносить меньше радости, а вот стресса становится больше.

2-я стадия — недостаток топлива. Характеризуется усталостью, апатией, проблемами со сном. У работника может потеряться интерес к труду, исчезает привлекательность работы в данной организации и снижается продуктивность деятельности.

3-я стадия — хронические симптомы. Чрезмерная загруженность на работе приводит к измождению, хронической раздражительности, обостренной злобе и агрессии, чувству подавленности, работник ощущает постоянную нехватку времени.

4-я стадия — кризис. Развиваются и обостряются хронические заболевания. Человек частично или полностью теряет работоспособность. Усиливается неудовлетворенность качеством жизни.

5-я стадия — пробивание стены. Физические и психологические проблемы переходят в острую форму. Возникают заболевания, которые угрожают жизни. У работника появляется столько проблем, что его карьера находится под угрозой.

Если вы обнаружили у себя одну из стадий эмоционального выгорания, то, возможно, вам пора в отпуск. Или в саббатикал.

Что такое саббатикал и чем он полезен

С английского sabbatical переводится как "перестать что-либо делать, взять перерыв". Саббатикал - это длительный творческий отпуск продолжительностью год или два с сохранением рабочего места. Такой отпуск необходим и работнику, и работодателю. "Выгоревший" работник создает много проблем для компании. Он малопродуктивен, совершает массу ошибок и может испортить репутацию компании.

Уходя в такой длительный отпуск, нужно взвесить все за и против. Понять, чем вы хотите заняться, как обеспечить себя на этот год и стоит ли возвращаться на работу. На постсоветском пространстве этот тренд пока не прижился. 29 % компаний США практикуют саббатикал. За ними подтянулись и некоторые европейские организации. А в Дании саббаткал закреплен на законодательном уровне.

У саббатикала есть и оборотная сторона. Многие из тех, кто уходит на год с работы, испытывают чувства апатии и безразличия к миру. Задайте себе главный вопрос: чем вы хотите заниматься и к какому результату прийти? Может быть, отправиться в путешествие, переехать, заняться воспитанием детей, освоить новое хобби, построить дом или разбить огород?

Как лечить выгорание

Эмоциональное выгорание можно не только лечить, но и предотвращать. И как бы это тривиально ни звучало, но правильное питание, спорт и полноценный сон — отличная профилактика выгорания. Старайтесь хотя бы раз в неделю делать то, что хочется. Расставьте свои приоритеты и выполняйте только важные задачи, а остальные — по мере необходимости.

Старайтесь делать перерывы между большими заданиями. Этот совет пригодится и домохозяйкам. Сварили суп — порадовали себя вкусным десертом, помыли пол — посмотрели серию любимого сериала. Такие приятные поощрения стимулируют делать работу лучше и быстрее, а фиксация на чем-то хорошем дает удовлетворение и повышает интерес к жизни.

А как вы справляетесь с эмоциональным выгоранием?

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