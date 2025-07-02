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Сады, глядя на которые хочется срочно взять лопату и сделать так же

Ели вам кажется, что на небольшом балконе, непрактичном участке или на земле со сложным рельефом невозможно ничего вырастить, то мы спешим вас переубедить. Небольшой сад и огород, который будет радовать вас, можно создать практически где угодно.
Герои нашей статьи — лишнее тому подтверждение, ведь каждый из них создал свой райский уголок, на который смотришь, и появляется вдохновение создать у себя что-нибудь похожее.




«Преображение моего сада за 5 месяцев! Мы избавились от всей травы, и было решено разбить огород. Урожай получился отличный»

Сады, глядя на которые хочется срочно взять лопату и сделать так же

«Обустроила тут все сама, кроме каменной стены»

Сады, глядя на которые хочется срочно взять лопату и сделать так же

А вот и кот!

Сады, глядя на которые хочется срочно взять лопату и сделать так же

«Еще 2 года назад, когда мы сюда переехали, вместо сада тут была куча грязи. А теперь это наш городской оазис»

Сады, глядя на которые хочется срочно взять лопату и сделать так же

«Игровой домик для наших детей. Честно сказать, я о таком всегда мечтал в детстве»

Сады, глядя на которые хочется срочно взять лопату и сделать так же

«Восхищаюсь, какую же мы проделали тяжелую работу, чтобы преобразить этот склон. И теперь у нас есть уютное местечко для того, чтобы выпить кофе»

Сады, глядя на которые хочется срочно взять лопату и сделать так же

«Что вы думаете о моем садочке? Тружусь над ним уже порядочно, но еще мало кто его видел»

Сады, глядя на которые хочется срочно взять лопату и сделать так же

«Виноград в прошлом году пришлось обрабатывать, потому что он болел, когда я его купил. Теперь проверяю его и подрезаю каждую неделю, и, кажется, это идет ему на пользу».

Даже небольшое пространство можно превратить в зеленый оазис. Достаточно посадить растения разной высоты и формы, и, конечно, добавить декор

Сады, глядя на которые хочется срочно взять лопату и сделать так же

«Места у нас на заднем дворике не так уж много, но мама все равно все очень густо засаживает».

«На первом фото сад, когда мы только купили дом, а на втором прошло примерно 3 месяца после того, как я начала им заниматься»

Сады, глядя на которые хочется срочно взять лопату и сделать так же

«Самая большая проблема, с которой мы столкнулись — это крапива, она захватила почти весь сад.
Пришлось бороться с ней в несколько этапов. Потом мы выровняли землю, сверху положили плодородную почву, а потом дерн».

«Самое уютное место — сад моей мамы. У нас нежарко, поэтому такая беседка идеальна для дождливых дней. Обычно мы ее не закрываем, чтобы все проветривалось»

Сады, глядя на которые хочется срочно взять лопату и сделать так же

«Моя уютная квартира с балконом-садом. Весной у меня там даже алоэ цвел, хотя я слышала, что это редкость»

Сады, глядя на которые хочется срочно взять лопату и сделать так же

«Пять лет и много-много часов потрачено на этот сад. И вот как он выглядит ночью. Сейчас мы в зазоры между камнями еще димондию посадили»

Сады, глядя на которые хочется срочно взять лопату и сделать так же

Димондия — многолетник, который сажают в качестве газона

«Добро пожаловать на мой балкон-сад, на котором у меня уже состоялось несколько прекрасных завтраков. Не могу дождаться, когда все цветы вырастут»

Сады, глядя на которые хочется срочно взять лопату и сделать так же

«Называю это местечко в саду малиновым уголком»

Сады, глядя на которые хочется срочно взять лопату и сделать так же

«Тихое, залитое солнцем место, где время замедляется. Это было непросто, но оно того стоило»

Сады, глядя на которые хочется срочно взять лопату и сделать так же
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