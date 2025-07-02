Сады, глядя на которые хочется срочно взять лопату и сделать так же

Ели вам кажется, что на небольшом балконе, непрактичном участке или на земле со сложным рельефом невозможно ничего вырастить, то мы спешим вас переубедить. Небольшой сад и огород, который будет радовать вас, можно создать практически где угодно.

Герои нашей статьи — лишнее тому подтверждение, ведь каждый из них создал свой райский уголок, на который смотришь, и появляется вдохновение создать у себя что-нибудь похожее.

«Виноград в прошлом году пришлось обрабатывать, потому что он болел, когда я его купил. Теперь проверяю его и подрезаю каждую неделю, и, кажется, это идет ему на пользу».«Места у нас на заднем дворике не так уж много, но мама все равно все очень густо засаживает».«Самая большая проблема, с которой мы столкнулись — это крапива, она захватила почти весь сад.Пришлось бороться с ней в несколько этапов. Потом мы выровняли землю, сверху положили плодородную почву, а потом дерн».Димондия — многолетник, который сажают в качестве газона