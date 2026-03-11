Как предотвратить плесень и что делать, если она уже появилась?

Bот это да! Главные враги вашего жиль — белые порошкообразные пятна на картонных коробках в сыром подвале или черные споры на отсыревших стенах!







Плесень в доме может появиться на любой органической поверхности, подверженной воздействию влаги, в помещениях с плохой вентиляцией и без прямого солнечного света.

Как предотвратить появление плесени?

Душевая занавеска

Ванная комната

Ткань

Матрасы или мягкая мебель

Окрашенные стены

Ее небольшое количество сразу не навредит, но если с плесенью не бороться, она будет распространяться и в итоге станет чрезвычайно опасной. Вплоть до того, что у некоторых людей может развиться аллергическая реакция.— Установите осушитель воздуха, который удалит избыток влаги из воздуха— Не храните постельное белье, книги и мебель в сыром подвале— Всегда оставляйте открытой дверь в ванную комнату, чтобы вывести влагу. Линии затирки между плиткой лучше герметизировать каждый год: так вы сохраните ванну водонепроницаемойСлишком поздно? Вот несколько важных нюансов в борьбе с плесеньюЧасто плесень появляется именно здесь. Но это можно предотвратить, если регулярно стирать занавеску в машинке. Установите самую высокую температуру воды и положите в барабан два-три банных полотенца для дополнительной очистки. Затем тщательно высушите занавеску.За тканевыми занавесками лучше ухаживать в соответствии с инструкцией на этикетке.Если плесень появилась на стенах в ванной, можете попробовать это средство. Смешайте три четверти стакана хлорного отбеливателя с 3,5 литрами воды. Наденьте резиновые перчатки и средство защиты для глаз.Оттирать плесень лучше жесткой кистью, при этом нужно следить, чтобы смесь не попала на другие поверхности. Через несколько минут после нанесения хорошо промойте участок водой и тщательно вытрите.Мокрое полотенце или влажная футболка случайно оказались забытыми в углу ванной, и вот уже на них появились споры плесени. Для начала высушите вещь на солнце и попробуйте оттереть плесень жесткой кистью. Затем постирайте ткань с хлорным отбеливателем, тщательно прополощите.Для начала тщательно пропылесосьте поверхность, и сразу же очистите пылесос, чтобы при следующей уборке споры плесени не распространились в воздухе. Затем протрите матрас или диван тряпкой, смоченной в спиртовом растворе (1 стакан спирта на 1 стакан теплой воды). Протрите поверхность влажной губкой и поставьте сушиться на солнце.Но если даже после чистки мебель сохраняет затхлый запах или пятна плесени, от нее придется избавиться.Поможет раствор: три четверти стакана отбеливателя на 3,5 л воды. Наносите его мягкой щеткой в резиновых перчатках. Подождите 15 минут, затем промойти участок водой. Тщательно просушите вентилятором в течение полутора часов. Старые книгиПросушите страницы на свежем воздухе в солнечный день минимум три часа. Затем протрите страницы сначала сухой тряпкой, а затем мягкой салфеткой, смоченной в растворе хлорного отбеливателя и воды (в соотношении 1:4). Повторите при необходимости.Затем нужно снова дать книге просохнуть на воздухе. Для ускорения процесса можно использовать кукурузный крахмал или пищевую соду — они хорошо поглощают остаток влаги.