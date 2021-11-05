Самодельные фиксаторы для струбцин

При склейке угловых деревянных соединений не получится зафиксировать заготовки струбциной, потому что она предназначена для фиксации параллельных поверхностей. В данном же случае заготовки расположены под углом.

Но это легко исправить, если применить специальные приспособления — так называемые фиксаторы для струбцин.

Используя их, вы без проблем сможете зафиксировать на время склейки заготовки, которые расположены под углом относительно друг друга.

Из основных материалов нам потребуются:

фанера или МДФ;

клей;

саморезы по дереву.

Идеей изготовления самодельных фиксаторов для струбцин поделился с нами автор YouTube канала plywoodworking.

Основные этапы работ

Для изготовления одного фиксатора потребуется вырезать из листа фанеры полосу нужной длины и треугольник.

После этого необходимо будет склеить две заготовки между собой. Дополнительно скрепляем их на саморезы. Один фиксатор готов.

По такому же принципу изготавливаются остальные фиксаторы — столько, сколько вам необходимо для ваших задач.

Где-то достаточно использовать всего один фиксатор, где-то их потребуется сразу два.

В процессе тестирования приспособлений, оказалось то, что при стягивании фиксаторов струбциной они скользят вдоль заготовок.

Чтобы такой проблемы не возникало, надо сделать антискользящую поверхность. Можно использовать наждачку или резину.

Отрезаем полоски подходящей длины и приклеиваем их на рабочую (прижимную) сторону рейки.

Варианты использования фиксаторов для струбцин можно посмотреть на фото ниже. В первом случае нам потребовалось два фиксатора, в остальных — по одному.

Видео по теме

Пошаговый процесс изготовления и особенности использования самодельных фиксаторов показан ниже — в авторском видеоролике.