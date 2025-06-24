10 фактов о бассейнах, после которых вы в них больше не полезете

На днях закрылся очередной общественный бассейн, отравивший пятеро человек, из которых трое детей. Мы задались вопросом: что в бассейнах может быть плохого?







А вот что:





1. Каждый пятый справляет в бассейне нужду

2. Бактерии чувствуют себя там как дома

3. Хлор убивает не все

4. Хлор убивает даже не все бактерии

5. В вашем бассейне наверняка есть фекалии

6. МНОГО фекалий

7. Чем пахучее бассейн, тем он грязнее

8. Грязный бассейн убивает через уши

9. Раздражение глаз вызывает вовсе не хлорка

10. Люди заходят в бассейн грязными