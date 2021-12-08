7 известных зажигалок со всего мира, которые так и хочется подержать в руках

Стильно, круто, молодежно.
Зажигалка – это вещь не только практичная, но еще и статусная. Существует достаточно много действительно красивых зажигалок. Среди них временами попадаются интересные и редкие образцы. В этом обзоре - самые интересные экземпляры.
1. Scripto
Первая прозрачная зажигалка.
Одна из первых пластиковых зажигалок в истории человечества. Как и следовало ожидать, основным преимуществом Scripto стал полупрозрачный корпус зажигалки, который позволял быстро и легко оценить, как много горючего в ней осталось. Также у Scripto был инновационный (на момент создания) механизм подкачки топлива к фитилю. В последствие он получит широкое распространение.
2. Taifun
Крутая и стильная зажигалка.
Невероятно стильная и крутая на вид зажигалка Taifun производилась в Австрии и пользовалась в свое время огромной популярностью и спросом на рынке. Кстати, именно эти зажигалки в последствии вдохновят Джорджа Блейсделла в 1932 году на создание своей собственной Zippo - марки, которая завоевала мировое признание.
3. The Giant
Такую можно редко заправлять.
Зажигалка весьма примечательная уже одним только своим размером. Продавали такие в 40-е годы прошлого века. В одном из рекламных объявлений The Giant от 1946 года утверждалось, что капсула для топлива у этого гиганта столь велика, что постоянно курящему человеку придется заправлять ее не более 4 раз в год.
4. Зажигалка с несколькими кремнями
Наверное сделано так для большего удобства.
После Второй мировой войны дизайнеры во всех областях словно с цепи сорвались в стремлении делать действительно выдающийся аксессуар для курения. Например, в Великобритании была создана вот такая стильная зажигалка, главной особенностью которой стало наличие нескольких кремней. Любопытно, что резервуар топлива у этой зажигалки был все-таки один.
5. Nassau
В честь легендарной компании.
Зажигалки Nassau делали когда-то в США. Выпускались они с 1905 по 1910 год. Упоминания Nassau достойна уже только потому, что в свое время она стала одной из первых автоматических зажигалок. Принцип действия механизма, к слову, был изобретен в Австрии и успешно копировался мастерами и производителями других стран. На зажигалке красуется эмблема бостонской страховой компании Royal Arcanum.
6. Knapp
Старая, но интересная зажигалка.
Американская зажигалка с классической конструкцией, которая выпускалась в 20-е годы XX столетия. Включалась зажигалка при помощи поворота специальной ножки. В те времена привычные сегодня кремневые зажигалки еще только набирали популярность. Knapp запомнилась еще и тем, что ее очень часто оборачивали в кожу.
7. Hadson
С огнем льется еще и музыка.
Японская музыкальная зажигалка. Такие были очень популярны в середине прошлого века. Устроены зажигалки весьма интересным образом. При нажатии на кнопку появляется не только пламя, но и мелодия.
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