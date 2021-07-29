Как выглядят сейчас актеры, сыгравшие красавчиков-детективов в сериалах прошлого века

Несколько десятков лет назад они не только побеждали преступников, но и с легкостью завоевывали сердца телезрителей. Сейчас времена уже другие, и герои - тоже, а все же при слове "детектив" или "агент" трудно не представлять себе кого-то вроде Санни Крокетта, или Фокса Малдера, или даже Следжа Хаммера.
Санни Крокетт, «Полиция Майами: Отдел нравов»
Санни Крокетт с напарником
Впервые «Полицию Майами» показали по телевидению в 1984 году. На протяжении пяти сезонов сериал не только удерживал любовь публики, но и задавал ориентиры в мужской моде. Футболка под пиджаком, белые льняные брюки, мокасины и солнцезащитные очки той марки, что стала популярной именно благодаря «Полиции Майами», - детали, по которым главный герой, Санни Крокетт, стал узнаваемым во всем мире, пользовались огромным спросом. К созданию каждого эпизода привлекались известные кутюрье – они подсказывали наиболее эффектные и многообещающие варианты образа Крокетта: за одну серию он мог сменить пять - восемь комплектов одежды
Не менее значимой отличительной особенностью «Полиции Майами» стало музыкальное сопровождение. Создатели сериала делали ставку на продвижение культуры Новой волны восьмидесятых, а потому некоторые сцены больше напоминали музыкальный клип. Особой строкой бюджета при выпуске сериала шли расходы на покупку лицензии – в среднем они обходились в десять тысяч долларов для каждого эпизода. В разных сериях звучали композиции Брайана Адамса, Фила Коллинза, Тины Тернер, Питера Гэбриэла, Депеш Мод – и это далеко не исчерпывающий перечень начинающих и уже состоявшихся звезд, имевших отношение к «Полиции Майами». Немудрено, что все вместе – включая харизму актера, исполнившего главную роль – сделали сериал культовым.
Дон Джонсон
Для Дона Джонсона роль детектива Крокетта стала главным карьерным достижением. Сейчас ему шестьдесят девять, последней работой Джонсона на сегодняшний момент стала роль шерифа в сериале «Хранители», который выходит в 2019 году.
Дэвид Эддисон, «Детективное агентство «Лунный свет»
Мэдди Хэйз и Дэвид Эддисон
Сериал, повествующий о работе детективного агентства, появился на экранах в 1985 году. На главную роль весельчака и балагура Дэвида Эддисона позвали молодого актера Брюса Уиллиса. За его утверждение не на шутку сражался с продюсерами автор идеи Глен Гордон Кэрон – потенциал Уиллиса и его соответствие образу героя поначалу не разглядели.
Первые сезоны основная линия сериала крутилась вокруг расследований, а дальше на передний план стали выходить взаимоотношения между Эддисоном и Мэдди Хэйз, владелицей агентства, которую играла Сибилл Шеперд. При съемке режиссеры активно применяли эффект «разрушения четвертой стены» - когда персонажи стали обращаться к зрителям.
Брюс Уиллис
Роль в сериале сделала Брюса Уиллиса звездой, ему стали поступать предложения о съемках, и в 1988 году он снялся в культовом боевике «Крепкий орешек». В настоящий момент готовится к выходу его очередное продолжение – помимо других киноработ, в которых активно задействован 64-летний актер.
Агент Купер, «Твин Пикс»
Агент Дейл Купер
Специальный агент ФБР Дейл Купер, по сюжету, прибыл в городок Твин Пикс для расследования смерти школьницы Лоры Палмер. Он любит «чертовски хороший кофе» и вишневый пирог, обладает оригинальным чувством юмора, всегда носит при себе диктофон, куда записывает свои мысли и наблюдения по делу, обращаясь порой к неизвестной зрителю Дайане. Агент Купер – человек с трагическим прошлым и опытом тибетских практик, а потому он привлекает внимание не только жителей городка, но и любителей сериала, снятого Дэвидом Линчем.
Кайл Маклахлен
Участие в съемках «Твин Пикса» создало актеру Кайлу Маклахлену специфическое амплуа – с одной стороны, идеального мужчины, с другой – человека со странностями. В 2017 году вышел третий сезон «Твин Пикс», где Маклахлен исполнил несколько ролей, помимо этого, каждый год он принимает участие в съемках кинофильмов, из последних – «Фонзо», где Том Харди сыграл роль Аль Капоне.
Фокс Малдер, «Секретные материалы»
Дана Скалли и Фокс Малдер
Другой агент ФБР, тоже связанный с необъяснимыми явлениями, посвятил себя разгадке тайны исчезновения сестры Саманты – которую якобы похитили представители внеземной цивилизации, когда Фоксу было двенадцать лет. Впрочем, и ему самому на протяжении сериала предстоит стать жертвой подобного похищения, как и его партнеру по расследованиям – Дане Скалли.
Успех сериала Криса Картера основан и на непонятном и страшном, что транслирует каждый эпизод «Секретных материалов», и на особом обаянии героев Малдера и Скалли, между которыми на протяжении девяти сезонов развивается платонический роман – в конце концов превратившийся во вполне реальную связь.
Дэвид Духовны
Дэвид Духовны, внук эмигранта из России, в юности мечтал стать писателем. Ко времени прослушивания на роль в «Секретных материалах» он уже появился в нескольких эпизодах сериала «Твин Пикс» - в роли агента службы по борьбе с наркотиками. На кастинге к своему новому сериалу Крис Картер был поражен тому, насколько Духовны смотрелся в кадре – актер был из тех, кого «любит камера». После седьмого сезона из-за конфликта с создателями «Секретных материалов» Духовны перестал быть ведущим актером, появляясь в отдельных эпизодах.
«Крутой Уокер: Правосудие по-техасски»
Рейнджер Уокер
Техасский рейнджер по имени Корделл Уокер борется с преступностью и вообще с пороками, которых он сам, по всей видимости, лишен. Ветеран войны во Вьетнаме, мастер восточных единоборств, безукоризненно благородный, он притягивает внимание не только своей партнерши по расследованиям Алекс, но и всей женской аудитории сериала.
Чак Норрис
Карлос, или Чак, Норрис, исполнитель главной роли, стал с тех пор ни много ни мало героем народного фольклора – «фактов о Чаке Норрисе», которые продолжили образ «сверхчеловека» уже за пределами телесериала. История жизни актера в чем-то сходна с биографией Уокера – разве что реальный борец за справедливость проходил военную службу не во Вьетнаме, а в Южной Корее. Первая значительная роль Норриса досталась ему в фильме «Путь дракона» с Брюсом Ли. Помимо кино, актер на протяжении многих лет активно занимается развитием единоборств, обучением актерскому мастерству молодых талантов, пишет книги и участвует в решении политических вопросов.
Томас Магнум, «Частный детектив Магнум»
Детектив Магнум
С преступниками можно бороться и так – живя в роскошном доме на Гавайях, разъезжая на спорткарах и демонстрируя дорогие часы. Заказы находят Магнума сами, а дом предоставил в пользование так и не появляющийся на экране писатель Робин Мастерс, который поручил присматривать за поместьем Джонатану Хиггинсу, военному в отставке. Том Магнум – фигура харизматичная. Усы, бейсболки, гавайские рубашки, дорогие машины и красивая жизнь – все вместе оказалось легко узнаваемыми атрибутами успеха частного детектива у бесчисленных клиентов и у зрителей. На протяжении первых сезонов сериал входил в двадцатку лучших на американском континенте.
Том Селлек
За главную роль в сериале актер Том Селлек получил «Эмми». В девяностых он играл роль второго плана в сериале «Друзья», своим участием увеличивая рейтинги и без того успешного проекта. В настоящее время 74-летний актер играет в телесериале «Голубая кровь» о династии полицейских.
А что касается Магнума и его детективной практики – в 2018 году состоялся перезапуск сериала с Джеем Эрнандесом в главной роли.
Следж Хаммер, «Кувалда»
Следж Хаммер
Ставший пародией на вышедшие до нее сериалы и кинофильмы, «Кувалда», впрочем, прекрасно пародировала себя сама. Главным героем в сериале о расследованиях полицейского подразделения Сан-Франциско стал Следж Хаммер (чье имя, собственно, и означает «кувалда»). Следж не церемонится ни с преступниками, ни с обычными жителями города – его любовь к жестокости и трепетное отношение к револьверу, с которым он разговаривает и которым он пользуется при любом удобном случае, создали Хаммеру репутацию самого агрессивного и непримиримого полицейского в городе. Снимая кобуру с оружием там, где вооруженным быть не разрешается, например, в здании суда, Следж ходит скособочившись, поскольку тело «привыкло» к равновесию только при наличии револьвера. Что до музыки, которую предпочитает полицейский – любимыми треками становятся те, в которых слышны звуки выстрела.
Дэвид Раш
Актер Дэвид Раш, которому сейчас 75 лет, за свою актерскую карьеру сыграл более восьмидесяти ролей. В 1976 году он женился на Хизер Лаптон, с которой живет и в настоящее время. Именно она сыграла в одном из эпизодов «Кувалды» бывшую жену Следжа.
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