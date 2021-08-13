Топ лучших методов избавления от волос

На сегодняшний день лучшими способами избавления от нежелательной растительности, по-прежнему, считаются эпиляция и депиляция. Буквально после первого же сеанса количество волос на теле значительно уменьшается. А уже через несколько процедур растительность на теле практически исчезает. Так какие же способы эпиляции и депиляции можно по праву назвать лучшими, давайте посмотрим.







Итак, начнем, пожалуй, с эпиляции. Ее безусловным преимуществом можно назвать долговременность результата. А при относительно небольшом количестве повторных сеансов наступает очень длительный период до появления первых волосков. Так, к примеру, вы можете выбрать, какой из видов эпиляции вам подходит больше. По сути, и лазерная эпиляция и фотоэпиляция немного схожи между собой. И тот и тот метод нацелен на разрушение фолликулы, чтобы луковица волоска была нежизнеспособной.



Впрочем, стоит отметить, что оба решения проблемы имеют парочку своих минусов. А именно – после этой процедуры будет немного больно вам и вашему кошельку. Так что, если вы готовы терпеть и платить, то эпиляция именно для вас.



Антиподом эпиляции можно смело назвать депиляцию. Поскольку в отличие от своего долгосрочного товарища, депиляция ограничена всего лишь тремя – пятью неделями.

В то же время проводить ее может кто угодно вне зависимости от возраста, а также от состояния кошелька. Дешевый и простой вариант в домашних условиях. Главное – только определиться с видом депиляции.Кремовая депиляция. Этот способ воистину можно назвать «золотой серединой». При всей своей безболезненности он демонстрирует достаточно хороший, длительный результат. Зонально полностью избавиться от всех волос, конечно же, не получится. Но лишиться редкой растительности на нежных участках кожи – это крему по плечу.Восковая депиляция, в отличие от крема, демонстрирует куда более длительные результаты. Правда и платить за них придется высокую цену, так как процедура весьма болезненная . А так как волос удаляется вместе с луковицей, то есть шанс появления вросших волосков.И наконец, депиляция эпилятором. Здесь ничего сложного нет, достаточно всего лишь подобрать для себя подходящий электроэпилятор и купить его. Благо дело выбирать есть из чего. На сегодняшний день существует целое множество эпиляторов с различными опциями, насадками, подсветками и прочими полезными дополнительными возможностями. При этом электроэпилятор убирает практически 95% волос . Собственно, поэтому данный способ пользуется наибольшим одобрением среди опрашиваемых женщин.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)