Как сложилась жизнь эпатажной пары, над свадебными фотографиями которой 12 лет назад потешались

Свадебные фотографии этой пары действительно отличались от привычных снимков жениха и невесты. Жених как раз был с ног до головы в белом, даже дреды на его голове были светлыми. Невеста же в милом чёрном платье и… с наполовину выбритой головой. Ирина и Александр выглядели столь эпатажно, что попавшие в сеть снимки обсуждали едва ли не на каждом форуме и уже тем более в Живом Журнале, где невеста вела свой блог. Естественно, молодожёнам прочили скорое расставание. Удивительно, но они вместе и сегодня, растят детей и пытаются решать возникающие в семейной жизни проблемы.
Странная пара
Ирина и Александр Толстовы.
Кажется, до появления той необычной фотографии мало кто догадывался о существовании Ирины и Александра. Впрочем, она не любит, когда её называют по имени, предпочитая скромное Ангела. Будущие супруги выросли в семьях вполне благополучных и обеспеченных, а родители, кажется, предоставляли детям полную свободу самовыражения. Они же любили быть не такими как все и хотели любыми способами выделяться из толпы.
Они познакомились на какой-то дружеской вечеринке, где было весело и очень пьяно. Александр покорили девушку, в первую очередь, полным отсутствием цинизма, который успел ей уже изрядно надоесть в других представителях сильной половины человечества. А ещё он очень трогательно смущался и краснел, при этом совершенно не боялся показаться смешным. И никак не отреагировал на заверения своих друзей о том, что Ирина, представительница субкультуры готов, ему вовсе не нужна.
Ирина и Александр Толстовы.
Ангела даже свадьбу себе представляла необычную: никаких кукольных белых нарядов, нежных образов и голубей в небе. День, когда она станет женой любимого человека, должен был стать особенным, а она и её жених создадут образы, в которых обоим будет комфортно и весело одновременно. И свадьба их непременно будет готической. Так появились те самые безумные наряды и причёски для влюблённых. Александр желание Ирины-Ангелы поддержал, и в день их бракосочетания были сделаны фотографии, вызвавшие огромный резонанс в сети интернет.
Кто-то молодожёнов высмеивал, кто-то им сочувствовал, но находились и те, что от всей души желали им счастья и любви на всю оставшуюся жизнь. И они отважно шагнули в ту самую успешную новую жизнь, о которой мечтали. Главное, что сделанные им пожелания счастья и любви сбылись. Хотя, конечно, всё было непросто.
На тёмной стороне
Ирина и Александр Толстовы.
Супруги Толстовы – семья фотографов, но они оба чужды романтики в привычном смысле слова. На самом деле они сами и их фотографии, сделанные для души, резко отличаются он глянцевых картинок. Куда больше их привлекает «мрачная романтика». Поэтому всё, что касается их жизни, кажется человеку неподготовленному иногда странным или нелепым. Но они художники, которые снимают так, как чувствуют.
За 12 лет, прошедших с момента их бракосочетания, безусловно, счастливая семья не раз проходила через кризисы и испытания. Конечно, они ссорились и мирились, как и многие другие пары. Но вот уже больше 12 лет каждый год они трогательно поздравляют друг друга с днём рождения и благодарят за любовь и свою семью. А ещё за детей, сына и дочку, которые появились у них на свет с разницей в два года.
Ирина и Александр Толстовы.
Ирина, став замужней дамой, сумела не растерять ни юношеский романтизм, пусть и мрачный, ни своё личное мнение. Она старается обустроить свою жизнь так, чтобы было комфортно не только ей самой, но и всем членам её семьи. И, кажется, вопреки всем хейтерам, у неё это получилось.
Отдельно взятая счастливая семья
Ирина и Александр Толстовы с детьми.
Супруги на протяжении многих лет занимаются своим любимым делом – фотографией. Они устраивают классические фотосессии и гордятся своими весьма экзотичными проектами. Им самим крайне интересно то, что они делают, поэтому и фотографии у них всегда получаются яркие и живые. Ну, за исключением тех случаев, когда заказчик желает получить почти официальные серьёзные снимки.
Александр – настоящий царь в фотостудии, а ещё он ведёт фоторепортажи с мероприятий. Ангела предпочитает быть свободным художником, и она умеет работать с разными возрастами и фигурами. Кажется, нет ни единого человека, который бы пригласил её в качестве фотографа и остался недоволен.
Ирина и Александр Толстовы с детьми.
Ангела Пушба, как она себя называет, пишет тексты, занимается продвижением каналов и аккаунтов, кроме того, у неё есть собственный небольшой магазинчик с украшениями и платьями, которых нет больше нигде.. На своих страницах в социальных сетях она очень откровенно рассказывает о своей жизни, не стесняется очень интимных тем и готова обсудить любой вопрос в том случае, если он вызывает у неё интерес.
Ирина и Александр Толстовы.
Кроме того, она готова сниматься сама, идёт на создание любых образов и позиционирует себя как фрик-модель. Ирина и Александр любят свою семью и мечтают о пополнении. Она уверена, что у неё будет ещё, как минимум, двое детей. Правда, к этому времени супруги собираются хотя бы сделать ремонт. Те, кому 12 лет назад прочили скорый развод, по-прежнему вместе, растят замечательных и удивительно красивых детей и, несмотря на возникающие время от времени трудности, продолжают получать удовольствие от каждого мгновения жизни.
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