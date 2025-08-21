Самые высокооплачиваемые спортсмены десятилетия

Самый высокооплачиваемый спортсмен десятилетия — боксер Флойд Мейвезер — заработал с 2010- года почти $1 млрд В последние 10 лет огромным подспорьем для заработка спортсменов мирового класса были умопомрачительные контракты на телетрансляции и многомиллионные рекламные сделки с производителями спортивной обуви Nike и Adidas.. Но начиная с 2010-го подобным доходом могли похвастаться уже более десяти звезд спорта.
Больше всех остальных в 2010-х заработал многократный чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер. За последние 10 лет он заработал $915 млн, на $115 млн больше, чем любой другой спортсмен, причем без каких-либо выплат от владельца команды или спонсорских сделок на астрономические суммы. Путь боксера к действительно большим деньгам начался в 2006 году, когда он разорвал контракт с промоутерской компанией Top Rank. Вскоре он превратился из «Красавчика», как его прозвали на заре бойцовской карьеры, в «Мистера Деньги» Мейвезера и стал заниматься организацией своих боев самостоятельно, продвигая их через собственную агентскую фирму Mayweather Promotions. Гонорары за бои взлетели до небес, особенно в свете огромного зрительского интереса к некоторым боям, например с Мэнни Пакьяо и Конором Макгрегором. За их просмотр любители бокса заплатили в общей сложности 10 млн раз, а сам Мейвезер стал богаче на $500 млн. Встречи с Макгрегором и Пакьяо стали самыми прибыльными боями в истории спорта. Боксеры никогда не уходят на покой, и это относится в том числе к Мейвезеру., премиях, доходах от рекламы, гонорарах за участие в различных мероприятиях и прибыли от лицензирования бренда. Десятка лидеров уходящего десятилетия, в которую вошли по паре спортсменов из бокса, футбола, баскетбола и гольфа, в общей сложности заработала $6,1 млрд. В рейтинг не попал ни один спортсмен из бейсбола, американского футбола и хоккея. Редакция Forbes также не включала заработок спортсменов по завершении карьеры, из-за чего в десятку лидеров не вошли такие легенды баскетбола, как Коби Брайант и Майкл Джордан. Серена Уильямс является единственной женщиной среди 40 самых высокооплачиваемых спортсменов десятилетия, ее доход за этот период составил $215 млн. Перевод Антона Бундина
1. Флойд Мейвезер, бокс: $915 млн
Бои с Мэнни Пакьяо и Конором Макгрегором в 2015 и 2017 годах принесли Мейвезеру более $500 млн.
2. Криштиану Роналду, футбол: $800 млн
Рекламные партнеры Роналду извлекают выгоду от огромной армии подписчиков футболиста в Instagram и Facebook. Превзойти Роналду по количеству фанатов в социальных сетях пока никому не удалось.
3. Лионель Месси, футбол: $750 млн
Зарплата Месси от «Барселоны» за 2019 год ― самая высокая среди игроков в командных видах спорта.
4. Леброн Джеймс, баскетбол: $680 млн
По сравнению с полученной за десять лет зарплатой игрока в $270 млн на рекламных сделках за первые 16 лет в НБА Джеймс заработал в два раза больше.
Роджер Федерер, теннис: $640 млн
38-летний Федерер приближается к завершению теннисной карьеры, но его заработок останется по-прежнему высоким благодаря подписанному в 2018 году 10-летнему контракту с UNIQLO на $300 млн.
6. Тайгер Вудс, гольф: $615 млн
За прошедшие десять лет Тайгер в среднем выступал ежегодно лишь на 10 состязаниях организатора PGA Tour, однако доходы от рекламных кампаний за этот период были одними из самых высоких среди спортсменов.
7. Фил Микельсон, гольф: $480 млн
Микельсон получил самый крупный гонорар в своей карьере в 2018 году, когда одержал победу над давним соперником Тайгером Вудсом в показательной игре с призовым фондом в размере $9 млн.
8. Мэнни Пакьяо, бокс: $435 млн
За просмотр 25 боев Пакьяо зрители заплатили 20 млн раз, что принесло организаторам около $1,3 млрд.
9. Кевин Дюрант, баскетбол: $425 млн
Ежегодный доход Дюранта с зарплаты и рекламных контрактов за десять лет вырос на 400%.
10. Льюис Хэмилтон, автогонки: $400 млн
Шестикратный чемпион «Формулы-1» стал самой узнаваемой личностью в гоночном спорте, он же получает самые крупные гонорары.
