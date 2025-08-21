С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 561 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Луговой
    Доводилось слышать от старослужащих ещё одну трактовку: "Ефрейтор - пере...нный солдат, недо...нный сержант".Почему в Советско...
  • Александр Данилов
    Владельцев тоже, можно приравнять к этой категорииСамые глупые поро...
  • Александр Данилов
    Дураков на планете, лет на сто припасеноMr. Incredibeard ...

Самые высокооплачиваемые спортсмены десятилетия



Самые высокооплачиваемые спортсмены десятилетия Самый высокооплачиваемый спортсмен десятилетия — боксер Флойд Мейвезер — заработал с 2010- года почти $1 млрд В последние 10 лет огромным подспорьем для заработка спортсменов мирового класса были умопомрачительные контракты на телетрансляции и многомиллионные рекламные сделки с производителями спортивной обуви Nike и Adidas.
Раньше единственным в мире спортсменом, зарабатывавшим свыше $80 млн в год, был Тайгер Вудс. Но начиная с 2010-го подобным доходом могли похвастаться уже более десяти звезд спорта.

Больше всех остальных в 2010-х заработал многократный чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер. За последние 10 лет он заработал $915 млн, на $115 млн больше, чем любой другой спортсмен, причем без каких-либо выплат от владельца команды или спонсорских сделок на астрономические суммы. Путь боксера к действительно большим деньгам начался в 2006 году, когда он разорвал контракт с промоутерской компанией Top Rank. Вскоре он превратился из «Красавчика», как его прозвали на заре бойцовской карьеры, в «Мистера Деньги» Мейвезера и стал заниматься организацией своих боев самостоятельно, продвигая их через собственную агентскую фирму Mayweather Promotions. Гонорары за бои взлетели до небес, особенно в свете огромного зрительского интереса к некоторым боям, например с Мэнни Пакьяо и Конором Макгрегором. За их просмотр любители бокса заплатили в общей сложности 10 млн раз, а сам Мейвезер стал богаче на $500 млн. Встречи с Макгрегором и Пакьяо стали самыми прибыльными боями в истории спорта. Боксеры никогда не уходят на покой, и это относится в том числе к Мейвезеру.
Бой с Макгрегором, после которого соотношение побед и поражений у Мистера Деньги составляло 50:0, должен был стать его последним выходом на профессиональный ринг. Однако в прошлом месяце Мейвезер объявил в своем Instagram, что в 2020 году планирует вернуться в спорт. Следом за боксером в рейтинг попали два легендарных футболиста: Криштиану Роналду (№2, $800 млн) и Лионель Месси (№3, $750 млн), которые часто сменяли друг друга в статусе игрока года. За последние 12 лет Роналду и Месси получили «Золотой мяч» ФИФА 11 раз. На волне успеха клубы повышали им зарплаты до головокружительных сумм. Благодаря гонорару в $92 млн от «Барселоны» Месси стал самым высокооплачиваемым спортсменом по итогам 2019 года при совокупном доходе $127 млн. Роналду все эти десять лет немного его опережал ― главным образом из-за доходов от рекламных кампаний, прежде всего с Nike. Ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов по версии Forbes основывается на зарплатах, наградах, премиях, доходах от рекламы, гонорарах за участие в различных мероприятиях и прибыли от лицензирования бренда. Десятка лидеров уходящего десятилетия, в которую вошли по паре спортсменов из бокса, футбола, баскетбола и гольфа, в общей сложности заработала $6,1 млрд. В рейтинг не попал ни один спортсмен из бейсбола, американского футбола и хоккея. Редакция Forbes также не включала заработок спортсменов по завершении карьеры, из-за чего в десятку лидеров не вошли такие легенды баскетбола, как Коби Брайант и Майкл Джордан. Серена Уильямс является единственной женщиной среди 40 самых высокооплачиваемых спортсменов десятилетия, ее доход за этот период составил $215 млн. Перевод Антона Бундина Самые высокооплачиваемые спортсмены десятилетия

1. Флойд Мейвезер, бокс: $915 млн


Бои с Мэнни Пакьяо и Конором Макгрегором в 2015 и 2017 годах принесли Мейвезеру более $500 млн. Самые высокооплачиваемые спортсмены десятилетия

2. Криштиану Роналду, футбол: $800 млн


Рекламные партнеры Роналду извлекают выгоду от огромной армии подписчиков футболиста в Instagram и Facebook. Превзойти Роналду по количеству фанатов в социальных сетях пока никому не удалось. Самые высокооплачиваемые спортсмены десятилетия

3. Лионель Месси, футбол: $750 млн


Зарплата Месси от «Барселоны» за 2019 год ― самая высокая среди игроков в командных видах спорта. Самые высокооплачиваемые спортсмены десятилетия

4. Леброн Джеймс, баскетбол: $680 млн


По сравнению с полученной за десять лет зарплатой игрока в $270 млн на рекламных сделках за первые 16 лет в НБА Джеймс заработал в два раза больше. Самые высокооплачиваемые спортсмены десятилетия

Роджер Федерер, теннис: $640 млн


38-летний Федерер приближается к завершению теннисной карьеры, но его заработок останется по-прежнему высоким благодаря подписанному в 2018 году 10-летнему контракту с UNIQLO на $300 млн. Самые высокооплачиваемые спортсмены десятилетия

6. Тайгер Вудс, гольф: $615 млн


За прошедшие десять лет Тайгер в среднем выступал ежегодно лишь на 10 состязаниях организатора PGA Tour, однако доходы от рекламных кампаний за этот период были одними из самых высоких среди спортсменов. Самые высокооплачиваемые спортсмены десятилетия

7. Фил Микельсон, гольф: $480 млн


Микельсон получил самый крупный гонорар в своей карьере в 2018 году, когда одержал победу над давним соперником Тайгером Вудсом в показательной игре с призовым фондом в размере $9 млн. Самые высокооплачиваемые спортсмены десятилетия

8. Мэнни Пакьяо, бокс: $435 млн


За просмотр 25 боев Пакьяо зрители заплатили 20 млн раз, что принесло организаторам около $1,3 млрд. Самые высокооплачиваемые спортсмены десятилетия

9. Кевин Дюрант, баскетбол: $425 млн


Ежегодный доход Дюранта с зарплаты и рекламных контрактов за десять лет вырос на 400%. Самые высокооплачиваемые спортсмены десятилетия

10. Льюис Хэмилтон, автогонки: $400 млн


Шестикратный чемпион «Формулы-1» стал самой узнаваемой личностью в гоночном спорте, он же получает самые крупные гонорары.


источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:




Ссылка на первоисточник
международная федерация футбола (фифа)
top rank, компания
филипп микельсон
mayweather promotions, фирма
Флойд Мейвезер
Льюис Хэмилтон
Роджер Федерер
facebook, социальная сеть
instagram (инстаграм), социальная сеть
Конор Макгрегор
джеймс леброн
антон бундин
Майкл Джордан
Кевин Дюрант
Мэнни Пакьяо
Коби Брайант
adidas (адидас)
Тайгер Вудс
Криштиану Роналду
барселона, спортивный клуб
наверх