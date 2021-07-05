Простое объяснение, почему мажут даже новые стеклоочистители по лобовому стеклу

Что делает большинство автомобилистов, когда их стеклоочистители на любимой «Ласточке» начинают оставлять мерзкие разводы на лобовом стекле? Правильно, меняют щетки. Иногда такой подход помогает, а иногда оказывается, что даже новые щетки оставляют точно такие же разводы. Оказавшись в такой досадной ситуации, становится совершенно очевидно, что виноваты на самом деле не они. Самое время разобраться в чем же кроется подлинная причина проблемы.
В подобном не всегда виноваты щетки. |Фото: yandex.ru.
Если замена стеклоочистителей не меняет ситуацию с разводами на лобовом стекле, то становится ясно, что проблема на самом деле кроется не в них. Подобные сложности зачастую проявляются у автомобилей старше 5-7 лет. Итак, причина может крыться в том, что через 3-4 года стабильной эксплуатации автомобиля его лобовое стекло и фары начинают пескоструиться. Иными словами, поверхность стекла принимает форму гребёнки, усеивается небольшими, незаметными простому глазу лунками.
Проблема может быть в стекле. |Фото: yandex.com.
Таким образом, когда стеклоочиститель проходит по стеклу, то он заполняет образовавшиеся лунки водой и идет дальше. Со своей частью работы дворники справляются добросовестно, однако дальше виновато само стекло, на котором уже успели появится крошечные выбоины. Опознать данную проблему очень легко: водяные разводы, остающиеся на стекле, должны состоять из очень маленьких капель. К сожалению, какого-либо специфического метода борьбы с данным недугом нет. Все что можно сделать – совершать больше движений щетками для удаления максимального количества воды.
Или в грязи и битуме. |Фото: bash-autoglass.ru.
При этом если дворники оставляют большие длинные водяные полосы, то проблема также не в щетках, а в грязи, которая оказалась между резинками и поверхностью лобового стекла. Чаще всего виновником подобного оказывается битум, точнее его крошечные фрагменты, неизбежно летящие с проезжей части на поверхность кузова машины. Данная проблема, в отличие от описанной выше, прекрасно решается без каких-либо затрат (и тем более замены щеток на новые). Все что нужно сделать – хорошенько потереть резинки стеклоочистителей чистой, сухой тряпочкой.
Щетки следует протирать. ¦Фото: mir-da.ru.
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