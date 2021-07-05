Простое объяснение, почему мажут даже новые стеклоочистители по лобовому стеклу

В подобном не всегда виноваты щетки. |Фото: yandex.ru.

Проблема может быть в стекле. |Фото: yandex.com.

Или в грязи и битуме. |Фото: bash-autoglass.ru.

Щетки следует протирать. ¦Фото: mir-da.ru.