Домашний порошок за копейки

Японские, корейские порошки известны своей высокой эффективностью и отличной способностью отстирывать любые пятна, а также улучшать цвет вещей и возвращать пожелтевшим вещам белоснежный цвет. Но цена у таких порошков, как правило, заоблачная.



Сделайте свой собственный порошок — ничуть не хуже японского.

Себестоимость — копейки, результат — выше всяких похвал!Для домашнего эффективного порошка для ручной стирки возьмите следующие ингредиенты:200 гр. хозмыла 72 %;200 гр. мыла против пятен или отбеливающего;50-100 гр. лимонной кислоты;100 гр. пищевой соды;100 гр. соли.Натрите мыло на мелкой тёрке и добавьте к остальным компонентам, перемешайте.Внимание: это порошок для ручной стирки и замачивания вещей! Не стирайте в машинке, так как он образует очень много пены. Возьмите пожелтевшую вещь, или вещь с пятнами.В таз добавьте 3 ст. л. самодельного порошка, залейте водой (около 50 градусов). Замочить вещи. Можно немножко простирать вручную. Оставить на час.После этого вещи вручную слегка простирать, прополоскать под проточной водой. Но можно и отправить в стиральную машинку, как обычно. Однако в этом не будет особой необходимости — вещи и так будут прекрасно постираны, а порошок легко смоется водой!