Домашний порошок за копейки

Японские, корейские порошки известны своей высокой эффективностью и отличной способностью отстирывать любые пятна, а также улучшать цвет вещей и возвращать пожелтевшим вещам белоснежный цвет. Но цена у таких порошков, как правило, заоблачная.
Сделайте свой собственный порошок — ничуть не хуже японского.
Для домашнего эффективного порошка для ручной стирки возьмите следующие ингредиенты:
200 гр. хозмыла 72 %;
200 гр. мыла против пятен или отбеливающего;
50-100 гр. лимонной кислоты;
100 гр. пищевой соды;
100 гр. соли.
Натрите мыло на мелкой тёрке и добавьте к остальным компонентам, перемешайте.
Внимание: это порошок для ручной стирки и замачивания вещей! Не стирайте в машинке, так как он образует очень много пены. Возьмите пожелтевшую вещь, или вещь с пятнами.
В таз добавьте 3 ст. л. самодельного порошка, залейте водой (около 50 градусов). Замочить вещи. Можно немножко простирать вручную. Оставить на час.
После этого вещи вручную слегка простирать, прополоскать под проточной водой. Но можно и отправить в стиральную машинку, как обычно. Однако в этом не будет особой необходимости — вещи и так будут прекрасно постираны, а порошок легко смоется водой!
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