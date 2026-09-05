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Домашний порошок за копейки

Японские, корейские порошки известны своей высокой эффективностью и отличной способностью отстирывать любые пятна, а также улучшать цвет вещей и возвращать пожелтевшим вещам белоснежный цвет. Но цена у таких порошков, как правило, заоблачная.

Сделайте свой собственный порошок — ничуть не хуже японского.

Себестоимость — копейки, результат — выше всяких похвал!

Домашний порошок за копейки

Для домашнего эффективного порошка для ручной стирки возьмите следующие ингредиенты:

200 гр. хозмыла 72 %;
200 гр. мыла против пятен или отбеливающего;
50-100 гр. лимонной кислоты;
100 гр. пищевой соды;
100 гр. соли.
Натрите мыло на мелкой тёрке и добавьте к остальным компонентам, перемешайте.

Домашний порошок за копейки

Внимание: это порошок для ручной стирки и замачивания вещей! Не стирайте в машинке, так как он образует очень много пены. Возьмите пожелтевшую вещь, или вещь с пятнами.

Домашний порошок за копейки

В таз добавьте 3 ст. л. самодельного порошка, залейте водой (около 50 градусов). Замочить вещи. Можно немножко простирать вручную. Оставить на час.

Домашний порошок за копейки

После этого вещи вручную слегка простирать, прополоскать под проточной водой. Но можно и отправить в стиральную машинку, как обычно. Однако в этом не будет особой необходимости — вещи и так будут прекрасно постираны, а порошок легко смоется водой!

Домашний порошок за копейки

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Стирка
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