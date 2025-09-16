Чем заполнить угол на кухне, если не хватает места для хранения

Даже в маленьких комнатах, где важно задействовать любое пространство, пустые углы не являются редкостью. Однако это легко исправить. Сегодня мы расскажем, что можно сделать со свободным местом на кухне, чтобы сохранить баланс между красотой, удобством и функциональностью.







Пустые углы могут появиться по двум причинам: из-за неправильной планировки комнаты или же из-за того, что на стадии ремонта не получилось продумать все детали.

Вариант 1: Мойка

Вариант 2: Плита

Вариант 3: Кладовка

Вариант 4: Полки или открытый шкаф

Вариант 5: Камин

Вариант 6: Диагональный шкаф

Вариант 7: Место для домашнего питомца

Вариант 8: Обеденная зона

Вариант 9: Морозильный шкаф

Вариант 10: Фальш-окно

В любой другой комнате угол можно было бы заполнить комнатным растением в крупном кашпо, большой вазой или любым другим предметом декора, однако на кухне нужны более практичные и эргономичные решения. Более подробнее о них читайте ниже.Мойка может быть с крылом или без негоНесмотря на то, что угловая мойка считается не самым удобным решением с точки зрения эксплуатации, для маленькой кухни это идеальный вариант. С ее помощью вы не только займете пустующий угол, но также сможете установить более длинную столешницу. В результате у вас появится больше места для готовки. Можно выбрать как стандартную мойку с одной чашей, так и модель с несколькими секциями, предназначенными для мытья и сушки и посуды.Размещайте плиту так, как вам удобноЕсли вы считаете, что в углу будет неудобно мыть посуду, и мойка в этой зоне не нужна, подумайте о том, чтобы установить здесь плиту. Согласны, неожиданное решение, однако в последние годы оно очень популярно среди владельцев маленьких кухонь. Плита с такой конфигурацией позволяет эффективно распорядиться имеющимся пространством, в частности, увеличивает площадь рабочего места. Самое главное в этом случае – продумать систему вентиляции, чтобы по комнате не витали запахи.В угловой кладовке можно хранить все, что угодноЕсли ваш угол похож на длинную и глубокую нишу, вы вполне можете организовать там полноценную кладовку. В ней можно будет хранить запасы продуктов, мелкую бытовую технику, которой вы редко пользуетесь, праздничную посуду и текстиль. Главное – не складировать здесь ненужные вещи, которые вы не знаете, куда положить. Кладовую нужно использовать с умом.Не забудьте позаботиться об освещении этой зоны, чтобы сделать ее максимально удобной и функциональной. Необязательно проводить электрику, вешать люстру или настенные бра. Достаточно будет небольшого светильника, который работает от батареек или аккумулятора. Отлично, если он будет с датчиком движения – тогда вам даже не придется нажимать кнопку включения/выключения. Светильник загорится, как только вы окажетесь в зоне кладовой.Любой вариант будет уместенЕще одно удобное решение для маленьких кухонь, которое позволяет грамотно распорядиться свободным пространством – открытые полки. Они выглядят легко, воздушно, не перегружает комнату, но при этом отлично справляются с возложенными на них функциями. Полки можно использовать не только в практичных целях, но и в эстетичных. Если расставить на них красивую посуду, стильные емкости для хранения сыпучих, детали из дерева или керамики, комнатные растения в маленьких горшочках, получится отличная декоративная композиция, которая придаст интерьеру особого шарма.Не любите открытые полки, а классические навесные шкафчики кажутся слишком громоздкими? Тогда вот золотая середина – угловой шкаф без дверок. Он станет функциональной системой хранения, а также позволит демонстрировать вашим гостям красивые наборы посуды, которые вам особенно нравятся. Кстати, если тарелки будут храниться в шкафчике, а не на открытых полках, то пыль с них придется смахивать гораздо реже.Камин отлично впишется в интерьер кухни в загородном домеКонечно, если речь идет о маленькой кухне в хрущевке, то камин вряд ли будет смотреться уместно, скорее, даже странно. Но в частном доме он сделает атмосферу комнаты более теплой и уютной. Кроме того, необязательно заполнять угол настоящей дровяной или газовой моделью с топкой – можно установить обычный электрический камин или создать его качественную имитацию.Подбирайте шкаф под стиль интерьераНа кухнях в однушках, хрущевках и студиях часто не хватает места для хранения. У хозяев с трудом получается разместить даже самые необходимые вещи, вроде холодильника и обеденной группы, не говоря уже о чем-то другом. Вот здесь на помощь и приходит диагональный шкаф, который прекрасно вписывается в пустующий угол.Что он собой представляет? Это разновидность шкафа, фасадная часть которого расположена не по вертикали, как мы привыкли, а по диагонали (отсюда и название). Он редко входит в классический набор кухонного гарнитура, поэтому чаще всего его заказывают отдельно.Преимущества такого шкафа очевидны. Во-первых, он отлично заполняет пустующее пространство и соединяет смежные стены, благодаря чему обстановка комнаты кажется более гармоничной, а во-вторых, становится местом для хранения посуды, продуктов, мелкой бытовой техники и других вещей, необходимых на кухне.В углу можно поставить кормушку или лежанкуЕсли у вас есть кошка или собака, в углу вполне можно организовать место, где питомец будет есть или спать. Поставьте там миски для корма и воды, постелите мягкий коврик или лежанку. Также в этой зоне стоит повесить пару полок, где можно разместить запасы консервов и сухого корма. Тогда вы сможете кормить своего любимца, «не отходя от кассы».Поставьте в угол компактный диванчикОбычно обеденную группу устанавливают либо в центе комнаты, либо ближе к окну – это уже традиция. Но если в комнате есть свободный угол, почему бы не переместить зону туда? Угловые диванчики до сих пор популярны, тем более, что они отлично вписываются практически в любой интерьер – нужно лишь подобрать мебель, подходящую по цвету и стилю. Дизайнеры советуют отдавать предпочтение моделям со встроенными ящиками – тогда получится совместить обеденную группу с местом для хранения, что особенно актуально на небольших кухнях.Большой встраиваемый морозильникТема заготовок сейчас очень популярна. Чтобы не проводить каждый день по несколько часов на кухне, хозяйки делают заготовки завтраков, обедов и ужинов, которые остается лишь запечь в духовке или обжарить на сковороде. Очень удобно, если после работы у вас не остается ни сил, ни времени, ни желания на готовку. Однако двух-трех морозильных ящиков в холодильнике обычно оказывается недостаточно для хранения такого количества еды, поэтому стоит задуматься о покупке морозильного шкафа. А если вы боитесь, что для него не найдется места на кухне, вспомните про пустующий угол. Да-да, он станет идеальным домом для вашего нового помощника.Имитация окна в интерьере кухниНа кухне достаточно мест для хранения, и вам не нужен здесь очередной шкаф или стеллаж? Тогда предлагаем взять на заметку интересную и оригинальную идею – установите в углу фальш-окно с подсветкой. Отлично, если оно станет продолжением уже имеющегося оконного проема – тогда все будет смотреться органично. Это прекрасный способ добавить в комнату света, что особенно актуально, если на кухню попадает мало солнечных лучей. Фальш-окно будет уместно как в обычной типовой квартире, так и в частном доме. Лишнее тому доказательство – на фото выше.