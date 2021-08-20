Какой горшок для орхидеи худший? Бытует мнение в сообществе орхоманов, что те самые горшки с двойной фракцией — настоящие вредители. Там ведь нет доступа воздуха, что категорически может не подойти корням растения. Правда ли это? Давай исследовать тему и разбираться в ней вместе.







КАКОЙ ГОРШОК ДЛЯ ОРХИДЕИ ХУДШИЙ

Мнение эксперта

Правильный уход

Пусть мнение и достаточно спорное, но оно таки имеет два варианта ответа. Двойной горшок может навредить растению, но исключительно при условии неправильного за ним ухода. Главным аргументом противников двойных горшков является то, что из-за своеобразного строения такого кашпо, к корням орхидеи не будет поступать воздух. Эти орхоманы считают, что между двумя фракциями горшка нужно каким-либо образом делать дополнительный зазор для свободной циркуляции кислорода.Орхоман Георгий Горячевский на своем Ютуб-канале подробно разбирается в этом вопросе. Он подтверждает, что погубить растение может только неправильный уход или полив. Но никак не горшок, пусть даже он состоит из двух фракций. Георгий демонстрирует свои цветы, растущие в таких кашпо, чем и подтверждает, что они прекрасно себя чувствуют. Так почему же так всполошились другие орхоманы?Георгий поясняет: «Орхидеи прекрасно растут и цветут даже в закрытых горшочках.Вопрос больше в уходе за грунтом. Горшки же можно выбирать абсолютно любые». Он также уверяет, что орхидеи можно помещать в горшки и без грунта. Но это только в том случае, когда какое-нибудь маленькое растение нуждается в отращивании корней.Эксперт советует следить за количеством и качеством полива. Корешки должны получать достаточно влаги. Более того, в закрытых горшках воздух тоже может абсолютно нормально циркулировать. Это происходит за счет того, что орхидеи могут спокойно расти в более крупном субстрате (например, керамзит, кора, древесный уголь).Орхидеи отлично развиваются и в закрытой системе, в пластиковой или стеклянной емкости. Не рекомендуется лишь выбирать более закрытые и темные кашпо. Корням тоже требуется достаточно много солнечного света. Выбирай прозрачные варианты горшков. И следи за тем, достаточно ли влаги в грунте. Это принципиально важные моменты: уход, состав грунта, количество влаги.Какой горшок для орхидеи худший и не достоин внимания орхомановКак ты уже понял, горшок не играет столь важной роли. Более важно то, что внутри этого горшка. Внимательно следи за тем, чтобы наполнение кашпо с орхидеей не было уж слишком мелким. Иначе и правда есть риск того, что корни цветка могут «задыхаться» и со временем заболеть.