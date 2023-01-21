Детские игрушки прошлого, которые сегодня можно выгодно продать

У каждого из нас в детстве были любимые игрушки, которые, возможно сохранились до сих пор. Сегодня у вас есть повод сходить за ними в старые чуланы и кладовки! Трудно поверить, но игрушки с которыми игрались дети 15-20 лет назад, сегодня на аукционах стоят целое состояние. Перед вами подборка из 15 старых игрушек, которые можно выгодно продать в не бедствующие руки на западных интернет- аукционах.
Game Boy Color
Портативную игровую приставку Game Boy Color,которая была популярно пару десятилетий назад сегодня на интернет-аукционах продают почти за $2000.
Mario Kart 64
Счастливчики, нашедшие эту видеоигру в своём чулане могут выручить за неё на e-Bay около $1000.
Трансформеры: Оптимус Прайм и Мегатрон
За оригинальные фигурки Оптимуса Прайма или Мегатрона в Интернете предлагают $ 800 – 900.
Водяной пистолет
Многие помнят веселые мокрые баталии времён детства. Оказывается, крутой водяной пистолет сейчас стоит почти $ 600.
Карточки с покемонами
На некоторые редкие экземпляры карточек с покемонами цена на интернет-аукционах доходит до $ 6000.
Тамагочи
Много лет назад, когда цифровые домашние питомцы были в моде, Тамагочи были практически у всех. Сегодня продать тамагочи можно $ 500.
Sega Genesis
Хотя игровая приставка Sega Genesis давно устарела, есть фанаты старых игр, которые с радостью купят ее за пару тысяч долларов.
Парк Юрского Периода
Речь идет о первой части фильма «Парк Юрского периода». Игрушки, продававшиеся в то время под этим брендом, сегодня можно продать за несколько сотен долларов.
Фигурка черепашки-ниндзя
Оригинальные фигурки Ninja Turtles в хорошем состоянии торгуются почти за $ 1000 на eBay.
Furby
Игрушки-роботы совохомяков можно продать за $ 500. По крайней мере, оригиналы, потому что есть новые версии, выпущенные после 2012 года.
Фигурка Бейба Рута
Было выпущено много фигурок знаменитого американского бейсболиста, но только пять из них были в синей шляпе. Счастливые обладатели этих фигурок могут выручить за них $ 14 000 на eBay.
Автомобили Hot Wheels
Полная коллекция автомобильчиков Hot Wheel была продана на аукционе за $ 20 000.
Teddy Ruxpin
Винтажная версия говорящего плюшевого медведя стоит почти $ 200.
Beanie Babies
Большинство маленьких плюшевых медвежат сегодня почти ничего не стоят. Но первое издание медведя «принцесса Диана» оторвут с руками примерно за полмиллиона долларов.
Автомобильчик из серии Hot Wheel «Пляжная бомба»
В серии игрушечных авто Hot Wheels есть также единичные экземпляры, которые стоят кучу денег. К примеру, модель автомобиля «Пляжная бомба» продали недавно за $ 72 000.
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