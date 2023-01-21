Детские игрушки прошлого, которые сегодня можно выгодно продать

У каждого из нас в детстве были любимые игрушки, которые, возможно сохранились до сих пор. Сегодня у вас есть повод сходить за ними в старые чуланы и кладовки! Трудно поверить, но игрушки с которыми игрались дети 15-20 лет назад, сегодня на аукционах стоят целое состояние. Перед вами подборка из 15 старых игрушек, которые можно выгодно продать в не бедствующие руки на западных интернет- аукционах.









Game Boy Color

Mario Kart 64

Трансформеры: Оптимус Прайм и Мегатрон

Водяной пистолет

Карточки с покемонами

Тамагочи

Sega Genesis

Парк Юрского Периода

Фигурка черепашки-ниндзя

Furby

Фигурка Бейба Рута

Автомобили Hot Wheels

Teddy Ruxpin

Beanie Babies

Автомобильчик из серии Hot Wheel «Пляжная бомба»