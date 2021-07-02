Бункерное сообщество для спасения 1% людей в случае конца света

Компания Vivos Group из Калифорнии строит новейшие бункеры на случай конца света, которые способны выдержать массированный артиллерийский удар или даже удар ядерной бомбы. Vivos хPоіnt – это крупнейший частный бункерный городок в мире, он рассчитан на 5000 человек. Если вы достаточно обеспечены, вы можете купить себе такой бункер и пережить в нем Армагеддон.



Давайте заглянем внутрь этого современного Ноева ковчега.







«Это то место, в котором вы захотите очутиться, когда придет конец света», заявляют представители компании. Но пока в бункерах никто не живет.







Бункеры изготовлены из затвердевшего бетона и стали.







Расположенный в Южной Дакоте комплекс был сооружен военными инженерами в 1942 году. Тогда это была крепость, где хранились взрывчатые вещества и боеприпасы.







Бункеры могут выдержать взрыв мощностью 500 000 фунтов (226796 килограмм)



В 1967 году военную базу закрыли, и комплекс стал приходить в запустение, имущество постепенно разворовывали. Vivos приобрела недвижимость в 2016 году и перестроила комплекс, сделав из него «убежища на случай Апокалипсиса».







Размер бункеров около 8 метров в ширину и 18-25 метров в длину. Кроме того, там есть достаточное количество запасов на целый год.







Покупатели получают свой бункер «как есть», без водопровода, электричества и воздухоочистительных фильтров.

Они могут нанять подрядчика или воспользоваться услугами Vivos , чтобы оснастить убежище на свой вкус.Комплектация убежища бронированной дверью с внутренним замком, люком, выхлопным и вентиляционным отверстиями, пропановым генератором, топливным баком, электропроводкой, сантехникой, нагревателем горячей воды и системой очистки стоков обойдется примерно в $ 12000.«Излишества» в виде дополнительных перегородок, полов, а также энергосберегающих приборов поднимут расходы до $ 20,300 . Каждый бункер рассчитан на комфортное проживание 10 человек, но покупатели могут превратить свое убежище в люкс только для своей семьи. На этом фото видно, как светодиодные экраны могут заменить окна.А здесь мы видим, как выглядит изнутри бункер с несколькими спальнями, кухней, гостиной, кладовкой, домашним кинотеатром.В комплексе будет работать персонал, обеспечивая безопасность, техническое обслуживание и оказывая другие виды услуг. Vivos также намерена построить там универсальный магазин.Компания надеется завершить строительство магазина, офисов и жилых помещений для персонала к осени 2017 года.Vivos также планирует превратить один бункер в учебные классы. Компания не будет предоставлять услуги образования, а лишь создаст необходимые условия для учебы.Договор аренды бункера на 99 лет стоит $1000 в год, еще нужно уплатить аванс в размере $25,000. Vivos ожидает , что затраты на ремонт и меблировку будут во много раз больше.Уже сейчас компания принимает заявки на аренду бункеров и планирует проводить ознакомительные экскурсии в марте 2017, как только растает снег. Первые арендаторы смогут заселиться уже в начале следующего лета.После подачи заявки вам покажут комплекс, проверят все ваши данные, а также потребуют залог в сумме $5000, который вам полностью вернут.Люди готовы на всё ради душевного спокойствия.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)