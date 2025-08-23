7 популярных летних продуктов и блюд, из-за которых цифра на весах совсем не радует

Летом наше питание меняется из-за жары, и в фаворитах оказываются совсем не те блюда, которые мы предпочитали есть в холодные месяцы. Это вполне закономерно, но не слишком полезно для фигуры. Novate.ru рассказывает, какие сезонные угощения мешают поддерживать тело в форме и заставляют стремительно набирать лишние килограммы.
1. Смузи-боул
Смузи-боул лучше заменить на обычный смузи на кефире
Это блюдо отличается от привычного нам смузи текстурой и подачей. Его подают не в стакане, а в миске, пиале или широкой чашке, соответственно, смузи-боул принято есть, а не пить через соломинку. Летом, когда на рынке представлено огромное количество ягод и фруктов, блюдо кажется идеальным вариантом для завтрака. На самом же деле оно приносит больше вреда, чем пользы, если не знать меры и использовать для его приготовления калорийные продукты. Например, в некоторых кафе подают смузи-боулы с большим количеством фруктового сока, авокадо и орехового масла. Одно такое блюдо с лихвой может покрыть дневную дозу калорий.
Советуем не увлекаться такими десертами, а отдавать предпочтение свежим фруктам и овощам, низкокалорийному растительному молоко (миндальному или гречишному), кефиру или греческому йогурту. Также откажитесь от добавок с высоким содержанием жира – они не пощадят вашу фигуру, и вид в купальнике будет уже совсем не тот.
2. Мороженое
Шоколадное мороженое в рожке с маршмеллоу и другими добавками - калорийная бомба. / Фото: mykaleidoscope.ru
Когда температура на термометре стремительно преодолевает отметку 40, желание поселиться под кондиционером с холодным лимонадом в одной руке и мороженым в другой увеличивается в разы. Если вы сладкоежка и не можете пройти мимо пломбира, фруктового льда или эскимо в шоколаде, старайтесь выбирать правильные виды лакомства.
Когда будете стоять в магазине возле витрины с мороженым, придерживайтесь нескольких правил:
• выбирайте маленькие порции – оптимальным вариантом будет 65-граммовое мороженое или мини-батончик. Благодаря небольшому весу в них не так много калорий;
• внимательно изучайте состав – производители часто добавляют в лакомство различные консерванты, искусственные ароматизаторы и красители, чтобы усилить вкус и сделать внешний вид мороженого более привлекательным. Избегайте упаковок с бензофеноном, эритрозином, гуаровой медью, каррагинаном – они вредят здоровью;
• откажитесь от вафельных рожков и топпингов в виде карамели или шоколада. Также избегайте орешков, цветной крошки и других калорийных добавок. Исключением могут стать только низкокалорийные свежие или замороженные ягоды.
3. Бургеры на гриле
Бургеры содержат чуть ли не дневную норму калорий. / Фото: gustogrill.com
Лето всегда ассоциируется с отдыхом на природе, пикником и едой на гриле. Помимо мяса, сосисок и овощей, на гриле также часто готовят бургеры. Это блюдо и в любое другое время года не отличается низкой калорийностью, но летом на даче, когда свежий воздух усиливает аппетит, хочется положить в бургер всего и побольше. Советуем воздержаться и ограничиться стандартным набором продуктов. Добавляйте больше овощей, что касается мяса, то лучше выбрать курицу, чем свинину. Откажитесь от калорийных соусов, в частности, кетчупа и майонеза. Вместо них можно приготовить вкусную заправку на основе сметаны с зеленью. Дополнительная порция сыра также не пойдет на пользу, как и бекон. В целом старайтесь обходить калорийные продукты стороной.
4. Стейки
Стейк из свинины, пожаренный на гриле. / Фото: fb.ru
Вечеринки с барбекю на даче – это вполне типичное времяпрепровождение летом. Но безопасны ли они для фигуры? Давайте разбираться. Небольшие порции нежирного красного мяса могут быть вполне безобидными, более того, они станут отличным источником белка, даже если вы придерживаетесь диеты. А вот большие порции свинины с прослойкой сала точно добавят ненужные насыщенные жиры и, соответственно, приведут к набору веса.
Если барбекю является для вас синонимом удачного отдыха и вы не хотите отказываться от блюд, приготовленных на тлеющих углях, тогда просто выбирайте небольшие кусочки мяса без отчетливых жировых прослоек. Возможно, они будут менее сочными, зато точно не придется переживать за фигуру.
5. Картофельный салат
Немецкий картофельный салат с беконом. / Фото: rabota-za-granicej.ru
Еще одно блюдо, тесно связанное с пикниками и вечеринками на даче. И все бы ничего, картофель – не слишком калорийный продукт, к тому же он очень полезный. В его состав входит устойчивый крахмал, который увеличивает чувство сытости и сокращает жировые запасы, витамины (В6, С), а также аминокислота лизин, участвующая в синтезе белка в организме. Угрозу представляет масляная заправка, которая является одним из ингредиентов салата. Попробуйте заменить ее на менее калорийную, а также класть больше зелени в блюдо. Как вариант – сделать заправку на основе лука, горчицы, красного винного уксуса и небольшого количества оливкового масла.
6. Кукуруза в початках
Кукуруза, запеченная в духовке с маслом. / Фото: gastronom.ru
А вы уже лакомились кукурузой в этом году? Если еще нет, тогда у вас есть шанс избежать негативных последствий для фигуры. Да-да, несмотря на то, что кукуруза богата микро- и макроэлементами (фосфором, магнием, железом), а также пищевыми волокнами, нормализующими работу желудочно-кишечного тракта, есть у нее и отрицательные стороны. Дело в том, что продавцы жареной или вареной кукурузы в большинстве случаев готовят ее с большим количеством соли, масла и дополнительно вымачивают початки в калорийных растворах с усилителями вкуса. Соответственно, калорийность овоща увеличивается в несколько раз. Да и дома мы часто смазывает вареную кукурузу сливочным маслом и посыпаем солью, чтобы она стала вкуснее.
Если хотите наслаждаться сезонным овощем без каких-либо ограничений, готовьте его правильно. Можно просто сварить в слегка подсоленной воде или – для достижения пряного вкуса и аромата – запечь в духовке со специями и зеленью. Получится не менее вкусно, но при этом не так калорийно.
7. Яичный салат
Яичный салат содержит большое количество майонеза. / Фото: timeshare-ok.ru
Когда дело доходит до калорийности и жирности блюда, первым на суд вызывают майонез. Именно поэтому салаты с его добавлением следует или совсем убрать из своего рациона или свести к минимуму. Не является исключением и яичный салат, который обычно заправляют именно классическим французским соусом. Это не значит, что майонез заставит вас мгновенно набрать вес, однако калории могут накапливаться в организме. Поэтому лучше замените его сметаной или греческим йогуртом с добавлением горчицы и лимонного сока. Салат станет не только менее калорийным, но и приобретет пикантную нотку.
