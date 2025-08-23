7 популярных летних продуктов и блюд, из-за которых цифра на весах совсем не радует

1. Смузи-боул

Смузи-боул лучше заменить на обычный смузи на кефире

2. Мороженое

Шоколадное мороженое в рожке с маршмеллоу и другими добавками - калорийная бомба. / Фото: mykaleidoscope.ru

3. Бургеры на гриле

Бургеры содержат чуть ли не дневную норму калорий. / Фото: gustogrill.com

4. Стейки

Стейк из свинины, пожаренный на гриле. / Фото: fb.ru

5. Картофельный салат

Немецкий картофельный салат с беконом. / Фото: rabota-za-granicej.ru

6. Кукуруза в початках

Кукуруза, запеченная в духовке с маслом. / Фото: gastronom.ru

7. Яичный салат

Яичный салат содержит большое количество майонеза. / Фото: timeshare-ok.ru