30 философских фраз буддизма, несущих гармонию в душу
Буддисты верят в то, что совершенство человека возможно и достижимо при помощи духовных практик, очищающих душу. Они знают слова несут душе спокойствие и умиротворение. Главное — вчитаться в них, вдуматься в их суть.
Это высказывания буддистов, с которыми на душе становится спокойнее.
То, что мы есть сегодня, — это следствие наших вчерашних мыслей, а сегодняшние мысли создают завтрашнюю жизнь. Жизнь — это порождение нашего разума.
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Ненавистью не одолеть ненависть. Лишь любовью ненависть побеждается. Это вечный закон.
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Победи себя и выиграешь тысячи битв.
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Тот может, кто думает, что может.
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Думать, что кто-то другой может сделать тебя счастливым или несчастным, — просто смешно.
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Тысячи свечей можно зажечь от единственной свечи, и жизнь её не станет короче. Счастья не становится меньше, когда им делишься.
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Терпение — это противоядие от гнева.
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Не потому человек выше других существ, что бессердечно мучает их, но потому, что он сострадателен ко всему живому.
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Собственность — это не вещи, а мысли. Можно иметь вещи и при этом не быть собственником.
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Как в дом с худой крышей просачивается дождь, так и в плохо развитый ум просачивается вожделение.
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Нет дружбы с дураком.
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Отвечайте добром или не отвечайте никак. Если вы отвечаете злом на зло, то зла становится больше.
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Если рука не ранена, можно нести яд в руке. Яд не повредит не имеющему ран. Кто сам не делает зла, не подвержен злу.
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Доброжелательность ко всем существам — вот истинная религиозность.
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Ни на земле, ни на небе, ни в океане, ни в горах не отыскать места, где бы человека не смогла победить смерть.
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В мире существует множество учений, но тому, кто сам заковал себя в кандалы, уже не помогут никакие учения.
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Что толку в том, что человек пытается показать нам свою величественную внешность, когда внутри у него пустота?
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Кто сдерживает пробудившийся гнев, как сошедшую с пути колесницу, того я называю колесничим; остальные — просто держат вожжи.
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Немногие среди людей достигают противоположного берега. Остальные же люди только суетятся на здешнем берегу.
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Приятно смотреть на благородных; быть в их обществе — благо. Да будет всегда счастлив тот, кто не видит глупцов.
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Кто, прежде будучи легкомысленным, стал серьёзным, тот освещает этот мир, как луна, освобождённая от облаков.
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Даже разумный человек будет глупеть, если не будет самосовершенствоваться.
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Один день мудрого и медитирующего человека воистину лучше ста лет человека не имеющего ни мудрости, ни самоконтроля.
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Что толку в красноречии человека, если он не следует своим словам?
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Каждое утро мы рождаемся вновь. И то, что мы сделаем сегодня, и будет иметь наибольшую важность.
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Пусть смотрит он не на ошибки других, на сделанное и не сделанное другими, но на сделанное и не сделанное им самим.
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Строители каналов пускают воду, лучники подчиняют себе стрелу, плотники подчиняют себе дерево, мудрецы смиряют самих себя.
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Не жизнь, и не богатство, и не власть делают из человека раба, но лишь его привязанность к жизни, богатству и власти.
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Одно полезное слово, услышав которое, становятся спокойными, лучше тысячи речей, составленных из бесполезных слов.
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Все вы идёте к истине различными путями, а я стою на перекрестке и ожидаю вас.
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