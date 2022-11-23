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Зачем хозяйки кладут губку в холодильник

Как вы думаете, зачем знающие хозяйки кладут губку (а лучше две) в холодильник? На самом деле, у этого действия есть вполне рациональное объяснение. И это очень полезный бытовой трюк!

Зачем хозяйки кладут губку в холодильник

Как известно, в холодильнике часто повышенная влажность, вследствие чего овощи, фрукты и зелень быстрее теряют свою свежесть. Однако эту проблему можно решить, просто положив пару губок в нижний отсек холодильника. Губки будут впитывать излишки влаги, и фрукты, овощи и зелень будут свежими гораздо дольше!

Зачем хозяйки кладут губку в холодильник
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Холодильникгубка

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