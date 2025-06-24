Почему у индийских женщин так много золота, и из-за чего оно такое жёлтое

В очаровательной индийской культуре золото является признаком достатка. Также оно символизирует глубоко укоренившиеся традиции. Женщины с удовольствием носят этот драгоценный металл, который мерцает, как миллионы крошечных звезд. Любовь к этим изделиям объясняется традициями, которые глубоко переплетены с прошлым.
Женщины в Индии любят носить украшения
Оказывается, что каждый год индийская промышленность использует ошеломляющие 700 тонн золота. Существенная часть выделяется на изготовление ювелирных изделий, а большая все же служит для более практических целей. Например, она идёт на производство электроники и научного оборудования. К тому же, Индия находится на втором месте по объему использования этого металла. Они уступают лишь грозному дракону — Китаю.
В индийских фильмах девушки везде их носят
Возможно вы удивитесь, но подавляющее большинство запасов золота Индии находится у местных жителей. Особенно у тех, у кого есть финансовые возможности. Наверняка каждый из нас смотрел индийские фильмы. У многих складывается ощущение, что девушки всегда носят свои любимые украшения, но это далеко не так.Это богатство является лишь отражением культурного значения.
Украшения
Оказывается, что для девушек Индии золото воплощает достаточно много. Они считают, что оно несёт счастье, процветание и благополучие. Ведь оно играет незаменимую роль в священных ритуалах. Например, очень часто на торжественных свадебных церемониях золото даруют как жениху, так и невесте.особенно распространено, если скрепляют союз богатые люди. Это, в свою очередь, символизирует их постоянное богатство и благополучие.
В этой стране практически у каждой богатой семьи имеются свои запасы. Оно и не удивительно, ведь страна находится на 4 месте в мире как импортер золота. Страна купила драгоценности на ошеломляющие 32,1 млрд. долларов только в 2019 году.Стоит отметить, что этот ненасытный аппетит резко контрастирует со скудными ежегодными добычами золота в стране. Оказывается, что этот показатель колеблется всего от 2 до 3 тонн. Для сравнения, другие могут похвастаться годовой добычей драгоценностей от 300 до 500 тонн.
В стране добывают 2-3 тонны золота
Несмотря на неплохие показатели, страна стремится к большему и усердно решает эту задачу. Например, 4 года назад нашли многообещающее месторождение золота в ее провинции. Эта недавно обнаруженная сокровищница, по оценкам экспертов содержит резервы в несколько раз больше, чем текущее хранилище страны. Согласитесь, это действительно удивляет. Но даже несмотря на это, полное влияние этого открытия еще неизвестно. Но эксперты считают, что оно может повысить положение Индии на мировом рынке золота. Но для этого нужно приложить много усилий.
Их желают купить даже бедные
Несмотря на относительно низкое внутреннее производство, Индия может похвастаться своей долей мировых запасов. Причем его граждане имеют приблизительно 9-11% от общего числа. Золото пользуется востребованностью среди населения. Именно поэтому многие желают его приобрести. Те, кто мало зарабатывает, стремятся купить даже самые маленькие золотые украшения.
Оказывается, что в храмах сосредоточены огромные запасы этого металла. Там размещено более 4000 тонн, а то и больше. Помимо символического значения, оно также используется как одна из надёжных валют. Оказывается, что семьи бережно хранят золотые слитки, рассматривая их как безопасные инвестиции. Либо могут подарить их во время какого-то огромного торжества, например во время свадебной церемонии.
Золото — самая стабильная валюта в стране
Популярность золота легко объясняется. На самом деле, эти драгоценности не облагаются налоговыми выплатами. Это освобождение побуждает людей инвестировать в этот драгоценный металл. А также хранить его на протяжении длительного времени.
Среди огромного множества золотых изделий, украшающих женщин Индии, нельзя не заметить отличительный сияющий желтый оттенок. Но оказывается, что этот яркий цвет вносит огромное количество сомнений. У многих он вызывает вопросы в отношении подлинности металла. Тем не менее, секрет этого уникального цвета заключается не в том, что оно плохого качества. Возможно вы не поверите, но индийское золото наоборот более высокой пробы.
На самом деле, индийские драгоценности могут похвастаться 958 пробой. Она соответствует 23 каратам. Это резко контрастирует с более распространенной 583 пробой (14 каратами), распространенной во многих других частях мира. Для коренных жителей Индии такой металл вовсе не является золотом. Им больше нравятся яркие украшения с желтизной.
Индийцы обожают жёлтые украшения
Добавленные металлы, такие как медь или серебро, может изменить цвет золота. Тем не менее, характерный ярко -желтый тон остается неизменным, свидетельством высокого содержания золота. Этот яркий оттенок является источником гордости для индийских ювелиров.
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