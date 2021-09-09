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Поделки из жестяных банок: инструкция как делается украшение из жести и алюминия

Поделки из жестяных банок: инструкция как делается украшение из жести и алюминия

В наши дни очень большое разнообразие упаковочной продукции мы ежедневно выбрасываем в мусорное ведро, однако некоторая продукция способна быть хорошим исходником при выполнении разного рода поделок своими руками.

Так в качестве примера можно взять пустую банку из жести от лимонада либо пива. В большинстве своем поделки из жестяных банок выполняют функцию декора, однако если включить свое воображение и фантазию, то можно соорудить нечто полезное и пригодное в использовании для дома.

Поделки из жестяных банок: инструкция как делается украшение из жести и алюминия
Поделки из жестяных банок: инструкция как делается украшение из жести и алюминия

Осветительные приборы своими руками из банок

Практически любой банке можно найти полезное применение, так, например, возможно сделать очень стильный и оригинальный плафон для светильника. Поэтому, первым делом необходимо удалить верхнюю часть донышка банки, используя при этом обычные ножницы либо канцелярский нож.

Поделки из жестяных банок: инструкция как делается украшение из жести и алюминия

Далее, сделать на стенках банки специальную разметку с узорами, которые придется вырезать канцелярским ножом. Делать это нужно очень аккуратно, чтобы не пораниться.

Если у вас имеется склонность к рисованию, то банку можно красочно разрисовать или просто покрасить ее с внутренней и наружной стороны. После чего, необходимо вмонтировать к банке патрон с лампочкой. Все, яркий и неповторимый светильник готов к использованию.

Поделки из жестяных банок: инструкция как делается украшение из жести и алюминия

Так же из пивных банок можно сделать интересную и красивую настольную лампу, которая сможет украсить помещение своим необычным видом.

Поделки из жестяных банок: инструкция как делается украшение из жести и алюминия

Так для изготовления абажура необходимо использовать только язычки от банок, а вот для стойки светильника можно использовать саму жестяную банку. Для соединения всех язычков от банок в цельную и единую конструкцию, на каждом язычке необходимо сделать небольшой надрез, после чего все язычки необходимо соединить между собой, а потом место разреза вновь соединить.

Поделки из жестяных банок: инструкция как делается украшение из жести и алюминия

Далее, необходимо смонтировать патрон с лампочкой. Все, красивый светильник готов.

Поделки из жестяных банок: инструкция как делается украшение из жести и алюминия

Украшение дачного интерьера

Весьма интересное применение жестяным банкам можно найти и для дачного использования. Так, например, их можно использовать в изготовлении садовой мебели, кресло и столик весьма хорошая идея использовать пустые алюминиевые банки.

Поделки из жестяных банок: инструкция как делается украшение из жести и алюминия

Итак, для того чтобы сделать кресло, необходимо все банки соединить между собой, используя очень мощный и надежный клей. Для более устойчивого положения кресла, и чтобы оно не деформировалось от веса сидящего на нем, каждую банку после склеивания желательно наполнить песком.

Поделки из жестяных банок: инструкция как делается украшение из жести и алюминия

Спиртовая горелка из жестяных банок

Также для многих путешественников любителей очень важное значение имеет обеспечение всего необходимого в походах, особенно это касается горелки. Поэтому многие туристы самостоятельно делают спиртовки из алюминиевых банок, которые вполне способны заменить обычную газовую горелку.

Стоит отметить, что вес самодельной спиртовки едва ли превышает 50 грамм, в то время как газовая горелка имеет вес около 3,5 кг.

Поделки из жестяных банок: инструкция как делается украшение из жести и алюминия

Подсвечник-фонарик из пивной банки

Итак, для выполнения такой поделки на самой банке придется сделать глубокие вертикальные надрезы на расстоянии 3-4 см между собой. Этот процесс выполняется острым ножом, резать необходимо аккуратно не спеша, при необходимости можно воспользоваться линейкой для более ровного реза.

Поделки из жестяных банок: инструкция как делается украшение из жести и алюминия

После того, как банка нарезана, ее необходимо аккуратно немного придавить сверху, в результате чего получится интересная конструкция фонарика. Если вам не нравится цветовое оформление подсвечника, то его можно самостоятельно покрасить специальным спреем в нужный вам цвет.

Поделки из жестяных банок: инструкция как делается украшение из жести и алюминия

Бабочки из пивных банок и другие фигурки

Для изготовления поделки такого вида понадобится очень много терпения. Итак, из пустой жестяной банки необходимо удалить два донышка. В результате получится прямоугольный листик из жести.

Поделки из жестяных банок: инструкция как делается украшение из жести и алюминия

Далее находим необходимый рисунок бабочки, птицы, пчелы на бумаге и вырезаем его. После этого вырезанный узор переносим ручкой на подготовленный лист от банки.

Поделки из жестяных банок: инструкция как делается украшение из жести и алюминия

Готовую форму аккуратно вырезаем ножницами по контуру рисунка например бабочки.

Поделки из жестяных банок: инструкция как делается украшение из жести и алюминия

Когда форма бабочки уже готова ей можно придать более естественный вид, слегка придать крыльям живой вид и немного разукрасить бабочку в яркий цвет.

Поделки из жестяных банок: инструкция как делается украшение из жести и алюминия

Таким образом прежде чем выбросить пустую алюминиевую банку от пива или напитка подумайте, если только включить свою фантазию и воображение то можно изготовить полезные поделки из жестяных банок много красивых и полезных вещей, которые по достоинству смогут оценить ваши близкие и родные.

Поделки из жестяных банок: инструкция как делается украшение из жести и алюминия

Фото поделок из банок

Поделки из жестяных банок: инструкция как делается украшение из жести и алюминия
Поделки из жестяных банок: инструкция как делается украшение из жести и алюминия
Поделки из жестяных банок: инструкция как делается украшение из жести и алюминия
Поделки из жестяных банок: инструкция как делается украшение из жести и алюминия
Поделки из жестяных банок: инструкция как делается украшение из жести и алюминия
Поделки из жестяных банок: инструкция как делается украшение из жести и алюминия
Поделки из жестяных банок: инструкция как делается украшение из жести и алюминия
Поделки из жестяных банок: инструкция как делается украшение из жести и алюминия
Поделки из жестяных банок: инструкция как делается украшение из жести и алюминия
Поделки из жестяных банок: инструкция как делается украшение из жести и алюминия
Поделки из жестяных банок: инструкция как делается украшение из жести и алюминия
Поделки из жестяных банок: инструкция как делается украшение из жести и алюминия
Поделки из жестяных банок: инструкция как делается украшение из жести и алюминия
Поделки из жестяных банок: инструкция как делается украшение из жести и алюминия
Поделки из жестяных банок: инструкция как делается украшение из жести и алюминия
Поделки из жестяных банок: инструкция как делается украшение из жести и алюминия
Поделки из жестяных банок: инструкция как делается украшение из жести и алюминия
Поделки из жестяных банок: инструкция как делается украшение из жести и алюминия
Поделки из жестяных банок: инструкция как делается украшение из жести и алюминия
Поделки из жестяных банок: инструкция как делается украшение из жести и алюминия
Поделки из жестяных банок: инструкция как делается украшение из жести и алюминия
Поделки из жестяных банок: инструкция как делается украшение из жести и алюминия
Поделки из жестяных банок: инструкция как делается украшение из жести и алюминия
Поделки из жестяных банок: инструкция как делается украшение из жести и алюминия
Поделки из жестяных банок: инструкция как делается украшение из жести и алюминия
Поделки из жестяных банок: инструкция как делается украшение из жести и алюминия
Поделки из жестяных банок: инструкция как делается украшение из жести и алюминия
Поделки из жестяных банок: инструкция как делается украшение из жести и алюминия
Поделки из жестяных банок: инструкция как делается украшение из жести и алюминия
Поделки из жестяных банок: инструкция как делается украшение из жести и алюминия
Поделки из жестяных банок: инструкция как делается украшение из жести и алюминия
Поделки из жестяных банок: инструкция как делается украшение из жести и алюминия
Поделки из жестяных банок: инструкция как делается украшение из жести и алюминия
Поделки из жестяных банок: инструкция как делается украшение из жести и алюминия
Поделки из жестяных банок: инструкция как делается украшение из жести и алюминия

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