Поделки из жестяных банок: инструкция как делается украшение из жести и алюминия

В наши дни очень большое разнообразие упаковочной продукции мы ежедневно выбрасываем в мусорное ведро, однако некоторая продукция способна быть хорошим исходником при выполнении разного рода поделок своими руками.

Так в качестве примера можно взять пустую банку из жести от лимонада либо пива. В большинстве своем поделки из жестяных банок выполняют функцию декора, однако если включить свое воображение и фантазию, то можно соорудить нечто полезное и пригодное в использовании для дома.

Осветительные приборы своими руками из банок

Практически любой банке можно найти полезное применение, так, например, возможно сделать очень стильный и оригинальный плафон для светильника. Поэтому, первым делом необходимо удалить верхнюю часть донышка банки, используя при этом обычные ножницы либо канцелярский нож.

Далее, сделать на стенках банки специальную разметку с узорами, которые придется вырезать канцелярским ножом. Делать это нужно очень аккуратно, чтобы не пораниться.

Если у вас имеется склонность к рисованию, то банку можно красочно разрисовать или просто покрасить ее с внутренней и наружной стороны. После чего, необходимо вмонтировать к банке патрон с лампочкой. Все, яркий и неповторимый светильник готов к использованию.

Так же из пивных банок можно сделать интересную и красивую настольную лампу, которая сможет украсить помещение своим необычным видом.

Так для изготовления абажура необходимо использовать только язычки от банок, а вот для стойки светильника можно использовать саму жестяную банку. Для соединения всех язычков от банок в цельную и единую конструкцию, на каждом язычке необходимо сделать небольшой надрез, после чего все язычки необходимо соединить между собой, а потом место разреза вновь соединить.

Далее, необходимо смонтировать патрон с лампочкой. Все, красивый светильник готов.

Украшение дачного интерьера

Весьма интересное применение жестяным банкам можно найти и для дачного использования. Так, например, их можно использовать в изготовлении садовой мебели, кресло и столик весьма хорошая идея использовать пустые алюминиевые банки.

Итак, для того чтобы сделать кресло, необходимо все банки соединить между собой, используя очень мощный и надежный клей. Для более устойчивого положения кресла, и чтобы оно не деформировалось от веса сидящего на нем, каждую банку после склеивания желательно наполнить песком.

Спиртовая горелка из жестяных банок

Также для многих путешественников любителей очень важное значение имеет обеспечение всего необходимого в походах, особенно это касается горелки. Поэтому многие туристы самостоятельно делают спиртовки из алюминиевых банок, которые вполне способны заменить обычную газовую горелку.

Стоит отметить, что вес самодельной спиртовки едва ли превышает 50 грамм, в то время как газовая горелка имеет вес около 3,5 кг.

Подсвечник-фонарик из пивной банки

Итак, для выполнения такой поделки на самой банке придется сделать глубокие вертикальные надрезы на расстоянии 3-4 см между собой. Этот процесс выполняется острым ножом, резать необходимо аккуратно не спеша, при необходимости можно воспользоваться линейкой для более ровного реза.

После того, как банка нарезана, ее необходимо аккуратно немного придавить сверху, в результате чего получится интересная конструкция фонарика. Если вам не нравится цветовое оформление подсвечника, то его можно самостоятельно покрасить специальным спреем в нужный вам цвет.

Бабочки из пивных банок и другие фигурки

Для изготовления поделки такого вида понадобится очень много терпения. Итак, из пустой жестяной банки необходимо удалить два донышка. В результате получится прямоугольный листик из жести.

Далее находим необходимый рисунок бабочки, птицы, пчелы на бумаге и вырезаем его. После этого вырезанный узор переносим ручкой на подготовленный лист от банки.

Готовую форму аккуратно вырезаем ножницами по контуру рисунка например бабочки.

Когда форма бабочки уже готова ей можно придать более естественный вид, слегка придать крыльям живой вид и немного разукрасить бабочку в яркий цвет.

Таким образом прежде чем выбросить пустую алюминиевую банку от пива или напитка подумайте, если только включить свою фантазию и воображение то можно изготовить полезные поделки из жестяных банок много красивых и полезных вещей, которые по достоинству смогут оценить ваши близкие и родные.

Фото поделок из банок

Источник