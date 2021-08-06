Как быстрее и компактнее упаковать вещи, чтобы в чемодан поместилось в два раза больше

Сезон активных поездок как раз в самом разгаре. Поэтому не лишним будет запастись парочкой полезных советов о том, как лучше упаковывать вещи в дорогу. Вещей всегда намного больше, чем может уместить чемодан. Брать два чемодана — это уже слишком, поэтому приходится использовать хитрости, чтобы занять полезное пространство максимально эффективно. Эти советы помогут не только собираться намного легче и быстрее, но и сделают рутинный процесс еще более приятным.
1. Находим дополнительное пространство
Не стоит пренебрегать свободным местом в багаже. /Фото: pbs.twimg.com
Лишнее пространство при сборе багажа — это всегда роскошь. Больше всего места занимает закрытая обувь и ботинки, но и не взять их тоже нельзя. Чтобы вернуть себе полезное пространство, нужно наполнить ботинки носками или другими мелкими предметами.
2. Скрепка для бритвы
Простое решение для безопасности. /Фото: 3.bp.blogspot.com
В путешествии стоит позаботиться не только о компактности и удобстве сложенных вещей, но и о безопасности. Во время путешествия лезвия на бритве могут легко повредиться или испортить другие вещи в чемодане. Именно поэтому бритвенный станок стоит подготовить в первую очередь. Чтобы обезопасить его, нужно поместить зажим для скрепки на лезвие.
3. Провода тоже в полном порядке
Такой способ намного лучше, чем просто так класть их в багаж. /Фото: 2.bp.blogspot.com
Даже такие мелочи, как провода, наушники и зарядные устройства требуют правильной укладки. Все обычные приемы все равно не поомгают, кабели все равно путаются. Чтобы избежать проблемы с распутыванием проводов, лучше хранить наушники и зарядные устройства в футляре для очков.
4. Что скрывает рубашка?
Даже для ремня найдется тайное место хранения. /Фото: web-studio.pp.ua
Чтобы воротник рубашки не помялся при перевозке, под него можно положить ремень. Такое решение имеет и еще один полезный эффект — экономию пространства.
5. Правильная упаковка вещей
Маленький секрет от практичных людей. /Фото: tourista.me
Чтобы компактно сложить одежду, ее лучше сворачивать. Если просто аккуратно складывать всю одежду привычным способом, это может занять много времени. Зачастую лучше просто свернуть вещи, чтобы упростить процесс упаковки. Тем более что этот прием сэкономит немного места в чемодане.
6. Никаких складок
Простое решение поможет оставить одежду в аккуратном виде. /Фото: katyusha.tv
Если вы все-таки решили складывать вещи привычным способом, стоит позаботиться о том, чтобы она не сильно помялась. Зачем во время отдыха гладить ее лишний раз? Чтобы не образовывались складки, нужно положить между предметами одежды обычную тонкую бумагу.
7. Упаковка жидкостей
Предотвратить протечку бутылок поможет несложная хитрость. /Фото: testingmama.com
Ни одна поездка не обходится без средств гигиены и красоты. А многие из них используются в жидком состоянии. Но увы, даже тщательно закрученные крышечки иногда не спасают одежду от вытекшего шампуня или тоника для лица. Чтобы избежать проблемы стоит раскрутить крышку бутылочки, накрыть его обычной пищевой пленкой, а потом закрутить обратно — так все жидкости останутся на местах.
8. Носки для защиты вещей
Если подумать, то носки — очень полезный предмет гардероба. /Фото: 4909.ssl.1c-bitrix-cdn.ru
Мелкие и хрупкие предметы требуют особого внимания при сборах вещей. Если одеть маленькие парфюмерные флаконы или солнцезащитные очки в носки — это станет отличным способом защитить их от любых повреждений. Если надо упаковать что-то действительно хрупкое, можно даже использовать несколько пар. Однако все равно стоит проявить осторожность в обращении с ценными или хрупкими вещами, ведь носки не спасут от сильных ударов.
9. Большая шляпа для курорта
Стильный аксессуар останется в целости, если его правильно упаковать. /Фото: yt3.ggpht.com
На отдыхе в теплых краях все еще не теряет своей актуальности шляпа с широкими полями. Она не только отлично закрывает лицо от солнечных лучей, но и является стильным предметом пляжного образа. Если вы хотите сохранить форму большой шляпы, лучшее место для ее размещения — на самом дне чемодана. Конечно, ее можно понести в руках или же надеть во время переезда на голову, но разве такие решения отличаются удобством? Чтобы шляпа не потеряла форму во время транспортировки, нужно наполнить ее выпуклую часть носками, шарфами или другими мелкими предметами одежды.
10. Главное правило сбора чемодана
Упаковать тяжелые предметы логичнее всего будет возле колес. /Фото: excitingvacations.net
Если вы собираетесь переворачивать свой багаж и везти его за ручку, важно учитывать распределение веса. Если положить самые тяжелые предметы в части чемодана, которая ближе всего к колесам, то переворачивать и ставить багаж станет намного легче. Если же сделать наоборот и нагрузить верхнюю часть чемодана, то во время переезда можно сильно намучиться с тем, как он будет постоянно опрокидываться.
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