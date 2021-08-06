Как быстрее и компактнее упаковать вещи, чтобы в чемодан поместилось в два раза больше

1. Находим дополнительное пространство

Не стоит пренебрегать свободным местом в багаже. /Фото: pbs.twimg.com

2. Скрепка для бритвы

Простое решение для безопасности. /Фото: 3.bp.blogspot.com

3. Провода тоже в полном порядке

Такой способ намного лучше, чем просто так класть их в багаж. /Фото: 2.bp.blogspot.com

4. Что скрывает рубашка?

Даже для ремня найдется тайное место хранения. /Фото: web-studio.pp.ua

5. Правильная упаковка вещей

Маленький секрет от практичных людей. /Фото: tourista.me

6. Никаких складок

Простое решение поможет оставить одежду в аккуратном виде. /Фото: katyusha.tv

7. Упаковка жидкостей

Предотвратить протечку бутылок поможет несложная хитрость. /Фото: testingmama.com

8. Носки для защиты вещей

Если подумать, то носки — очень полезный предмет гардероба. /Фото: 4909.ssl.1c-bitrix-cdn.ru

9. Большая шляпа для курорта

Стильный аксессуар останется в целости, если его правильно упаковать. /Фото: yt3.ggpht.com

10. Главное правило сбора чемодана

Упаковать тяжелые предметы логичнее всего будет возле колес. /Фото: excitingvacations.net