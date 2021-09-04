Секс на высоте: 10 громких интим-скандалов на борту самолета

Проституция, домогательство, насилие и другие прелести международных перелетов: вот самые известные секс-скандалы, случавшиеся на борту авиалайнеров.



Стюардесса арабской авиакомпании организовала секс–бизнес прямо на борту авиалайнера. Гражданка Мексики за 2000 долларов предлагала пассажирам свои интимные услуги. В результате бортпроводница заработала около миллиона. Возможно, предприимчивой даме удалось бы получить еще больше, если бы не анонимные жалобы, которые поступили в авиакомпанию. По итогам разбирательства стюардессу уволили и депортировали на родину.



Мы вспомнили самые громкие секс-скандалы на борту самолета.







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Секс в самолете из смелой фантазии уже давно превратился в реальность. А люди, которые им занимались, зачастую являются участниками известного клуба Mile High Club, или «Клуб 10 000». Его основателем и одновременно первым членом стал пилот и инженер Лоуренс Сперри. Произошло это во время испытаний самодельного автопилота в ноябре 1916 года. Стоит отметить, что прожил Сперри всего 31 год и умер во время перелета из Великобритании во Францию. Сегодня для того, чтобы стать членом клуба, необходимо поделиться своей «воздушной» секс-историей на сайте.



Однако если секс в самолете может показаться интересным опытом для пассажиров, то подобное поведение со стороны бортовых работников является крупным нарушением и часто ведет к серьезным последствиям.



1. В январе 2013 года пилот Британских авиалиний, будучи не при исполнении, домогался до жены одного из пассажиров в самолете Лондон — Токио. О своих сексуальных намерениях летчик заявил во всеуслышание, но, не получив одобрения со стороны пассажирки, переключился на своих коллег. Остановить нарушителя смогло только высокое содержание алкоголя в крови, которое в самый ответственный момент свалило любвеобильного мужчину с ног.







2. Буквально через месяц, в феврале 2013 года, работники все тех же Британских авиалиний снова оказались замешаны в секс-скандале. На этот раз пьяные члены экипажа British Airways, находясь на борту в качестве пассажиров, сначала на глазах изумленных людей распивали крепкие спиртные напитки, а затем начали вести себя крайне вызывающе: целоваться и едва ли не заниматься сексом, как сообщили очевидцы.



3. Проституцией на борту самолета занимаются и некоторые японские стюардессы: такая информация появилась в 2015 году в японских СМИ. Значительное урезание официальных зарплат привело к тому, что японские бортпроводницы занимаются сексом за деньги со своими коллегами-пилотами. За час девушки получают порядка 500-1000 долларов. По информации одного японского издания, в арсенале профессиональных жестов японских пилотов есть специальные знаки, с помощью которых они дают понять о своем желании.

У каждой стюардессы есть свой номер и цена. Например, четыре пальца руки, поднесенные к носу, означают 335 долларов. Из-за хорошего заработка профессию стюардессы в Японии называют soochoowadesu — мечта многих женщин.4. А вот ирландская авиакомпания решила заработать на красоте своих сотрудниц. Самая крупная бюджетная корпорация мира собирается прямо на борту зарабатывать на откровенных видеороликах стюардесс. В авиалайнерах запустят функцию просмотра эротического видео. В рекламе услуги компания использовала полураздетых девушек, одетых в форму бортпроводниц.5. В июле 2015 года скандально известная певица Леди Гага устроила откровенную фотосессию для своего инстаграма прямо на борту самолета, где позировала в сетчатом костюме без нижнего белья. Реакция прессы — как желтой, так и не очень — не заставила себя ждать.6. В 2009 году в результате сексуального скандала были уволены стюардесса и пилот гонконгской авиакомпании Cathay Pacific, которые занимались на борту самолета оральным сексом. Интимные снимки попали в сеть и мгновенно разошлись по местным СМИ.7. Звезда «Гарри Поттера» — актер Рэйф Файнс , исполнивший роль Лорда Волан-де-Морта, — также стал участником громкой истории. В 2007 году его поймали на сексе с 38-летней стюардессой компании Qantas австралийкой Лизой Робертсон. По признанию Робертсон, этим они занимались в туалете.8. Стать жертвой сексуального домогательства могут не только стюардессы, но и стюарды. 25-летняя английская учительница Кэтрин Голдберг, летевшая из Южной Африки в Англию, сперва выпила пинту виски, а затем начала предлагать секс стюарду. Для того чтобы подчеркнуть серьезность своих намерений, она ухватила мужчину за пах.9. Остаться незамеченной в скандальной истории на борту самолета удалось американской супермодели и актрисе Крисси Тейген. Одному из изданий она рассказала в интервью, как занималась сексом на борту самолета со своим мужем Джоном Леджендом: «Мы летели первым классом из Таиланда, чтобы повидать моих родителей. Мы занялись этим на сидениях прямо под одеялом».10. А вот 30-летнюю сотрудницу Турецких авиалиний Зухал Сенгул уволили после того, как руководство компании узнало о модельном хобби стюардессы. В свободное от полетов время девушка позировала в нижнем белье для известных модных журналов.Как известно, секс в самолете является одной из самых распространенных фантазий как мужчин, так и женщин. И если вы все-таки решили воплотить свою мечту в реальность, продумайте заранее, каким образом можно избежать возможных последствий и остаться незамеченным . Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)