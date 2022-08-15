Многолетники, которые не нужно обрезать осенью

Все многолетники нуждаются в обрезке, но в зависимости от вида растения эта процедура проводится в разные периоды.

Как правило, листву и побеги не удаляют с вечнозелёных, поздноцветущих и ранних сортов. В этом случае обрезка может привести к деформации, нарушению циклов развития или гибели растений.







Морозник, или Зимовник

Полынь

Моховый флокс

Гейхера

Многоколосник фенхелевый, или Лофант анисовый

Посконник

К роду Морозник относят около 15 видов многолетних растений, известных ранним цветением. Нежные поникающие бутоны образуются с конца декабря, когда на земле ещё лежит устойчивый снежный покров. В южных регионах вегетационный период начинается в ноябре.Морозники – это растения с крупными красивыми цветками, обладающими сложной гаммой оттенков. Чаще они имеют белый, зеленоватый или пурпурный окрас. Морозники предпочитают увлажнённые глинистые почвы и полутень. Плохо переносят пересадку, поэтому к выбору места посева нужно подойти внимательно.Растение обрезают поздней зимой или ранней весной, когда зарождаются новые побеги. Как только из земли начинает выглядывать молодая поросль, садоводы удаляют прошлогодние листья. Сделать это необходимо сразу, поскольку в тени густой листвы часто заводятся насекомые-вредители: улитки и слизни.К роду Полынь относится около 480 видов растений, распространённых преимущественно в умеренном поясе северного полушария.Как правило, это очень неприхотливые травы или полукустарники: они хорошо развиваются на бедных почвах, стойко переносят морозы и засуху. Сегодня многие виды полыни культивируют в USDA-зонах 4-9 как лекарственные и декоративные растения.Обычно полынь обрезают до основания в осенний и весенний периоды, чтобы стимулировать более интенсивный рост и цветение в следующем году. Однако вечнозелёные и поздноцветущие разновидности и сорта оставляют нетронутыми, т.к. при удалении основных побегов они начинают сильно разрастаться в ширину или погибают.Осенью убирают лишь отмершие стебли и увядшие цветки. Основную обрезку проводят ранней весной: когда опасность заморозков минимальна, а сокодвижение ещё не началось.Ползучий, или моховый флокс является вечнозелёным почвопокровным растением. Весной он начинает обильно цвести, но с наступлением летнего тепла бутоны быстро увядают. Погибшие цветочные головки и разросшиеся стебли удаляют. Их можно оставить до конца лета, но тогда листва будет плохо развиваться.Ползучий флокс остается вечнозеленым, поэтому его не нужно обрезать осенью. Однако в регионах, где нет обильных зимних снегопадов, увядшие побеги удаляют с наступлением первых морозов.К роду Гейхера относят около 50 видов растений, произрастающих в Северной Америке. Это ценные травы, которые широко используются в ландшафтном дизайне. Они образуют густую розетку крупных резных листьев, над которыми возвышаются побеги с многочисленными мелкими цветками различных оттенков.Гейхеры предпочитают умеренно плодородные водопроницаемые почвы и полутень. Они неприхотливы, однако сорта со светлыми листьями нуждаются в повышенном внимании. Их нужно защищать от прямых солнечных лучей и изредка подкармливать минеральными удобрениями.Чтобы пережить зиму и подготовиться к новому сезону, растения нуждаются в большом количестве питательных веществ, запасённых в листьях. Поэтому осенняя обрезка минимальна и заключается лишь в удалении поврежденной солнцем листвы и увядших цветоносов.Вечнозелёный многоколосник фенхелевый ценится за съедобные листья и эффектные фиолетовые цветы. Его широко культивирую в северном полушарии, преимущественно в USDA-зонах 3-10.Растение предпочитает щелочные почвы и солнечные места. Также оно нуждается в регулярной обрезке, которая стимулирует рост новых побегов и образование соцветий. Однако не следует удалять стебли осенью, в противном случае первые заморозки повредят растение.К роду Посконник относятся более 100 видов, исторической родиной которых считается Северная Америка. Сегодня они культивируются по всему миру как декоративные растения: их высаживают в садах большими массивами, часто сочетают со злаками.Большинство посконников являются сорняками, которые отличаются неприхотливостью. Они хорошо развиваются на бедных почвах, на солнечных местах и в тени.Поздней осенью растения быстро увядают, однако опытные садоводы не обрезают отмершие стебли. На них сохраняются семена, которыми птицы питаются в зимний период. Погибшие побеги рекомендуется удалять ранней весной, пока не началось сокодвижение.