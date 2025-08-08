Неочевидные зоны, которые можно использовать для хранения

Найти в однокомнатной квартире место для хранения – тот еще квест. Здесь сложно разместить даже базовые предметы интерьера, вроде дивана или кровати, не говоря уже о массивных шкафах. Однако сложно – не значит невозможно. Сегодня мы расскажем о неочевидных зонах, которые можно использовать для хранения самых разных вещей.

Зона 1: На антресоли

Зона 2: Около окна

Зона 3: Стеллаж или шкаф за кроватью

Зона 4: Кухонный уголок

Зона 5: Открытые полки

Зона 6: Над дверью и по сторонам от нее

Зона 7: Углы

Зона 8: Под кухонным гарнитуром

Закройте антресоли стеклянными дверцамиМногие считают их пережитком прошлого, однако не стоит сравнивать антресоли, которые были в советских квартирах, с теми, которые дизайнеры используют сейчас. Если правильно обыграть этот предмет, он может стать весьма полезным и практичным способом хранения. Идеально, если вы предусмотрите место для антресолей еще на этапе ремонта – тогда будет гораздо легче смонтировать специальную конструкцию.Чтобы визуально не перегружать пространство, можете отказаться от дверок, но тогда нужно будет позаботиться о наличии стильных корзин или коробок, в которые вы будете складывать вещи. Если под антресолью будет свободное место, оформите там зону отдыха с креслом, маленьким кофейным столиком и полками для книг.Зону окна можно задействовать по-разномуОкно часто незаслуженно игнорируют, когда речь идет о хранении, а ведь это идеальная зона для создания полноценного рабочего или учебного места. Подоконник можно расширить, превратив его в стол, а по бокам установить вместительные шкафы для книг, документов и других вещей. Также можно сделать торец одного из шкафов открытым, чтобы он стал своеобразным продолжением оконного откоса.Тогда вам не придется дополнительно сверлить стены для установки полок, и все предметы, которые нужны в первую очередь во время работы, будут под рукой. Еще один плюс такого вида хранения – отсутствие визуального шума. При входе в комнату содержимое полок будет едва заметно, так как вещи «смотрят» внутрь рабочего пространства.Зона над окном тоже не должна пустовать. Небольшое пространство, которое остается до потолка, может стать удобным пристанищем для книг и постеров в гостиной или посуды на кухне. Лучше всего использовать узкие полки, чтобы не перегрузить комнату и не лишить ее доступа естественного света. Не ограничивайтесь площадью над окном – выведите полку на соседнюю стену, чтобы увеличилось количества места для хранения.В изголовье и по бокам от кровати можно сделать полноценный шкафВ большинстве интерьеров место за кроватью пустует, и очень зря. Когда квартира маленькая и в ней катастрофически не хватает мест для хранения, важно задействовать каждый метр. Поэтому отличным решением будет установить в изголовье или по бокам от кровати открытый стеллаж либо закрытый шкаф. Часть, которая выступает сбоку, можно будет использовать в качестве прикроватной тумбы, чтобы не покупать отдельно еще и этот предмет интерьера.Обратите внимание: Когда будете заказывать мебель, постарайтесь выбрать цвет, который будет сливаться с оттенком стен в спальне. Тогда шкаф «сольется» с имеющимся пространством, будет воздушным и невесомым, а не громоздким.Кухонный уголок с ящиками очень практичныйЕсли в вашей квартире большая кухня, вы настоящий счастливчик. Но, как показывает практика, мало кому так везет. В большинстве случаев для этой комнаты выделяют совсем немного места, и приходится по максимуму включать фантазию, чтобы разместить здесь все необходимое. Идеальное решение – многофункциональная мебель.Например, можно установить в комнате кухонный уголок, а пространство под ним использовать для хранения. Если вы делаете мебель на заказ, попросите оборудовать уголок выдвижными ящиками. Если же покупаете готовое изделие, подберите подходящие по размеру корзины и коробки, и разместите их под скамьей. Здесь можно хранить любые вещи, которые нужны вам на кухне: посуду, продукты, полотенца и скатерти – это очень удобно.Открытые полки уместны в любой комнатеПоявление открытых полок в интерьерах привело к тому, что люди разделились на два лагеря: первый состоит из фанатов такого вида хранения, а второй – из противников. Мы согласны, что открытые полки часто становятся причиной появления визуального шума, но вместе с тем они выглядят легко и воздушно, не перегружают пространство, что очень важно в маленькой квартире.Вариантов использования таких полок – масса, ведь они отлично смотрятся в любой комнате. Взять, к примеру, гостиную, где пространство над диваном часто пустует. Можете повесить здесь картины или постеры, а над ними разместить несколько полок в один ряд. Важно, чтобы они висели максимально высоко, практически под потолком – тогда получится избежать появления давящего ощущения.Не отдавайте ценное место под декор – лучше расставьте здесь коробки и корзины с разными вещами. Только не забудьте предварительно укрепить конструкцию, чтобы полки не поломались под большим весом. Для этих целей можно использовать специальные уголки или другие приспособления.Выбирайте – полки или полноценный стеллажНад дверью можно установить не только полноценную антресоль, но и обычные полки. В большинстве случаев здесь размещают что-то легкое и декоративное, чтобы избежать падения вещей от случайного удара дверью. Это может быть коллекция сувениров, привезенных из отпуска, посуда (если полка находится над дверью в кухню), запасы полотенец или туалетной бумаги. Полки можно вешать как над межкомнатными дверьми, так и над входными. Впрочем, проем без двери также часто задействуют для этой системы хранения. Выбирайте тот вариант, который вам больше всего подходит.Еще одно отличное решение – задействовать свободную площадь по бокам от дверного проема. Если здесь не хватит места для полноценного шкафа, установите компактные узкие стеллажи. Оставьте их открытыми либо закройте дверцами – глухими или застекленными.Варианты полезного заполнения угловОни, как и другие участки квартиры, которые мы упомянули в этой статье, часто остаются пустыми. Это не значит, что нужно заполнять вещами каждый свободный угол в комнате, но если у вас катастрофически не хватает места для хранения, их можно и нужно задействовать. Например, если между шкафом и стеной осталось свободное место, как на фото выше, «достройте» здесь полки, чтобы не упустить полезные сантиметры.Также полкой можно обрамить угол дивана. Обычно здесь никто не садится из-за неудобного стыка, поэтому она вряд ли будет здесь кому-то мешать. На ней можно хранить журналы, пульт от телевизора, ставить сюда чашки с кофе и тарелку с бутербродами, если вы любите перекусить под любимый сериал. Отличное решение, а главное – полезное!В цокольном ящике можно хранить весы, противни, формыОбычно цоколь используют для того, чтобы прикрыть технические ножки кухонного гарнитура, но если у вас маленькая кухня, советуем не терять эту полезную площадь. Установите здесь несколько неглубоких ящиков, чтобы сюда без проблем вошли противни, формы для запекания, возможно, даже сковородки. Обратите внимание, что ящику нужна полная глубина кухонного короба, чтобы он мог без проблем закрываться. Это значит, что здесь не должно находиться сливных шлангов, розеток и пр.