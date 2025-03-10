Как самый большой обжора всех времён стал шпионом, и чём всё закончилось: Ненасытный Таррар

Чревоугодие в христианстве — это смертный грех. Если так судить, то самым величайшим грешником всех времён, вероятно, был француз по имени Таррар. Этот человек жил в 18 веке. Прославился он тем, что имел совершенно ненасытную утробу. Обжора ел всё под ряд, но утолить волчий голод не мог. В ход шли даже живые кошки совсем уж недопустимые для человеческого разума вещи.
Кем был Таррар и всегда ли страдал от обжорства
Настоящего имени этого человека никто не знает. В истории он остался как Таррар. Это прозвище, которое произошло от популярного французского выражения «бом-бом таррар». В то время оно означало что-то похожее на большой взрыв. Возможно, это имя прилипло к Таррару из-за того, что он страдал от сильного метеоризма. Родился будущий невероятный обжора недалеко от Лиона в 1772 году. Семья была бедной, а он настолько много ел, что в подростковом возрасте родители выгнали его из дома. Они были не в состоянии его прокормить. Несколько лет Таррар ошивался в компании падших женщин и воров. Он тоже подворовывал. В основном исключительно ради пропитания. Попрошайничество особо много не приносило. Потом он устроился на работу к некому бродячему артисту. Тот был шарлатаном, который веселил публику разными трюками.
Иллюстрация из Гаргантюа и Пантагрюэля, Гюстав Доре. Около 1860-1870 годов.
Таррар стал на потеху зрителям глотать камни, другие предметы и поедать животных живьём. Ел он жадно, особенно любил змей. Через пару лет он переехал в Париж и продолжил зарабатывать там тем же. После одного представления его забрали в больницу из-за кишечной непроходимости. Он получал лечение сильными слабительными средствами. Другой бы на его месте отказался бы от такой опасной работы, но только не этот обжора. Сразу после того, как его выписали из лечебного заведения, он отблагодарил доктора тем, что съел его часы. Тот не был рад и пригрозил, что разрежет ему пузо, чтобы достать свою вещь.
Таррар идёт в армию
Ел, ел, ел и не мог насытиться.
Вскоре во Франции началась война и Таррар поступил на службу в армию. Военного пайка ему не хватало, он голодал. За еду он соглашался выполнять самые разнообразные поручения других солдат. Этого тоже было мало и Таррар постоянно был вынужден копаться в навозных кучах в поисках объедков. Прошло не так много времени и эта диета вновь привела его на больничную койку. Порция пайка была увеличена в четыре раза, но это не особо помогло. Таррар искал еду в канавах, мусорных баках и даже воровал у аптекаря его припарки. Главный хирург госпиталя по имени Перси был настолько поражён его аппетитом, что решил заняться изучением этого случая лично.
Однажды профессор провёл эксперимент, в ходе которого Таррару скормили еду, предназначенную для полутора десятков рабочих. Кроме этого в него влезли два больших пирога с мясом, две огромных тарелки с жиром и 15 литров молока. После этого обжора сразу уснул сладким сном младенца. В следующий раз ему вручили живую кошку. Таррар, не побрезговав, съел её целиком всю, кроме костей. Также ему часто предлагали (и он никогда не отказывался) множество иных животных. Он ел всё: ящериц, змей, щенков. Однажды Таррар проглотил целого угря, даже не разжевав его.
К сожалению, до наших дней не дошло ни одно изображение Таррара.
Мечта всех женщин: ел и не толстел
Несмотря на свой ненасытный аппетит, Таррар никогда не толстел. Он был среднего роста и довольно худощав. Единственным, что его отличало от других людей — был его ненормально большой рот и кожа, свисающая с живота огромными складками. Её было так много, что он мог обернуть её вокруг своей талии. После обильного вкушения пищи его брюхо неимоверно раздувало. Живот был похож на огромный шар. Таррар сильно потел. В компании с ужасным метеоризмом это привело к тому, что этого человека окружало облако дикого зловония. Даже просто стоять с ним рядом было невыносимо. Запах усиливался после еды, щёки и глаза Таррара наливались кровью, а от тела исходил пар. Жуткое зрелище.
Самый лучший шпион
Таррар провёл в госпитале несколько месяцев. Начальство стало интересоваться, когда же он сможет вернуться на службу. Профессор Перси не желал расставаться со столь увлекательным экземпляром для исследований. Он придумал гениальный план: Таррар станет шпионом. С помощью своих уникальных способностей он должен был доставлять важные документы. Обжору заставили проглотить деревянный ящик с бумагами. После естественного извлечения с ними было всё в порядке и план доктора высшее командование одобрило.
Александр де Богарне, генерал, который отправил Таррара на секретное задание.
Первой поставленной задачей для новоявленного шпиона стала доставка сведений некому французскому полковнику, который томился в прусском плену. Генерал боялся, что план провалится. Таррару дали глотнуть ящичек с запиской, где полковника просили сообщить информацию по поводу передвижения прусских войск. Таррар попал в плен. Его тщательно обыскали и избили палками. Сначала он не признавался, но после суток пыток Таррар рассказал всё. После того как коробка оказалась в руках у пруссаков, они извлекли документ. Ничего не значащая записка привела их в ярость, но обжору они отпустили восвояси.
Вылечите меня!
Таррар вернулся к доктору Перси. Он был очень напуган, и умолял профессора вылечить его от обжорства. Все средства, которые тот использовал: опиум, табачные пилюли, различные порошки, огромное количество сваренных всмятку яиц... Всё оказалось совершенно бесполезно. Аппетит Таррара ничто не могло укротить. Его посадили на диету, но он сбегал из больницы в поисках еды. Несчастный дрался с бродячими собаками за пропитание, питался падалью и копался в отходах. Голод его мучил настолько, что он не гнушался пить кровь пациентов, которым делали кровопускание. Таррара неоднократно выдворяли из морга, где он покушался на тела покойных.
Таррара требовали отправить в сумасшедший дом.
Медики жаловались профессору Перси постоянно и требовали отправить Таррара в сумасшедший дом. Тот же настоял на том, чтобы опасный пациент оставался в больнице, под его наблюдением. Выгнали его после того как загадочным образом пропал годовалый ребёнок. Все подозревали Таррара, но доказать ничего не могли. Потому просто прогнали с глаз долой.
Прошло четыре года. Таррар оказался в версальском госпитале. Там его нашёл профессор Перси. Тот был очень слаб и уже не мог вставать с постели. Таррар сказал доктору, что пару лет назад съел золотую вилку и та застряла у него внутри, из-за этого он и умирает теперь. Перси же осмотрев его, заключил, что он страдает от запущенной формы туберкулёза. Спустя пару недель у Таррара началась ужасная диарея и всего через неделю обжора скончался.
Врачи отказывались делать вскрытие, но один хирург всё же решился. Он обнаружил чрезвычайно огромный пищевод. Это была аномалия. Орган занимал практически всю брюшную полость несчастного. Золотую вилку так и не нашли. Врачи заключили, что Таррар страдал гипертиреозом или каким-то другим эндокринным заболеванием. Симптомом его является такой ненормальный аппетит или полифагия. Из-за этого нарушается всасывание глюкозы, организм постоянно ощущает ужасный невыносимый голод. Благодаря доктору Перси осталось множество сведений о Тарраре. Все они публиковались в своё время в различных уважаемых медицинских изданиях.
Доктор Перси диагностировал у Таррара запущенный туберкулёз.
Не единственный случай в истории
Таррар был не единственным подобным случаем в истории человечества. Существуют отдельные сведения о таких людях. За три десятилетия до описанного обжоры, парень по имени Антуан Лангуле тоже страдал подобным отклонением. Он перебивался тем, что поедал разную падаль. Днём Лангуле прятался ото всех, а ночью выходил на поиски пропитания. Его в конце концов упрятали в сумасшедший дом, где он и умер. Другого молодого человека описывал доктор Бондесон. Тот тоже был военным и страдал таким же ненасытным аппетитом. Шарль Домери ел всё под ряд: собак, кошек, крыс, траву. Также был зафиксирован случай покушения на другого солдата, когда тот был ранен. Судьба Шарля неизвестна.
Сегодня подобные случаи редки из-за доступности современной диагностики и лечения.
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