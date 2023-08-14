18 фантастических театров и кинотеатров со всего мира

Потрясающие зрительные залы кинотеатров и театров со всего мира.
Все кинотеатры этого обзора абсолютно уникальны. Некоторые "отличились" благодаря своей выдающейся архитектуре, какие-то имеют особенную историю, а прочие - неповторимый "контент". И все они достойны того, чтобы о них рассказать.
1. Олимпия Брюно Кокатрикс, Париж
Olympia, Париж, Франция.
Кинотеатр с комфортабельными кроватями вместо обыкновенных кресел.
2. Кинотеатр Sci-Fi Dine-In Theater, Флорида
Sci-fi Dine-in Theater, Орлеан, штат Флорида.
Научно-фантастический кинотеатр-ресторан, расположенный среди голливудских студий Диснея. Кресла кинотеатра стилизованы под ретро-автомобили.
3. Electric Cinema, Лондон
Electric Cinema, Ноттинг Хилл, Лондон.
Самый уютный кинотеатр с кожаными сидениями красного цвета, скамейками для ног и баром.
4. Парамаунт, Калифорния
The Paramount Theater, Окленд, Калифорния.
Кинотеатр, который одновременно является домом для Филармонического оркестра Окленда и Городского Театра Балета. Театр существует с 1931 года и является одним из наиболее сохранившихся примеров дизайна ар-деко в США.
5. Кинотеатр Hot Tub, Лондон
Hot Tub Cinema, Лондон, Англия.
Уникальный кинотеатр на крыше одного из зданий в престижном районе Ист-Энд, где вместо кресел мини-бассейны с горячей водой.
6. Театр кино, Париж
Movie Theater, Париж, Франция.
Уникальный кинотеатр Парижа, где вместо сидений - лодки, мерно покачивающиеся в большом бассейне.
7. Египетский театр американской фильмотеки, Лос-Анджелес
Egyptian Theater, American Cinematheque, Лос-Анджелес, США.
Кинотеатр был основан в 1922 году. Сейчас это красивейший старинный театр с современной технической составляющей.
8. Кинотеатр Оринда, Калифорния
Orinda Theater, Калифорния, США.
Огромный кинотеатр, который поражает своим дизайном.
9. Китайский театр TCL, Лос-Анджелес
Grauman’s Chinese Theater, Лос-Анджелес, США.
Здание кинотеатра было построено в 1927 году и рассчитано на 1162 места. На сегодняшний день в этом здании проходят премьеры многих голливудских фильмов, а возле кинотеатра, находится знаменитая Аллея славы.
10. Кинотеатр Ньюпорт Ультра, Ньюпорт
Newport Ultra Cinema, Ньюпорт, США.
Современный и яркий камерный кинотеатр.
11. Кинотеатр Бижу, Бриджпорт, США
The Bijou Theater, Бриджпорт, США.
Роскошный театр-кинотеатр с рестораном в зале.
12. Городской кинотеатр, Ришон-Ле-Цион
The City Cinema, Ришон-Ле-Цион, Израиль.
Современный развлекательный центр-кинотеатр, площадь которого составляет 40 квадратных километров.
13. Кинотеатр Orange, Пекин
The Orange Cinema Club, Пекин, Китай.
Фантастический кинотеатр с баром, частными VIP кабинками, сигарным клубом и розовым небом.
14. Кинотеатр Новые Люди, Сан-Франциско
New People Cinema, Сан-Франциско, США.
Андеграундный кинотеатр, оснащенный передовой HD цифровой проекцией и сверхсовременной системой звука.
15. Городской кинотеатр, Иерусалим
Cinema City, Иерусалим, Израиль.
Комфортабельный кинотеатр, в котором расположены 19 кинозалов, каждый из которых имеет уникальный дизайн.
16. Кинотеатр 4 звезды, Сан-Франциско
The Four Star Theater, Сан-Франциско, США.
Небольшой и уютный кинотеатр, где демонстрируются кассовые премьеры, а также малоизвестные аматорские (любительские) фильмы.
17. Кинотеатр Фильмотека, Мадрид
Cineteca De El Matadero, Мадрид, Испания.
Кинотеатр специализируется на некоммерческом кино. В нём располагаются архив фильмов, собственно сама фильмотека, кино- и телестудия, два кинотеатра, офис, столовая и летний внутренний двор для просмотра фильмов.
18. Музей Света, Мюнхен
Museum Lichtspiele, Мюнхен, Германия.
Кинотеатр и музей кинематографа с неповторимым дизайном.
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