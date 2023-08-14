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18 фантастических театров и кинотеатров со всего мира


Потрясающие зрительные залы кинотеатров и театров со всего мира.

Потрясающие зрительные залы кинотеатров и театров со всего мира.

Все кинотеатры этого обзора абсолютно уникальны. Некоторые "отличились" благодаря своей выдающейся архитектуре, какие-то имеют особенную историю, а прочие - неповторимый "контент". И все они достойны того, чтобы о них рассказать.

1. Олимпия Брюно Кокатрикс, Париж


Olympia, Париж, Франция.

Olympia, Париж, Франция.

Кинотеатр с комфортабельными кроватями вместо обыкновенных кресел.

2. Кинотеатр Sci-Fi Dine-In Theater, Флорида


Sci-fi Dine-in Theater, Орлеан, штат Флорида.

Sci-fi Dine-in Theater, Орлеан, штат Флорида.

 


Научно-фантастический кинотеатр-ресторан, расположенный среди голливудских студий Диснея. Кресла кинотеатра стилизованы под ретро-автомобили.

3. Electric Cinema, Лондон


Electric Cinema, Ноттинг Хилл, Лондон.

Electric Cinema, Ноттинг Хилл, Лондон.

Самый уютный кинотеатр с кожаными сидениями красного цвета, скамейками для ног и баром.

4. Парамаунт, Калифорния


The Paramount Theater, Окленд, Калифорния.

The Paramount Theater, Окленд, Калифорния.

 


Кинотеатр, который одновременно является домом для Филармонического оркестра Окленда и Городского Театра Балета. Театр существует с 1931 года и является одним из наиболее сохранившихся примеров дизайна ар-деко в США.

5. Кинотеатр Hot Tub, Лондон


Hot Tub Cinema, Лондон, Англия.

Hot Tub Cinema, Лондон, Англия.

 


Уникальный кинотеатр на крыше одного из зданий в престижном районе Ист-Энд, где вместо кресел мини-бассейны с горячей водой.

6. Театр кино, Париж


Movie Theater, Париж, Франция.

Movie Theater, Париж, Франция.

Уникальный кинотеатр Парижа, где вместо сидений - лодки, мерно покачивающиеся в большом бассейне.

7. Египетский театр американской фильмотеки, Лос-Анджелес


Egyptian Theater, American Cinematheque, Лос-Анджелес, США.

Egyptian Theater, American Cinematheque, Лос-Анджелес, США.

Кинотеатр был основан в 1922 году. Сейчас это красивейший старинный театр с современной технической составляющей.

8. Кинотеатр Оринда, Калифорния


Orinda Theater, Калифорния, США.

Orinda Theater, Калифорния, США.

Огромный кинотеатр, который поражает своим дизайном.

9. Китайский театр TCL, Лос-Анджелес


Grauman’s Chinese Theater, Лос-Анджелес, США.

Grauman’s Chinese Theater, Лос-Анджелес, США.

Здание кинотеатра было построено в 1927 году и рассчитано на 1162 места. На сегодняшний день в этом здании проходят премьеры многих голливудских фильмов, а возле кинотеатра, находится знаменитая Аллея славы.

10. Кинотеатр Ньюпорт Ультра, Ньюпорт


Newport Ultra Cinema, Ньюпорт, США.

Newport Ultra Cinema, Ньюпорт, США.

Современный и яркий камерный кинотеатр.

11. Кинотеатр Бижу, Бриджпорт, США


The Bijou Theater, Бриджпорт, США.

The Bijou Theater, Бриджпорт, США.

Роскошный театр-кинотеатр с рестораном в зале.

12. Городской кинотеатр, Ришон-Ле-Цион


The City Cinema, Ришон-Ле-Цион, Израиль.

The City Cinema, Ришон-Ле-Цион, Израиль.

 


Современный развлекательный центр-кинотеатр, площадь которого составляет 40 квадратных километров.

13. Кинотеатр Orange, Пекин


The Orange Cinema Club, Пекин, Китай.

The Orange Cinema Club, Пекин, Китай.

Фантастический кинотеатр с баром, частными VIP кабинками, сигарным клубом и розовым небом.

14. Кинотеатр Новые Люди, Сан-Франциско


New People Cinema, Сан-Франциско, США.

New People Cinema, Сан-Франциско, США.

Андеграундный кинотеатр, оснащенный передовой HD цифровой проекцией и сверхсовременной системой звука.

15. Городской кинотеатр, Иерусалим


Cinema City, Иерусалим, Израиль.

Cinema City, Иерусалим, Израиль.

Комфортабельный кинотеатр, в котором расположены 19 кинозалов, каждый из которых имеет уникальный дизайн.

16. Кинотеатр 4 звезды, Сан-Франциско


The Four Star Theater, Сан-Франциско, США.

The Four Star Theater, Сан-Франциско, США.

Небольшой и уютный кинотеатр, где демонстрируются кассовые премьеры, а также малоизвестные аматорские (любительские) фильмы.

17. Кинотеатр Фильмотека, Мадрид


Cineteca De El Matadero, Мадрид, Испания.

Cineteca De El Matadero, Мадрид, Испания.

Кинотеатр специализируется на некоммерческом кино. В нём располагаются архив фильмов, собственно сама фильмотека, кино- и телестудия, два кинотеатра, офис, столовая и летний внутренний двор для просмотра фильмов.

18. Музей Света, Мюнхен


Museum Lichtspiele, Мюнхен, Германия.

Museum Lichtspiele, Мюнхен, Германия.

 


Кинотеатр и музей кинематографа с неповторимым дизайном.

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18 фантастических театров и кинотеатров со всего мира

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