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Чем заменить петунии на даче

Всё хорошо в петунье, кроме одного — прихотливость. Если в вашем регионе петуния растёт с трудом, и у вас нет возможности постоянно бывать в загородном доме, чтобы ухаживать за ней, то разнообразьте свой сад другими шедеврами мировой селекции — потрясающими цветами и, к тому же, неприхотливыми.
Чем заменить петунии на даче
Георгины вегетативные разных сортов. Сейчас можно найти в магазинах компактные виды георгин, которые совсем низкие и полностью усыпаны мелкими красивыми цветами. Никакого особого ухода к себе не требуют — это цветок из серии «посадил и забыл». Тем не менее, растут георгины до заморозков.
Чем заменить петунии на даче
Алиссум вегетативный — не только красивое, но и вкусно пахнущее мёдом растение. Он не боится переливов и сильных дождей. Растёт как красивый пышный шарик — отлично заменит собой петунию.
Чем заменить петунии на даче
Череда ампельная биденс — ещё один пышный цветок на звание достойного соперника прихотливой петунии. Растёт быстро и роскошно. Тоже обладает неповторимым медовым ароматом.
Чем заменить петунии на даче
Бегония вечноцветущая — не убиваемое растение для сада. Можно высадить как в горшок, так и в открытый грунт. Очень красиво смотрится в саду, при этом не боится жары и дождей. Прекрасный вариант неприхотливого цветка для клумбы.
Чем заменить петунии на даче
Вербена вегетативная — тоже неприхотливая, лёгкая в укоренении, растёт без проблем.

А как много у неё раскрасок! Выбирайте любую, на ваш вкус.

Чем заменить петунии на даче
Остеоспермум — цветок, набравший невероятную популярность в последние годы. Существует много разных и удивительных расцветок. Но главным достоинством цветка является, конечно же, неприхотливость — он спокойно растёт до холодов с потрясающими махровыми цветами.
Чем заменить петунии на даче
Подробнее о цветах, которыми можно заменить петунию, смотрите в видео ниже:


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