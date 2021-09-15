Чем заменить петунии на даче

Всё хорошо в петунье, кроме одного — прихотливость. Если в вашем регионе петуния растёт с трудом, и у вас нет возможности постоянно бывать в загородном доме, чтобы ухаживать за ней, то разнообразьте свой сад другими шедеврами мировой селекции — потрясающими цветами и, к тому же, неприхотливыми.



Георгины вегетативные разных сортов. Сейчас можно найти в магазинах компактные виды георгин, которые совсем низкие и полностью усыпаны мелкими красивыми цветами. Никакого особого ухода к себе не требуют — это цветок из серии «посадил и забыл». Тем не менее, растут георгины до заморозков.



Алиссум вегетативный — не только красивое, но и вкусно пахнущее мёдом растение. Он не боится переливов и сильных дождей. Растёт как красивый пышный шарик — отлично заменит собой петунию.



Череда ампельная биденс — ещё один пышный цветок на звание достойного соперника прихотливой петунии. Растёт быстро и роскошно. Тоже обладает неповторимым медовым ароматом.



Бегония вечноцветущая — не убиваемое растение для сада. Можно высадить как в горшок, так и в открытый грунт. Очень красиво смотрится в саду, при этом не боится жары и дождей. Прекрасный вариант неприхотливого цветка для клумбы.



Вербена вегетативная — тоже неприхотливая, лёгкая в укоренении, растёт без проблем.

А как много у неё раскрасок! Выбирайте любую, на ваш вкус.Остеоспермум — цветок, набравший невероятную популярность в последние годы. Существует много разных и удивительных расцветок. Но главным достоинством цветка является, конечно же, неприхотливость — он спокойно растёт до холодов с потрясающими махровыми цветами.Подробнее о цветах, которыми можно заменить петунию, смотрите в видео ниже: