10 мировых знаменитостей с азербайджанскими корнями: Муслим Магомаев, Робер Оссейн и другие

Известные сыновья азербайджанского народа.
Азербайджан удивителен и полон контрастов, а азербайджанский народ живет не только в своей стране, но разбросан по всему миру. Есть даже Иранский Азербайджан. Азербайджанцы отличаются смекалкой и фантазией, а ещё обладают талантами в самых разных областях. Азербайджанская земля подарила миру писателей и поэтов, музыкантов и вокалистов, учёных и актёров. В сегодняшнем обзоре – самые яркие представители гордого азербайджанского народа.
Робер Оссейн
Робер Оссейн. / Фото: www.cdn01.ru
Французский актёр, руководитель театра «Мариньи», режиссёр и продюсер прославился после роли графа Тулузского Жоффрея де Пейрака в серии фильмов об Анжелике по произведениям Анны и Сержа Голон. Он появился на свет в Париже в семье скрипача и композитора Андре Оссейна (настоящее имя Аминулла Гусейнов) и пианистки и актрисы Анны Минковской. Андре Оссейн родился в Самарканде, в его жилах текла азербайджанская и иранская кровь. Отец привил сыну любовь к музыке и Азербайджану. Когда Робер Оссейн бывает в Баку, он не может сдержать слёз от полноты переполняющих его чувств.
Муслим Магомаев
Муслим Магомаев. / Фото: www.mycdn.me
Родителями талантливого певца были театральный художник Магомет Магомаев и драматическая актриса Айшет Кинжалова. Когда Айшет Кинжалова получила известие о гибели мужа на фронте, она переехала в Россию, работала в Мурманском театре. Муслим Магомаев всегда помнил о своих корнях, с глубочайшим уважением относился к своему народу и его культуре. Но когда ему задавали вопросы о гражданской принадлежности, всегда отвечал, что его отцом является Азербайджан, а матерью – Россия.
Сами Юсуф
Сами Юсуф. / Фото: www.wikiseda.com
Британский музыкант, певец и композитор сегодня является одним из самых популярных исполнителей религиозных исламских песен. Он появился на свет в Тегеране, а его родители – этнические азербайджанцы. По словам исполнителя, его дедушка и бабушка родились в Баку. Мальчику было всего 3 года, когда семья переехала в Великобританию. Имя Сами Юсуфа известно во всём мире, а самый крупный его концерт в Турции собрал 200 тысяч слушателей. В 2006 году исполнитель выступал в Баку, при этом от гонорара за свой концерт он отказался.
Юсиф Эйвазов
Юсиф Эйвазов. / Фото: www.top-5.es
Известный азербайджанский оперный певец родился в Алжире, где его отец профессор-металлург работал по обмену. Азы музыки Юсиф Эйвазов начал постигать в Бакинской музыкальной академии, а уже в 1998 году певец переехал в Милан, чтобы учиться музыке у лучших итальянских исполнителей: Пласидо Доминго, Франко Корелли и других. Он начинал свою вокальную карьеру в небольших итальянских театрах, а сегодня он поёт на лучших сценах мира.
Франгиз Ализаде
Франгиз Ализаде. / Фото: www.1news.az
Известная композитор и педагог родилась и выросла в Баку, там же окончила консерваторию, в которой позже преподавала. Она стала первой азербайджанской исполнительницей музыки композиторов, творчество которых относили к классическому музыкальному авангарду ХХ века: Джорджа Крама, Оливье Мессиана и других. Широко известна в музыкальных кругах, как композитор плодотворно сотрудничала со многими ведущими мировыми исполнителями. В 2008 году была удостоена звания «Артист ЮНЕСКО во имя мира».
Полад Бюль-Бюль Оглы
Полад Бюль-Бюль Оглы. / Фото: www.sputnik.az
Его отец - знаменитый азербайджанский певец Муртуза Мамедов, которого все знали под именем Бюльбуль (Соловей). Он обладал невероятным голосом и с ранних лет поражал всех своими музыкальными талантами. Полад начинал свою музыкальную деятельность в роли аккомпаниатора отца, но уже в 17 лет сам стал писать песни, а в дальнейшем завоевал имя и добился успеха в самостоятельной карьере. В активе Полада Бюль-Бюль Оглы награды многих республик, входивших ранее в состав СССР.
Лотфи Заде
Лотфи Заде. / Фото: www.mycdn.me
Известный математик родился в семье журналиста Рагим Алескерзаде, азербайджанского и иранского подданного, и врача-педиатра еврейского происхождения Фейги Моисеевны Коренман. Когда мальчику было 10 лет семья переехала из Баку в Тегеран, позже Лотфи Заде обосновался в США. Прославился, как выдающийся математик, автор понятия «нечёткая логика», один из основателей теории нечётких множеств.
Тогрул Нариманбеков
Тогрул Нариманбеков. / Фото: www.pinimg.com
Знаменитый художник Тогрул Фарман оглы Нариманбеков известен далеко за пределами Азербайджана. Ещё во времена СССР персональные выставки художника устраивались не только в городах Советского Союза, но еще в Праге, Вроцлаве, Варшаве и Сопоте. Тогрул Нариманбеков известен своими живописными работами и жанровыми композициями, росписью зданий и театральными декорациями. С 2001 года и до самой смерти он работал по контракту в Баку и в Париже по полгода.
Араш Лабафзаде
Араш Лабафзаде. / Фото: www.extensivelab.com
Певец, танцор и композитор родился в Тегеране, а в 10-летнем возрасте вместе с родителями эмигрировал в Европу. Ирано-шведский певец считает себя азербайджанцем и иранцем по национальности. По его утверждению, азербайджанские корни их семьи тянутся по линии отца. Араш рано заинтересовался музыкой, затем стал писать саундтреки к фильмам. Его хит Boro Boro долго держался на первых позициях почти во всех мировых чартах. Принимал в 2009 году участие в Евровидении вместе с азербайджанской исполнительницей Айсель Теймурзаде.
Emin
Emin. / Фото: www.kudago.com
Эмин Араз оглы Агаларов родился в семье известнейшего предпринимателя Араза Искендера оглы Агаларова и его жены Ирины Иосифовны. Широко известен как певец и музыкант, а также первый вице-президент группы компаний Crocus Group.
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