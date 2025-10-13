Танкер Knock Nevis: огромное судно, на фоне которого Титаник кажется шлюпкой

Самый большой флот на земле – это, конечно же, торговый флот. Огромное количество грузовых судов, барж и танкеров каждый день перевозят миллионы тонн грузов по всему земному шару. Среди грузовых судов есть как сравнительное небольшие, так и по-настоящему исполинские плавающие машины. Долгое время абсолютным рекордсменом по габаритам оставалось судно «Knock Nevis», которое из-за размеров не пропускали ни через Суэцкий, ни через Панамский каналы.
Долгое время самый большой корабль. /Фото: fishki.net.
К сожалению, сегодня грузового танкера «Knock Nevis» больше не существует. Норвежское судно исполинских размеров закончило свое существование в 2010 году, после того как было утилизировано на металлолом. Несмотря на это, «Knock Nevis» успел отметиться как самый большой корабль начала XXI столетия. Только подумайте, корабль почти в два раза больше легендарного Титаника!
Создали японцы. /Фото: keywordsbasket.com.
Длина танкера составляла 485.45 метров, ширина – 68.86 метров. Высота борта танке составляла 29.8 метров, а осадка – 24.61 метра. Дедвейт (сумма масс переменных грузов) судна достигал показателя в 564 763 тонн. В движение танкер приводился несколькими турбинами суммарной отдачей в 50 тысяч лошадиных сил. Это позволяло судно разгоняться до 13-16 узлов. При этом управляться с морским исполином мог экипаж всего в 40 человек. Если бы можно было вытянуть «Knock Nevis» и поставить кормой в землю под углом 80 градусов, то танкер оказался бы выше таких достопримечательностей, как Эйфелева башня, «Эмпайр Стейт Билдинг», Башни Петронас.
Невис и Титаник наглядно. /Фото: google.com.
Создавался танкер на верфи «Oppama» по заказу японской компании «Sumito Heavy Industries».на ремонте из-за пробоины. В 1999 году японское судно перекупили норвежцы из Jahare Wallem. В 2004 году танкер вновь сменил хозяев, купила его компания First Olsen Tankers, после чего уже в 2010 году был списан со службы и утилизирован.
Увы судно утилизировали. /Фото: yaplakal.com.
