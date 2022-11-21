Железнодорожный экстрим: завораживающие маршруты, о поездках по которым еще долго будут вспоминать

Путешествовать на поезде очень комфортно, а сменяющиеся под ритмичный стук колес пейзажи за окном действуют умиротворяюще. Однако так бывает не на всех маршрутах. Иногда дорога проходит в таких местах, что у пассажиров просто захватывает дух, а особо слабонервные даже не рискуют выглядывать в окно. Рассказываем о 10 маршрутах, поездка на которых станет достойной альтернативой экстремальным аттракционам.
1. Nariz del Diablo, Эквадор
Отделаться от ощущения, что поезд смотрит в бездну, очень тяжело. /Фото: aws.traveler.es
Один из перегонов железной дороги, соединившей город Гуаякиль со столицей страны, проходит по склонам горы с поэтическим названием Nariz del Diablo (Нос дьявола). Из-за крутизны скалы плавный спуск и подъем построить было невозможно, и строители прорезали серпантины. Поезд идет по узкому карнизу, «опоясывающему» гору, и из окон вагона открываются потрясающие виды, вызывающие восторг и одновременно мурашки по коже от осознания, что никаких защитных ограждений тут нет.
2. Chennai – Rameswaram, Индия
Лазурная гладь часто сменяется штормами. /Фото: cdn1.goibibo.com
Из окон поезда, следующего из города Ченнаи, расположенного на побережье Индии, в город Рамесварам, находящийся на острове Памбан, открываются потрясающие виды на Индийский океан, когда состав идет по морскому мосту. Но оценить их могут только путешественники с крепкими нервами и те, кто не знает, что это сооружение очень старое, построенное в далеком 1914 году. Мост находится во второй по величине коррозионной среде в мире после Флориды и его обслуживание – сложная задача. Кроме того, здесь очень неспокойные воды с практически неутихающими ветрами. Особенно страшно проезжать по мосту по время шторма, когда кажется, что вся конструкция раскачивается над морем.
3. White Pass & Yukon Route, США
Поездка по узкоколейке в горах запомнится яркими эмоциями. /Фото: travelweekly.com
Когда-то по этой железной дороге, идущей из портового города Скагуэй на Аляску, добирались к приискам Клондайка охотники за быстрым богатством. Сегодня узкоколейка превратилась в увлекательный туристический аттракцион, позволяющий проникнуться духом «Золотой лихорадки», увидеть живописные пейзажи и получить дозу адреналина. Дорога проходит по горному перевалу Уйат и поездка в винтажном громыхающем вагончике по узким тоннелям и мостам с деревянными опорами, перекинувшимися через глубокие ущелья и отвесные обрывы, запомнится надолго.
4. Argo – Gede, Индонезия
От такой высоты многим пассажирам не по себе. /Фото: lets-travel-more.com
Маршрут поезда, курсирующего между Джакартой, столицей Индонезии и Бандунгом, третьим по величине городом страны, пролегает по необыкновенно красивым местам. Но на определенном участке пути, когда состав походит по мосту Чикурутуг, потребуется немалое мужество, чтобы любоваться видами за окном. Узкое металлическое сооружение возносит рельсы очень высоко, а отсутствие каких-либо ограждений еще больше повергает в панику впечатлительных пассажиров.
5. Georgetown Loop, США
Виды на маршруте открываются живописно-экстремальные. /Фото: georgetownlooprr.com
Эта железная дорога построена во второй половине XIX века как связующий путь между Джорджтауном и городком Силвер Плам, возникшем неподалеку от серебряных приисков. С истощением руды перегон пришел в запустение, но позднее его восстановили, а рудничные постройки реконструировали, превратив в туристическую достопримечательность. А с учетом гористой местности поездка на поезде делает шахтные туры ярким приключением. Особенно когда вагоны проходят по мосту «Ворота Дьявола» и состав медленно ползет над пропастью по хлипкой на вид конструкции, заставляя понервничать.
6. Pilatus Railway, Швейцария
Крутизна дороги поражает до глубины души. /Фото: pilatus.ch
Железная дорога, по которой из города Альпнахштадт можно добраться к вершине горы Пилатус, считается самой крутой в мире. Маршрут сложный и опасный: с узким туннелем и движением вдоль обрыва, крутыми подъемами и спусками. Уже средний уклон дороги – 35° заставляет напрячься, а при максимальном – 48°, просто захватывает дух от смеси восторга и ужаса.
Познавательный факт от Novate.ru: С такой крутизной горы обычный поезд не может забраться на вершину – колеса будут проскальзывать. Поэтому для горы Пилатус была оборудована зубчатая железная дорога со специально разработанной системой Locher. Ее отличие от других аналогов в том, что зубья рейки вырезаны по бокам, а не на верхней части рельса. Такая конструкция страхует от выскакивания зубьев из стойки и обеспечивает очень стабильное сцепление на крутых склонах.
7. Tren a las Nubes, Аргентина
Дорога быстро стала достопримечательностью. /Фото: media1.popsugar-assets.com
Изначально дорога строилась как транспортный путь, но быстро стала туристической достопримечательностью Аргентины. Не удивительно, ведь маршрут проложен через горы с каньонами и проходит через почти три десятка мостов, два десятка тоннелей и тринадцать виадуков. Из окон открываются необыкновенно красивые пейзажи, а высокие эстакады порой создают ошеломляющее ощущение, что поезд мчит прямо по воздуху.
8. Kuranda Scenic Railway, Австралия
Кажется, что из окна рукой подать до водопада. /Фото: media-cdn.tripadvisor.com
Железная дорога проходит по сказочно красивым местам: пассажиры могут полюбоваться природным великолепием тропического леса и водопадов, водяная взвесь которых местами залетает в окно. Однако не каждый путешественник рискнет проехать этим маршрутом –металлические опоры эстакад производят ощущение хрупких конструкций, а головокружительные обрывы отпугнут тех, кто боится высоты.
9. Aso – Minami, Япония
Дорога частично разрушена землетрясением в 2016 году и восстановлена пока не полностью. /Фото: cdn.blog.safarme.com
Маршрут Асо – Минами проходит через регион Кумамото, соединяя Такамори со станцией Татено в Минамиазо. Эта железная дорога считается одной из самых опасных в Японии из-за ее близости к зоне действующих вулканов, причем один из них – Асо, известен своим непредсказуемым нравом. Кроме того, часть пути пролегает по высокому и очень узкому мосту, совершенно ничем не огороженному.
10. Cumbres & Toltec Scenic Railroad, США
Поездка по маршруту станет захватывающим приключением. /Фото: cumbrestoltec.com
Путешествие по этой дороге оставляет массу незабываемых впечатлений. Тронувшись в путь со станции Чама, поезд сразу же начинает подъем в горы и идет к перевалу Камбрес. Далее маршрут проходит через эстакаду Cascade Creek, поднимающуюся на высоту почти 42 метра, а также ущелье Толтек, где состав осторожно движется по узкому уступу. Особую остроту адреналиновым ощущениям придает легкое головокружение: высота Камбреса – 3000 метров, это самый высокий перевал в США, на который можно подняться поездом.
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