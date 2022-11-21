Железнодорожный экстрим: завораживающие маршруты, о поездках по которым еще долго будут вспоминать

1. Nariz del Diablo, Эквадор

Отделаться от ощущения, что поезд смотрит в бездну, очень тяжело. /Фото: aws.traveler.es

2. Chennai – Rameswaram, Индия

Лазурная гладь часто сменяется штормами. /Фото: cdn1.goibibo.com

3. White Pass & Yukon Route, США

Поездка по узкоколейке в горах запомнится яркими эмоциями. /Фото: travelweekly.com

4. Argo – Gede, Индонезия

От такой высоты многим пассажирам не по себе. /Фото: lets-travel-more.com

5. Georgetown Loop, США

Виды на маршруте открываются живописно-экстремальные. /Фото: georgetownlooprr.com

6. Pilatus Railway, Швейцария

Крутизна дороги поражает до глубины души. /Фото: pilatus.ch

7. Tren a las Nubes, Аргентина

Дорога быстро стала достопримечательностью. /Фото: media1.popsugar-assets.com

8. Kuranda Scenic Railway, Австралия

Кажется, что из окна рукой подать до водопада. /Фото: media-cdn.tripadvisor.com

9. Aso – Minami, Япония

Дорога частично разрушена землетрясением в 2016 году и восстановлена пока не полностью. /Фото: cdn.blog.safarme.com

10. Cumbres & Toltec Scenic Railroad, США

Поездка по маршруту станет захватывающим приключением. /Фото: cumbrestoltec.com