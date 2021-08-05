Замечательные способы озеленения квартиры

Горшечные цветы не только оживляют интерьер, но и очищают воздух в помещении, потому-то мини-сады так актуальны дома и в офисе.

И придать им некую элегантность можно, проявив немного фантазии, как авторы этих 15 шедевров.

1. Цветущий стол

Композиция из небольших растений, камешков, фигурок и подставок для цветов в нише старого кофейного столика.

2. Стеклянная ваза

Растения в стеклянной вазе, украшенной бусинами и камнями.

3. Полезное панно

Деревянная доска с баночками-горшочками для пряных трав, которые можно выращивать на своей кухне.

4. Висящее кашпо

Небольшие горшочки с цветами в кармашках обыкновенного тряпичного органайзера.

5. Цветочные декорации

Папоротник в старом плафоне от уличного фонаря.

6. Деревянное панно

Красивейшее панно из темного дерева с отверстиями, из которых пробиваются живые цветы.

7. Аленький цветочек

Орхидея, растущая в стеклянной банке вместо обычного горшка.

8. Горизонтальные растения

Горшки с цветами, прикрепленные к стене горизонтально.

9. Весенний стол

Небольшая линия газона, разделяющая две половинки обеденного стола.

10. Настольная лампа

Цветы, растущие вокруг ножки настольной лампы.

11. Висящие миниатюры

Небольшие растения в маленьких стеклянных емкостях, украденных замысловатым плетением из ниток.

12. Книга с растением

Даже старые книги можно превратить в необычный горшок для растений.

13. Забавные фигурки

Смешные мордашки из пустой яичной скорлупы и обыкновенной газонной травы.

14. Волшебные шкатулки

Старый органайзер с выдвижными ящиками, переделанными под палки для цветов.

15. Зеленая стена

Красивый вьющийся цветок, растущий в специальной раме, которая крепится к стене.