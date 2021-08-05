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Замечательные способы озеленения квартиры

Замечательные способы озеленения квартиры

Горшечные цветы не только оживляют интерьер, но и очищают воздух в помещении, потому-то мини-сады так актуальны дома и в офисе.

И придать им некую элегантность можно, проявив немного фантазии, как авторы этих 15 шедевров.

Замечательные способы озеленения квартиры

1. Цветущий стол

Композиция из небольших растений, камешков, фигурок и подставок для цветов в нише старого кофейного столика.

Композиция из небольших растений, камешков, фигурок и подставок для цветов в нише старого кофейного столика.

2. Стеклянная ваза

Растения в стеклянной вазе, украшенной бусинами и камнями.

Растения в стеклянной вазе, украшенной бусинами и камнями.

3. Полезное панно

Деревянная доска с баночками-горшочками для пряных трав, которые можно выращивать на своей кухне.

Деревянная доска с баночками-горшочками для пряных трав, которые можно выращивать на своей кухне.

4. Висящее кашпо

Небольние горшочки с цветами в кармашках обыкновенного тряпичного органайзера.

Небольшие горшочки с цветами в кармашках обыкновенного тряпичного органайзера.

5. Цветочные декорации

Папоротник в старом плафоне от уличного фонаря.

Папоротник в старом плафоне от уличного фонаря.

6. Деревянное панно

Красивейшее панно из темного дерева с отверстиями, из которых пробиваются живые цветы.

Красивейшее панно из темного дерева с отверстиями, из которых пробиваются живые цветы.

7. Аленький цветочек

Орхидея, растущая в стеклянной банке вместо обычного горшка.

Орхидея, растущая в стеклянной банке вместо обычного горшка.

8. Горизонтальные растения

Горшки с цветами, прикрепленные к стене горизонтально.

Горшки с цветами, прикрепленные к стене горизонтально.

9. Весенний стол

Небольшая линия газона, разделяющая две половинки обеденного стола.

Небольшая линия газона, разделяющая две половинки обеденного стола.

10. Настольная лампа

Цветы, растущие вокруг ножки настольной лампы.

Цветы, растущие вокруг ножки настольной лампы.

11. Висящие миниатюры

Небольшие растения в маленьких стеклянных емкостях, украденных замысловатым плетением из ниток.

Небольшие растения в маленьких стеклянных емкостях, украденных замысловатым плетением из ниток.

12. Книга с растением

Даже старые книги можно превратить в необычный горшок для растений.

Даже старые книги можно превратить в необычный горшок для растений.

13. Забавные фигурки

Смешные мордашки из пустой яичной скорлупы и обыкновенной газонной травы.

Смешные мордашки из пустой яичной скорлупы и обыкновенной газонной травы.

14. Волшебные шкатулки

Старый органайзер с выдвижными ящиками, переделанными под палки для цветов.

Старый органайзер с выдвижными ящиками, переделанными под палки для цветов.

15. Зеленая стена

Красивый вьющийся цветок, растущий в специальной раме, которая крепится к стене.

Красивый вьющийся цветок, растущий в специальной раме, которая крепится к стене.

 

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