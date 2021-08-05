Замечательные способы озеленения квартиры

Горшечные цветы не только оживляют интерьер, но и очищают воздух в помещении, потому-то мини-сады так актуальны дома и в офисе.
И придать им некую элегантность можно, проявив немного фантазии, как авторы этих 15 шедевров.
1. Цветущий стол
Композиция из небольших растений, камешков, фигурок и подставок для цветов в нише старого кофейного столика.
2. Стеклянная ваза
Растения в стеклянной вазе, украшенной бусинами и камнями.
3. Полезное панно
Деревянная доска с баночками-горшочками для пряных трав, которые можно выращивать на своей кухне.
4. Висящее кашпо
Небольшие горшочки с цветами в кармашках обыкновенного тряпичного органайзера.
5. Цветочные декорации
Папоротник в старом плафоне от уличного фонаря.
6. Деревянное панно
Красивейшее панно из темного дерева с отверстиями, из которых пробиваются живые цветы.
7. Аленький цветочек
Орхидея, растущая в стеклянной банке вместо обычного горшка.
8. Горизонтальные растения
Горшки с цветами, прикрепленные к стене горизонтально.
9. Весенний стол
Небольшая линия газона, разделяющая две половинки обеденного стола.
10. Настольная лампа
Цветы, растущие вокруг ножки настольной лампы.
11. Висящие миниатюры
Небольшие растения в маленьких стеклянных емкостях, украденных замысловатым плетением из ниток.
12. Книга с растением
Даже старые книги можно превратить в необычный горшок для растений.
13. Забавные фигурки
Смешные мордашки из пустой яичной скорлупы и обыкновенной газонной травы.
14. Волшебные шкатулки
Старый органайзер с выдвижными ящиками, переделанными под палки для цветов.
15. Зеленая стена
Красивый вьющийся цветок, растущий в специальной раме, которая крепится к стене.
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