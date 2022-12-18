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Идеи новогоднего декора в маленькой квартире

Все мы любим украшать квартиру к Новому году. Но в условиях небольшой площади придумать полноценный новогодний декор без ущерба пространству бывает сложно. В статье мы собрали идеи, которые помогут вам создать волшебное настроение даже в миниатюрной квартире.

Инсталляция елочки вместо привычного дерева



Чтобы в квартире не занимать места, можно вместо полноценного дерева сделать новогоднюю инсталляцию, повторяющую очертания новогодней елки. Здесь уместны любые материалы начиная с дерева, заканчивая обычными ветками.

Идеи новогоднего декора в маленькой квартире

Украшение квартиры новогодними венками



Новогодний венок создает очень красивый декор в квартире. Для него можно выделить стену или украсить им свою выходную дверь. Такой венок вы легко сможете сделать своими руками, важно лишь подобрать подходящий материал.

Идеи новогоднего декора в маленькой квартире

Новогодний подоконник



Если в маленькой квартире совершенно нет лишнего уголка для украшения или вы не хотите слишком захламлять помещение новогодними деталями, тогда выберите один подоконник и устройте там новогоднюю сказку. Домики, игрушки, мини-елка, мишура – используйте все, что у вас есть под рукой.

Идеи новогоднего декора в маленькой квартире

Украшенные дверные косяки



Украсьте свои дверные косяки. Можно взять наклейки или выбрать елочные, световые гирлянды. Такой вариант украшения сделает квартиру более яркой и интересной.

Идеи новогоднего декора в маленькой квартире

Новогодняя люстра



А можно украсить свою люстру. Так вы не будете занимать пространство в маленькой квартире. Выбирайте ветки, шишки, ленты, но не забывайте про технику безопасности.

Идеи новогоднего декора в маленькой квартире

Стулья с бантами или чехлами



Для создания праздничного настроения и идеального места для новогоднего ужина, украсьте свои стулья. Разнообразные чехлы или простые красные банты создают особую атмосферу в доме.

Идеи новогоднего декора в маленькой квартире

Яркая скатерть



Не забудьте к Новому году украсить свой праздничный стол. Для этого выбирайте самую яркую скатерть или бегунок в новогодней тематике. Даже самый маленький стол будет выглядеть богато и празднично с таким оформлением.

Идеи новогоднего декора в маленькой квартире

Гирлянды и растяжки



И, конечно, в маленькой квартире уместны разнообразные гирлянды и растяжки в тему Нового года. Разноцветные, яркие, в необычной форме – ими можно украсить все окна и стены.

Идеи новогоднего декора в маленькой квартире

Для маленькой квартиры придется изменить привычный вариант украшения к Новому году. Важно создать подходящую атмосферу, но при этом не лишить себя уюта.
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