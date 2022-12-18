Идеи новогоднего декора в маленькой квартире

Все мы любим украшать квартиру к Новому году. Но в условиях небольшой площади придумать полноценный новогодний декор без ущерба пространству бывает сложно. В статье мы собрали идеи, которые помогут вам создать волшебное настроение даже в миниатюрной квартире.





Инсталляция елочки вместо привычного дерева

Украшение квартиры новогодними венками

Новогодний подоконник

Украшенные дверные косяки

Новогодняя люстра

Стулья с бантами или чехлами

Яркая скатерть

Гирлянды и растяжки

Чтобы в квартире не занимать места, можно вместо полноценного дерева сделать новогоднюю инсталляцию, повторяющую очертания новогодней елки. Здесь уместны любые материалы начиная с дерева, заканчивая обычными ветками.Новогодний венок создает очень красивый декор в квартире. Для него можно выделить стену или украсить им свою выходную дверь. Такой венок вы легко сможете сделать своими руками, важно лишь подобрать подходящий материал.Если в маленькой квартире совершенно нет лишнего уголка для украшения или вы не хотите слишком захламлять помещение новогодними деталями, тогда выберите один подоконник и устройте там новогоднюю сказку. Домики, игрушки, мини-елка, мишура – используйте все, что у вас есть под рукой.Украсьте свои дверные косяки. Можно взять наклейки или выбрать елочные, световые гирлянды. Такой вариант украшения сделает квартиру более яркой и интересной.А можно украсить свою люстру. Так вы не будете занимать пространство в маленькой квартире. Выбирайте ветки, шишки, ленты, но не забывайте про технику безопасности.Для создания праздничного настроения и идеального места для новогоднего ужина, украсьте свои стулья. Разнообразные чехлы или простые красные банты создают особую атмосферу в доме.Не забудьте к Новому году украсить свой праздничный стол. Для этого выбирайте самую яркую скатерть или бегунок в новогодней тематике. Даже самый маленький стол будет выглядеть богато и празднично с таким оформлением.И, конечно, в маленькой квартире уместны разнообразные гирлянды и растяжки в тему Нового года. Разноцветные, яркие, в необычной форме – ими можно украсить все окна и стены.Для маленькой квартиры придется изменить привычный вариант украшения к Новому году. Важно создать подходящую атмосферу, но при этом не лишить себя уюта.