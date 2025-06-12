Как телефонные мошенники используют нейросеть, чтобы выкачать деньги у людей в возрасте

Папочка, я попала в жуткую ситуацию... / Image by Midjourney
Телефонное мошенничество – бич наших дней преимущественно для людей старше 55 лет. Огромные суммы переводятся пенсионерами на счета мошенников. Кто-то усмехнётся и назовёт это «естественным отбором» и, возможно, будет прав. Вот только искусственный интеллект даёт мошенникам новый картбланш, с которым поверить им становится проще, даже если когнитивные способности в порядке. Статья расскажет, как это происходит сегодня.
1. Что такое дипфейк?
Дипфейк - бич наших дней. / Image by Midjourney
Дипфейк – это абсолютно точное повторение нейросетью внешнего вида человека и/или его голоса. В настоящее время для обученной нейросети уже не составляет труда генерировать голос или внешность по заданному образцу. Конечно, «электорат» мошенников чаще разговаривает с ними по телефону, поэтому задача упрощена: дипфейка голоса близкого родственника будет вполне достаточно.
2. Как мошенники получают данные для дипфейка голоса родственника?
Поезали, пишем голос... / Фото: / Image by Midjourney
На сегодняшний день, как правило, когда мошенник звонит осведомленному, более молодому гражданину, он может быть сразу же раскрытым. И многие более молодые люди хотят поиздеваться над мошенником, например, выслушать ряд вопросов, а потом как-то оскорбить или просто вывести на чистую воду.Внимание! Пока вы разговариваете с мошенником, понимая, что он мошенник, ваш голос записывается для создания дипфейка вашего голоса нейросетью. Согласно имеющейся на сегодняшней день статистике, нейросети достаточно 9 секунд записи вашего голоса, чтобы создать его дипфейк с нейтральными интонациями. А если вы будете долго говорить с мошенником, то нейросеть сможет получить ещё и разные ваши интонации, в результате чего дипфейк вашего голоса станет суперреальным.
3. Что будет дальше?
Сейчас помогу, доченька!!!!!!!!!!!! / Image by Midjourney
А дальше мошенник позвонит вашему возрастному родственнику, включит дипфейк вашего голоса и скажет, что с вами стряслась беда. Только представьте. 70-летняя мать получает вызов с неизвестного номера. Снимает трубку и слышит... ГОЛОС СВОЕЙ ДОЧЕРИ! Абсолютно реальный, который невозможно перепутать... И дочь говорит, что сбила пешехода, нужна срочная помощь в виде данных платёжной карты... Суть понятна? Тут не только возрастной человек поверит. Смекаете?
4. Как обезопасить возрастного родственника?
Ты мой сын? Серьёзно? А пароль какой? / Фото: / Image by Midjourney
Нужно провести беседу. И сказать: «Мама/папа, даже если ты будешь считать, что тебе звоню я и прошу данные карты, вешай трубку»., то я скажу тебе код «гладиолус Парижа» (что угодно нелепое). Запишите на бумажку. И в любом таком случае, когда код не прозвучит, родственник не должен предоставлять данные платёжной карты.
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