4 десерта на основе овощей, которые заставят отказаться от традиционных лакомств

Маффины на основе свеклы
Самым популярным десертом из овощей является морковный торт. Однако это не единственное полезное лакомство, которое можно приготовить. Novate.ru предлагает поэкспериментировать на кухне и сделать несколько десертов, которые раскроют вкус кабачков, томатов, баклажанов и других овощей абсолютно с другой стороны.
Рецепт 1: Пирожное с джемом из кабачка
Бисквит с кабачково-лимонным джемом. / Фото: koolinar.ru
Этот десерт состоит из бисквитной основы и цитрусового джема с добавлением кабачков. Итак, для теста нужно взять 150 граммов сахара, 60 граммов кокосовых сливок, 65 граммов кабачков (нужно очистить плоды от семян и кожуры), 40 граммов сока лимона, цедра одного лимона, 125 граммов муки, 50 граммов оливкового масла, пять граммов разрыхлителя. Также, чтобы бисквит получился воздушным, добавьте щепотку соды (гасить ничем не нужно).
Оригинальный джем готовится из 50 граммов лимонного сока, 150 граммов апельсинового сока, 25 граммов сиропа топинамбура, 20 граммов кукурузного крахмала. Основной ингредиент – кабачки, очищенные от кожуры. Их понадобится 160 граммов.
Для начала следует сделать густое варенье. Возьмите небольшую кастрюлю, влейте в нее цитрусовый сок и добавьте кабачок, нарезанный кубиком. Поставьте емкость на плиту, дождитесь, пока содержимое закипит, прикрутите огонь и варите до размягчения кабачка. Далее в миску влейте сироп топинамбура, добавьте крахмал, хорошо перемешайте, чтобы у массы получилась однородная консистенция, и соедините с отварным кабачком.
Кабачковый джем должен получится в меру густым. / Фото: ideireceptov.ru
Переходим к бисквиту. В чашу блендера положите кабачок, нарезанный кубиками, добавьте сливки, сок лимона, растительное масло и лимонную цедру. Все хорошо измельчите и дождитесь, пока продукты перемешаются. В отдельную миску положите сухие ингредиенты (муку, соду, сахар и разрыхлитель) и перемешайте. Далее смешайте все компоненты лопаткой, чтобы получилась масса с однородной консистенций, переложите тесто в форму и поставьте в духовку, предварительно разогретую до 180 градусов.
Время выпечки может варьироваться от 30 до 45 минут, в зависимости от вашей духовки. Чтобы не упустить момент готовности бисквита, проверяйте его зубочисткой или спичкой – если она останется сухой, можно доставать. В конце смажьте поверхность бисквита кабачковым джемом, разрежьте на небольшие кусочки и подавайте к столу, когда они остынут.
2. Варенье из помидоров с лимонами
Варенье получится сладким с легкой пикантной кислинкой. / Фото: fb.ru
Если вам надоели традиционные варенья из клубники, вишни или малины, попробуйте вот этот оригинальный рецепт и пикантной имбирной ноткой. Кстати, готовое варенье смело можно использовать в качестве начинки для выпечки, например, для пирожков.
Перед тем, как приступать к варке варенья, подготовьте следующие ингредиенты: один килограмм лимонов, полкилограмма помидоров черри, один лайм, 40 граммов имбиря, полтора килограмма сахарного песка, половину чайной ложки корицы (по желанию).
Для приготовления этого варенья очень важное значение имеет правильный выбор главных ингредиентов. Так, лимоны должны быть крупными, тугими с плотной гладкой кожурой (не фактурной, как это зачастую бывает). Что касается помидоров, то стоит брать небольшие, но крепкие экземпляры. Лучше всего себя зарекомендовали сливовидные помидоры черри.
Продукты, которые нужно брать для приготовления варенья
На первом этапе следует очистить лайм и лимон от кожицы. Белую цедру отбросьте, косточки удалите, чтобы будущее варенье не горчило. Имбирь очистите ложкой и натрите на мелкой терке. Положите цитрусовые в блендер и измельчите. Далее переложите пюре в кастрюлю, добавьте натертый имбирь, треть сахара перемешайте и поставьте на плиту на средний огонь. Частями всыпьте остальной сахар и, помешивая, доведите до кипения. Варите смесь четверть часа, не забывая постоянно снимать пенку. Добавьте в кастрюлю половинки помидоров (если томаты крупные, нарежьте их дольками) и варите еще десять минут. Снимите емкость с плиты и оставьте на несколько часов, чтобы варенье полностью остыло (лучше на ночь). По истечении времени снова поставьте кастрюлю на огонь, доведите до кипения, снимите с плиты и отставьте на два-три часа.
Лайфхак: Для того, чтобы варенье долго стояло, важно не только простерилизовать банки и крышки. Перед тем, как закрыть его, вырежьте из бумаги для выпечки кружок по диаметру горлышка банки, смочите его алкоголем (водкой, ромом, коньяком), положите поверх варенья и только после этого закатывайте. Такой трюк поможет ему храниться долгое время без появления плесени даже при комнатной температуре.
Рецепт 3: Панна котта с баклажаном
Вариант декора панна коты. / Фото: cosmo.ru
Мы привыкли, что панна котта – это десерт на основе сливок с добавлением фруктов и ягод. Однако традиционная вариация лакомства далеко не единственная. Предлагаем вам оригинальный рецепт с баклажанами.
Для приготовления десерта возьмите 200 миллилитров сливок, 150 миллилитров молока, один баклажан, 80 граммов сахара, 10 граммов желатина. Также понадобится карамель – она состоит из одного стакана сахара, двух стаканов воды, 50 миллилитров сока лимона и цедры одного лимона.
Процесс приготовления несложный. Для начала следует подготовить баклажаны. Запеките их на гриле или в духовке до готовности, после чего очистите от кожуры (не выбрасывайте ее, она еще пригодится), положите в чашу блендера и измельчите мякоть до состояния пюре. В небольшой кастрюльке смешайте баклажан, молоко, сливки, сахар, поставьте ингредиенты на плиту и прогрейте массу до 70 градусов. Далее добавьте в емкость желатин (предварительно замочите его в воде и оставьте на три минуты, чтобы он набух) и хорошо перемешайте все ингредиенты. Разложите массу по формам (можно по креманкам) и поставьте в холодильник на ночь, чтобы она полностью застыла.
Разлейте панна коту по стаканам. / Фото: gastronom.ru
Перед тем, как доставать из холодильника готовую панна коту, приготовьте карамель. Возьмите небольшую кастрюлю, налейте в нее воды, добавьте сахар и хорошо перемешайте, чтобы он растворился. Затем добавьте кожуру баклажана и варите ингредиенты около десяти минут. По истечении времени снимите емкость с плиты, добавьте цедру лимона и лимонный сок. Оставьте карамель на полчаса, чтобы она настоялся, после чего процедите. Достаньте панна коту из холодильника, полейте сиропом, украсьте дольками лимона и подавайте к столу.
Рецепт 4: Маффины из свеклы
Свекольный сок дарит выпечке насыщенный розовый цвет. / Фото: cooking-24.ru
Этот десерт считается одним из самых простых в приготовлении. Наверное, именно поэтому он так часто появляется в меню хозяек. Но маффины из свеклы – что-то кардинально новое. Благодаря натурального красящему пигменту, который входит в состав овоща, выпечка приобретает насыщенный розовый или бордовый оттенок (в зависимости от количества и цвета самой свеклы).
Чтобы порадовать своих домочадцев, подготовьте следующие продукты: две больших свеклы, стакан муки, чайную ложку дрожжей, 200 граммов сливочного масла, 150 граммов изюма (можно взять цукаты), 80 граммов грецких орехов, 150 граммов сахара, три яйца.
Очистите свеклу от кожуры и нарежьте на несколько больших кусков, которые будет удобно тереть на мелкой терке. Соедините в миске сахар и яйца, а затем тщательно взбейте с помощью блендера или миксера до появления стойкой пены. Добавьте в емкость просеянную муку, растопленное в микроволновке сливочное масло, изюм, орехи и свеклу, измельченную на терке. Перемешайте продукты, после чего разложите готовое тесто розового цвета по формочкам для кексов. Поставьте маффины в духовку, предварительно разогретую до 180 градусов, и выпекайте полчаса. Готовность проверяйте зубочисткой.
