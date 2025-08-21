Достают почти до небес: 15 впечатляющих статуй планеты, которые дадут фору высоткам

Статуи и памятники на протяжении истории человечества всегда увековечивали и демонстрировали величие того, что было в них воплощено. Вот только нередко архитекторы и заказчики с этой целью обращаются не только к эстетической или символической составляющей, но и к размерам будущего объекта. По всему миру можно найти огромное количество скульптур, габариты которых настолько впечатляющие, что они как будто вот-вот достанут до небес.
1. Гаруда-Вишну-Кенчана (Индонезия)
Самая высокая статуя Индонезии. /Фото: account.travel
Гаруда-Вишну-Кенчана представляет собой гигантскую статую, которая расположена в одноимённом парке на Бали, Индонезия. Как понятно из названия, она посвящена богу Вишну, летящему на ездовой птице по имени Гаруда. Автором статуи является индонезийский скульптор-реалист Ньоман Нуарта, а открыта она была сравнительно недавно, в сентябре 2018 года. Высота статуи Гаруда-Вишну-Кенчана составляет 121 метр, из которых 46 приходится на постамент - это делает её самой высокой на территории Индонезии.
2. Статуя богини Каннон на Авадзи (Япония)
Внушительная статуя из Японии. /Фото: smapse.ru
Богиня милосердия Каннон является не только одной из самых почитаемых в Японии, но и популярным объектом для возведения в её честь скульптур. Одна такая, носящая к тому же звание одной из самых высоких в стране, была построена в 1991 году в городе Сэндай. Скульптура выполнена из качественного бетона и отличается сейсмоустойчивой конструкцией. В правой руке божество держит жемчужину желаний, в левой – наполовину опрокинутый сосуд мудрости. Высота скульптуры составляет ровно 100 метров, а внутри был оборудован лифт, который доставляет туристов на 11 этажей и смотровую площадку.
3. Статуя богини Гуаньинь в Санье (Китай)
Ещё одна большая статуя их Азии. /Фото: livejournal.com
Статуя богини Гуаньинь имеет в высоту 108 метров и изображает бодхисаттву Гуаньинь. Расположена она рядом с храмом Наньшань в городе Санья на острове Хайнань в одноименной китайской провинции. Строительство статуи продолжалось на протяжении шести лет и было завершена 24 апреля 2005 года. На открытии самой высокой статуи Гуаньинь на планете приняли участие 108 главных монахов из ряда буддийских групп Тайваня, Гонконга, Макао и континентального Китая, а также десятки тысяч паломников. Кроме того, в составе делегации также находились монахи из тхеравады и ваджраяны, что только подтверждает особую важность этого памятника.
4. «Родина-мать зовёт!» (Россия)
Отечественная статуя-рекордсмен. /Фото: wikipedia.org
Есть на отечественных просторах и своя большая статуя. Речь идёт о скульптуре «Родина-мать зовёт!», которая представляет собой полноценный композиционный центр памятника-ансамбля «Героям Сталинградской битвы» и находится на Мамаевом кургане в Волгограде. Автором грандиозной статуи стали скульптор Е. В. Вучетич и инженер Н. В. Никитин: они возвели многометровую женскую фигуру, которая шагает вперёд с поднятым мечом. Согласно задумке автором, скульптура является аллегорическим образом Родины, призывающей своих сыновей на битву с противником. Статуя регулярно входит в рейтинги самых высоких статуй планеты, а также является высочайшей статуей России, а без постамента с момента открытия и на протяжении следующих 22 лет являлась самой высокой нерелигиозной статуей в мире.
5. Статуя Будды в Уси (Китай)
Большая статуя Будды из бронзы. /Фото: kitaygid.ru
Статуи Будды в принципе являются довольно популярными и встречаются практически во всех азиатских странах. Ярким примером одной такой скульптуры находится на холме Линшань, поблизости с городом Уси и выполнена из бронзы. Высота скульптуры составляет 88 метров, и изображает Будду Гаутама. Строительство статуи продолжалось в течение трёх лет, с 1994 по 1997 годы, причём инвесторами для создания объекта стали обычные люди - как местные жители, так и население других китайских провинций. Интерес представляет также структура и внешний вид статуи: правой рукой Будда указывает на небо, изображая «мудру бесстрашия», дающую людям храбрость и спокойствие, а вторая рука - на землю, показывая «варада мудру», тем самым благословляя людей на безопасность и счастье. В свою очередь, пьедестал является фактически трёхэтажным музеем.
6. Статуя богини Каннон в Асибецу (Япония)
Ещё одна высокая статуя японского божества. /Фото: amsterdamtravel.ru
Статуя богини Каннон расположена в парке Кита-но-Мияко на японском острове Хоккайдо. Монумент внутри имеет более 20 этажей, по которым передвигаются на лифте. Каждый этаж представляет собой место поклонения и хранения святынь, а также имеет платформу, откуда открывается панорамный вид на окрестности. Самое поразительное, что помимо, собственно, увековечивания богини Каннон, была ещё одна задача строительства столь высокой статуи: таким образом местные власти попытались привлечь в город туристов, что, впрочем, не удалось, город Асибецу так и не стал популярной достопримечательностью у путешественников.
Интересный факт: о популярности богини Каннон могут говорить не только скульптуры, но и гаджеты. Оказывается, фототехника легендарной японской марки Canon также носит имя этого божества.
7. Статуя Будды в Ангтхонге (Таиланд)
Таиландский сияющий Будда. /Фото: pikabu.ru
Ещё одна статуя Будды, которая расположена в таиландском Ангтхонге, также отличается приличной высотой - по информации редакции Novate.ru, она составляет 92 метра. Кроме того, хоть вся скульптура была изготовлена из цемента, однако её покрыли позолотой, что придало ей сияющий и величественный вид. Постамент статуи представляет собой музей, экспозицией которого является собрание сакральных предметов, принадлежащих буддийским монахам. Авторы объекта обустроили и территорию вокруг статуи Будды: там раскинулся парк, где выращивают лотосы.
8. Памятник Петру I в Москве (Россия)
В российской столице есть своя большая статуя. /Фото: pinterest.com
Ещё один высокий российский памятник увековечивает императора Петра Великого, хотя официально имеет название «В ознаменование 300-летия российского флота». Автором объекта был знаменитый скульптор Зураб Церетели, который возвёл его в 1997 году по заказу московского правительства. Местом же расположения статуи стал искусственный остров, который был насыпан у разделения Москвы-реки и Водоотводного канала. Памятник Петру I является одним из самых высоких объектов в России - его общая высота составляла 98 метров, при этом высота фигуры Петра - аж 18 метров. Однако не только непропорциональность императора была странной: многие москвичи восприняли саму скульптуру в штыки и даже протестовали против того, чтобы она продолжала стоять. Борьба местных активистов с московскими властями длилась много лет, однако скульптура продолжает стоять в столице в сегодня.
9. Статуя богини Гуаньинь в Чанше (Китай)
Статуя, впечатляющая и своим видом, и своими размерами. /Фото: chrontime.com
В 2009 году в китайском городе Чанше произошло торжественное открытие грандиозного памятника богини Гуаньинь, которая в некотором роде представляет собой аналог японской богини Каннон. Официально статуя называется «Гуаньинь с тысячей рук», и это имя абсолютно подходит объекту из-за его уникального внешнего воплощения. Согласно китайским легендам, тысячерукая статуя протягивает свои многочисленные ладони, стремясь дать помощь всем тем, кто в ней нуждается. Возможно, именно для того, чтобы богиня Гуаньинь могла помочь как можно большему количеству людей, её построили возвышающейся над городом на высоте 92 метров.
10. Статуя богини Каннон в Сендае (Япония)
Статуя, которая как будто вырастает из-за домов. /Фото: kommersantinfo.com
Ещё одна статуя богини милосердия Каннон, которую можно найти в Японии, находится в районе Идзуми города Сэндай. Именно Сэндайская статуя является самой высокой скульптурой именно этого божества на планете, возвышаясь над землёй на 100 метров, а также самая высокой статуей богини в Японии. Поразительно, но внутри статуи расположен буддийский храм, а для передвижения там функционирует лифт для туристов. На вершине статуи, который является двенадцатым уровнем, находится не только сакральное место, посвящённое богине, но и смотровая площадка, откуда открывается панорамный вид на Сэндай. При этом спускаются посетители по лестнице, которая также расположена внутри.
11. «Родина-мать» (Украина)
Пятая по высоте статуя планеты. /Фото: pravda.com.ua
Статуя «Родина-мать» представляет собой монументальную скульптуру, которая расположена в Киеве на правом берегу Днепра и является частью Музея истории Украины во Второй мировой войне. На сегодняшний день она носит звание пятой по величине статуей на планете, а также самой высокой на территории Украины. Открытие объекта в составе музейного комплекса произошло в 1981 году на День Победы при личном присутствии Генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева. Интересной особенностью скульптуры «Родина-мать» является её сейсмоусточивость и долговечность. Так, по данным редакции Novate.ru, монумент должен простоять не менее 150 лет, а также выдержать землетрясение силой 9 баллов. И уже как минимум раз проверку на прочность статуя прошла: в 1987 году Киев пережил сильный ураган, а «Родина-мать» не получила повреждений. Конструкция скульптуры предусматривает для передвижения посетителей сразу два лифта — вертикальный и наклонный, а также две площадки для осмотра - одна расположена в в «руке» со щитом, а вторая — недалеко от меча.
12. Дайбуцу Усику (Япония)
Оказывается, в Японии много высоких статуй. /Фото: vesto4ka.ru
Статуя Усику Дайбуцу носит звание самой высокой на планете скульптурой, которая выполнена из бронзы, а также входит в пятёрку высочайших статуй в мире. Она возвышается над землёй на 120 метров, учитывая лотосовидный цоколь и платформу, на которой она стоит. Скульптура была открыта в 1995 году в городе Усику, префектура Ибараки, приблизительно в 50 километрах к северо-востоку от Токио. Кроме того, Усику Дайбуцу находится в середине парка Усику Аркадия. Руки Амитабхи расположены в позиции мудры витарка: правая поднята, а левая опущена, а обе ладони повёрнуты к зрителю, указательные и большие пальцы соединены кончиками, что обозначает передачу учения (дхармы) и символизирует ведение Амитабхом своих последователей по пути убеждения по тропе просветления.
13. Статуя Будды Вайрочана в Чжаоцуне (Китай)
Знаменитый Весенний Будда. /Фото: architectureguru.ru
Статуя Будды Вайрочана в китайском Чжаоцуне была построена в 2008 году. Объект, высота которого составляет 128 метров, имеет также двадцатиметровый пьедестал в форме лотоса. Однако первоначальные размеры оказались неудовлетворительными. Так, в 2010 году холм, на котором разместили памятник, был переделан ещё в два пьедестала, верхний из которых достигает в высоту 15 метров. В результате этих преобразований высота памятника выросла до 208 метров. В историю же памятник уже вошёл под своим английским вариантом названия — Spring Temple Buddha (Будда Храма Источника), которое иногда переводится на русский как «Будда Весеннего Храма».
14. Лечжун-Сасачжа (Мьянма)
В Мьянме есть собственный высокий Будда. /Фото: orangesmile.com
Лечжун-Сасачжа является религиозным скульптурным сооружением, расположенным в сельской местности Кхатакан-Таунг, рядом с городом Моунъюа округа Сикайн, Мьянма. Объект состоит из 116-метровой стати стоящего Будды и постамент высотой 13,4 метров. В общей же сложности общая высота статуи составляет 129,24 м. Строительство началось в 1996 году продолжалось на протяжении 12 лет - официальная церемония открытия прошла 21 февраля 2008 года. Таким образом, в течение десяти лет Лечжун-Сасачжа носила статус самой высокой на планете статуи. Интересно, что внутри статуя жёлтого цвета полая, а её внутреннее пространство было оборудовано под многоэтажный музей предметов буддийского религиозного творчества.
15. Статуя Единства (Индия)
Самая высокая статуя в мире. /Фото: pikabu.ru
На сегодняшний день самой высокой скульптурой на планете является Статуя Единства, которая представляет собой памятник в форме статуи Валлабхаи Пателя, вошедшего в историю как заместитель премьер-министра Индии и один из лидеров движения за независимость Индии. Огромной монумент расположен на острове Садху на реке Нармада в штате Гуджарат, а её высота, учитывая постамент, составляет 240 метров, из которых 182 метра приходится конкретно на человеческую фигуру. По данным редакции Novate.ru, статуя Единства практически в 2,5 раза выше Статуи Свободы. Автором объекта является индийский скульптор Рам Сутар, а построить её успели 31 октября 2018 года к 143-й годовщине со дня Валлабхаи Пателя.
